Governo vai impor autocarros “verdes” nos novos contratos com as concessionárias

O secretário para os Transportes e Obras Públicas não quis confirmar, mas a deputada Ella Lei disse aos jornalistas que a garantia foi deixada na reunião com o Governo. Deputados querem ainda que seja repensada a fórmula de cálculo da compensação indemnizatória dadas às duas concessionárias. Acham-na muito complexa, e crêem que nem sempre defende o uso equilibrado de recursos da RAEM.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

A pouco mais de três meses da data para renovar os contratos de concessão dos autocarros com as duas operadoras, TCM e Transmac, o Governo deixou a garantia aos deputados de que no próximo acordo haverá, no caderno de encargos, a obrigatoriedade de introdução de viaturas movidas a energias limpas. “O Governo vai exigir que sejam usados autocarros deste tipo, e vai atribuir um subsídio se as operadoras usarem mais autocarros amigos do ambiente. No contrato que se seguirá, o Governo vai ponderar estas cláusulas. Vai ainda exigir que deixem de circular autocarros Euro3 e Euro4 (cujas emissões seguem ainda os padrões europeus de 2000) e usarem autocarros mais verdes”, disse a deputada Ella Lei Cheng I.

A deputada explicou depois que não se vai tratar de dar um subsídio especial para a aquisição destes veículos, mas que serão dados apoios para que haja uma substituição de autocarros e que sejam privilegiadas composições movidas a energia limpa. Foi ainda referido o exemplo dos táxis, que na última revisão dos contratos de licenciamento tiveram de salvaguardar que uma parte da frota seria composta por carros que não usassem combustíveis poluentes.

Segundo a deputada, os encargos vão ser maiores, mas não vão ter repercussão para os utentes que vão continuar a pagar o mesmo valor. “Os custos aumentam anualmente, e isso levaria a que houvesse um aumento das tarifas, mas o público não será afectado”, garante a deputada.

Ella Lei explicou que o pedido desta reunião se deveu a que, muitas vezes, só depois de os contratos serem celebrados é que os deputados detectam os problemas. “Por isso é que convidamos o representante do Governo, e ficamos a saber que há algumas dificuldades [nas negociações], e que há outras coisas que estão ainda por decidir. E o Governo diz que há coisas que ainda não podem ser reveladas”, informou a deputada eleita por sufrágio directo.

Simplificar a forma de calcular a compensação

Uma das maiores preocupações dos deputados é a forma como o contrato entre o Governo e as concessionárias calcula a compensação a pagar. A cada ano, a RAEM transfere para estas empresas mil milhões de patacas de subsídio, sendo que as mesmas, no conjunto, têm lucros anuais de 120 milhões de patacas. O documento actual prevê que se tenha em conta o número de autocarros a circular, o número de quilómetros, a tipologia, o combustível que utiliza, entre outros requisitos. Na opinião dos deputados este é um sistema muito complexo, e que deveria ser simplificado. “Há deputados que querem saber se há possibilidade de pagar consoante o número de passageiros efectivos, para conseguir fazer o cálculo do subsídio e não ter de usar uma fórmula tão complicada”, explica.

Os deputados põem em dúvida a bondade com que as concessionárias usam os recursos contratualizados. Uma das questões que se levanta é se, durante as horas com menor procura, não há “muitos autocarros e os recursos públicos estão a ser usados de forma abusiva?”. “Se há mais carreiras, as empresas recebem mais. Mas temos de ponderar a sua razoabilidade. Será que no horário normal, em que há menos passageiros, são precisos tantos autocarros a circular?”, reforça a questão Lei.

Mais informação, mais possibilidade monitorizar

A presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas reconhece que antes era difícil recolher informações, mas com o passar do tempo o Governo “tem mais informação sobre dados estatísticos e sobre cada autocarro, porque há tecnologias novas para termos informações”. “Sugerimos que, com base nessas informações, façam o cálculo dos subsídios, e incentivar a população a usar mais o transporte público”, concluiu.

No entanto, o secretário e a Direcção de Serviços dos Assuntos de Tráfego (DSAT), no diálogo com os deputados, afirmaram que o assunto merece mais ponderação. “O Governo não quer mexer demais nas coisas. Para o Governo está claro que é uma concessão e não um serviço”, disse a deputada. Os deputados crêem que há espaço para “ajustar o número autocarros disponíveis e o modo de cálculo” do subsídio. Porque, argumentam, utilizando o critério da quilometragem “o subsídio é maior”.

Pode ser só números?

No entanto, o uso de critérios puramente estatísticos, como o que é defendido por alguns deputados, pode levar a que haja outros factores que fiquem de fora. O Governo quer acautelar essa situação. “Algumas linhas são pouco lucrativas, e é preciso estes subsídios para mantê-las. À noite, algumas carreiras são pouco usadas, e o Governo precisa de pagar para que estas possam continuar”, ilustra a deputada em resposta aos jornalistas.

Ainda assim, os legisladores contra-argumentaram dizendo que, para zonas com menos procura, o tamanho dos autocarros que fazem o serviço deveria ser menor, o que levaria a uma compensação também mais reduzida. Para Ella Lei, a questão da supressão de linhas que não sejam lucrativas nunca se colocaria, porque é o Governo que define quais são e como têm de ser operadas.

Entretanto, a presidente da comissão referiu ainda que as empresas continuam a debater-se com o problema crónico para contratar condutores, há actualmente 900 para 1400 autocarros, num total de 84 itinerários. “Ainda há vagas para preencher”, afirmou.

Bons resultados

A deputada revelou que, neste momento, o Governo já pode reduzir o subsídio estatal se o nível de satisfação dos passageiros não for positivo. No entanto, os números do Executivo revelam uma melhoria em todos os parâmetros entre 2015 e 2018, a satisfação com o serviço subiu e o tempo de espera decresceu em média cerca de 10 segundos, para menos de sete minutos, e nas horas de ponta chega a ser menos de quatro minutos. Segundo esta deputada, os mil milhões distribuem-se por 215 milhões de viagens anuais, o que grosso modo daria um apoio de quatro patacas por cada viagem feita nos transportes públicos.

Parecem iguais, mas não são

Uma outra questão que mereceu destaque na conversa entre os deputados e o Governo foi a utilização de autocarros pelas duas concessionárias para o transporte de funcionários dos casinos, algo que está proibido no contrato de concessão. As operadoras não podem ter outros negócios, mas podem alugar as suas viaturas. Ora, a publicidade e o aluguer de autocarros a empresas privadas, como os casinos, estão entre as fontes de receita das concessionárias. No entanto, esta é uma opção criticada tanto pelos deputados, como pela sociedade civil.

“A população pode ficar com a impressão que a operadora, através da qualidade de concessionária de serviço público, exerce outras actividades”, resume Lei. No ar ficou a ideia de que esta pode ser uma matéria a merecer a acção do Governo e a ser alterada no próximo contrato. Para já, o Executivo pensa que os autocarros alugados pela TCM e Transmac não fazem parte da frota do serviço público, apesar de terem a mesma imagem.

Maior subsídio da região

A deputada Ella Lei fez ainda menção a um estudo do Governo que chegou à conclusão que, numa comparação com 10 cidades vizinhas, o financiamento dado por Macau às operadoras é o mais alto. Zhuhai e Pequim, por exemplo, têm valores inferiores. Ainda assim, essa quantia faz com que, a jusante, Macau tenha os valores mais baixos para os utentes. E esse, segundo a deputada, é o grande objectivo do Executivo.

A este facto, soma-se outro: nos últimos anos alcançou-se uma redução de 10% do número de motociclos na cidade, que se transferiram em partes iguais para os transportes públicos e para os carros. Em relação ao valor do subsídio de mil milhões de patacas, Lei não quis dizer se pensa ser muito ou pouco. “Não estivemos a discutir isso”, afiança. E de seguida, sentencia: “Entendemos é que se podem fazer as coisas melhores, e de uma forma melhor”.

Divergências entre Governo e concessionárias fazem negociações “demorarem este tempo todo”

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, afirmou que as negociações com as concessionárias não estão a ser fáceis, e que isso leva a que o tempo de discussão dos contratos se esteja a prolongar. Ainda assim, espera que o acordo com a Transmac e a TCM, cujas licenças terminam a 31 de Outubro, chegue a bom porto antes dessa data. As concessões devem, no entanto, ser renovadas.

“Temos pontos de vista diferentes e por isso estamos a levar este tempo”, explicou aos jornalistas à saída de uma audição na Assembleia Legislativa para ouvir as opiniões dos deputados sobre os contratos, que ocorreu por iniciativa da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas. Quanto aos pontos e motivos da discordância entre as partes, silêncio e pontapé para o futuro: “Não vou entrar em pormenores. Estamos em contacto com as empresas e um dia destes anunciaremos qualquer coisa”.

As negociações estão a decorrer apenas com as duas empresas que neste momento já prestam o serviço. Rosário não acha que o momento escolhido pelos deputados para o ouvir tenha sido o melhor. “Eu tinha dito à comissão que nesta fase não é muito apropriado e correcto estar a falar, e eles sugeriram que viéssemos ouvir as opiniões dos senhores deputados, e foi o que fizemos”, explicou O secretário dos Transportes diz que não deu respostas, apenas deu alguns esclarecimentos às dúvidas dos deputados.

Raimundo do Rosário confirmou que o Governo mantém o plano de substituir os autocarros mais poluentes. Nos esclarecimentos aos deputados, foi adiantado que as concessionárias ficam impedidas de usar veículos que seguem ainda os padrões europeus de emissões de 2000 (Euro 2 e Euro 3). J.C.M.