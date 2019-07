Diagnosticado oitavo caso de febre de dengue importado

Os Serviços de Saúde anunciaram ontem mais um caso importado de febre de dengue, elevando para oito o número de ocorrências desde o início do ano. O caso foi detectado num residente de Macau, do sexo masculino, com 59 anos de idade, morador na zona da Fai Chi Kei, revela um comunicado dos Serviços de Saúde. De acordo com o organismo, o homem esteve de viagem a Singapura entre 27 de Junho e 8 de Julho, tendo manifestado posteriormente sintomas como febre, dores de cabeça, musculares e oculares. Um dia depois da chegada, a 9 de Julho, recorreu ao Hospital Kiang Wu para tratamento, tendo os resultados revelado febre de dengue tipo II. Os Serviços de Saúde acrescentam que irão proceder à eliminação de mosquitos nas áreas onde o homem permaneceu, apelando aos residentes da mesma zona para adoptarem medidas contra mosquitos.

