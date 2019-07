Multa de 15 mil patacas por ter fotografado boletim de voto

Um homem que foi apanhado a tirar fotografias no dia da eleição para a Comissão Eleitoral, no interior da zona de voto, foi condenado a pagar uma multa de 15 mil patacas.

No dia 16 de Junho de 2019, pelas 15 horas, um indivíduo dirigiu-se ao posto de votação (do sector – industrial, comercial e financeiro) no Pavilhão Polidesportivo do Instituto Politécnico de Macau para votar. Dentro da câmara de voto, fotografou um voto branco com o seu telemóvel. Por esse facto, o indivíduo foi acusado pelo Ministério Público da prática, em autoria material e na forma consumada, de um crime de desobediência qualificada. Após feitas as diligências complementares de investigação, o Tribunal Judicial de Base condenou o arguido pela prática, em autoria material e na forma consumada, de um crime de desobediência qualificada, na pena de multa de 75 dias, à quantia diária de 200 patacas, no valor total de 15 mil patacas. Esta pena pode ser convertível em 50 dias de prisão se a multa não for paga ou substituída pelo trabalho.