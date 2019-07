DICJ ouviu Grupo Suncity, acusado de promover jogo online

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos de Macau (DICJ) disse ao portal GGRAsia que já ouviu representantes do Grupo Suncity, acusado de promover ilegalmente o jogo online. A entidade reguladora do jogo disse que a reunião na terça-feira serviu para melhor “entender a situação” relacionada com alegações de que o grupo está envolvido em actividades de “jogo online” e “apostas por procuração”, avançou ontem o GGRAsia, citado pela Lusa.

O Economic Information Daily, um jornal afiliado da agência de notícias oficial chinesa Xinhua, noticiou na segunda-feira que havia contactado cerca de “30 jogadores” que supostamente usavam serviços de jogos online associados ao Grupo Suncity. O jornal alegou que o grupo, nos locais que explora em Macau, angariou jogadores do interior da China para uma aplicação de jogos online disponível fora do território.

O Grupo Suncity já negou a informação e condenou a notícia do Economic Information Daily. O grupo classificou a informação de falsa e assegurou que a notícia se baseava sobretudo em conjecturas, prejudicando seriamente a sua reputação. Numa resposta ao GGRAsia, a DICJ afirmou que quaisquer violações das leis em Macau, ou mesmo de regulamentos em locais fora do território, poderiam afectar a aptidão de um promotor do jogo no território continuar a operar, o que a confirmar-se levaria a entidade reguladora a tomar medidas sérias. A DICJ sublinhou ainda que o jogo online em Macau é ilegal, bem como a realização de qualquer actividade relacionada com o jogo online.

Em declarações à Lusa, a 21 de Maio, o director executivo do Suncity anunciou a pretensão do grupo em concorrer às concessões de novas licenças de jogo em Macau, em 2022. “Até agora só houve rumores, não há ainda um comentário oficial [por parte do Governo], mas se houver alguma hipótese de participarmos no concurso público, adorávamos entrar na licitação sobre as concessões”, afirmou então Andrew Lo.

O Sun City é a maior empresa do mundo de angariadores de jogadores [‘junkets’] de grandes apostas, com mais de 40% do mercado das apostas VIP em Macau, com 17 salas VIP no território e explora salas de todas as grandes concessionárias e subconcessionárias, Melco, MGM, Sociedade de Jogos de Macau (SJM), Galaxy e Wynn.