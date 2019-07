“O director não se preocupa muito com cartas da queixa [ao CCAC]”

Mi Jian, debaixo de fogo do Comissariado Contra a Corrupção, faltou ao simpósio “Uma Faixa, Uma Rota”, onde estava o Chefe do Executivo e quatro dos cinco secretários. O seu número dois justificou a ausência com outro encontro na cidade para discutir o mesmo tema: a Grande Baía. Ao mesmo tempo, este responsável desvalorizou as acusações de beneficiar os familiares.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

“Em relação à carta da queixa, eu próprio penso que não é nada de maior”, afirmou Ung Hoi Ian, subdirector dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional (SEPDR), desvalorizando a carta entregue ao Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), à margem do simpósio “Uma Faixa, Uma Rota” e o desenvolvimento de Macau, que decorreu ontem de manhã na Torre de Macau. “O ambiente de trabalho da nossa direcção de serviços é muito harmonioso, e eu próprio também acho que o director não se preocupa muito com a carta da queixa”, acrescentou o mesmo responsável.

Mi Jian é acusado pelos funcionários daquele serviço de irregularidades. A denúncia, em forma de carta anónima, foi entregue ao CCAC no início do mês de Julho. Nessa missiva, Mi é acusado de violação do regime de recrutamento centralizado da RAEM, tendo para o efeito beneficiado os conhecidos e os familiares, mas também de apropriação indevida de dinheiro. Este já veio a terreiro negar tudo e apelidou as denúncias de caluniosas.

O número dois do SEPDR diz que na instituição está tudo a funcionar normalmente.

Neste encontro, com vários convidados de renome, esteve presente o Chefe do Executivo e quatro dos cinco secretários, mas Mi Jian não compareceu.

Ung Hoi Ian justificou a falta do presidente por estar a participar noutra reunião sobre a Grande Baía. “Temos muitos trabalhos sobre a Grande Baía, e ele foi a outra reunião que houve hoje”, explicou aos jornalistas Ung Hoi Ian.

Tudo a trabalhar normalmente

O subdirector dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional garante que o funcionamento do organismo “está bom, normal”.

“Todos trabalham para as reuniões e para estas palestras. Todos os nossos funcionários estão a trabalhar, normalmente”, reafirmou Ung.

Ung Hoi Ian diz que o organismo vai fornecer com o CCAC, mas que ainda não recebeu nenhuma convocatória. O subdirector garante ainda não ter participado na reunião que o director, Mi Jian, convocou internamente e em que os trabalhadores terão condenado a carta enviada ao CCAC.

Macau importante no reconhecimento internacional da moeda chinesa

O presidente da Associação de Bancos de Macau e da sucursal de Macau do Banco da China disse ontem que o território assume um papel importante no reconhecimento internacional da moeda chinesa, o renminbi. À medida que os contactos comerciais entre a China e os países de língua portuguesa se aprofundam cada vez mais, reforça-se o reconhecimento internacional da moeda chinesa, o renminbi, sustentou Li Guang durante um simpósio no qual se debateu o papel de Macau na estratégia nacional e internacional de Pequim de investimento em infra-estruturas que permitam ligar Ásia, África e Europa, designada de “Uma Faixa, Uma Rota”. Por isso, defendeu que “Macau deve melhorar os serviços de liquidação de renminbi com estes países em termos de amplitude e profundidade”. Li Guang, que é também membro do Conselho para o Desenvolvimento Económico do Governo do território, afirmou ainda que é preciso “suportar efectivamente as empresas locais a aproveitarem a oportunidade de ‘Uma Faixa, Uma Rota’”, através “do papel de ligação financeira de Macau com os países de língua portuguesa”. Medidas que, sublinhou, são essenciais para “a China obter mais amplo espaço neste palco internacional”.

Macau precisa de reforçar cooperação multilateral

O subdirector do gabinete de ligação em Macau defendeu ontem que o território precisa de reforçar a cooperação multilateral e o estatuto de “porto franco e zona aduaneira distinta” para aumentar a sua competitividade internacional. As declarações de Yao Jian foram realizadas na abertura de um simpósio no qual se debateu o papel de Macau na estratégia nacional e internacional de Pequim de investimento em infra-estruturas que permitam ligar Ásia, África e Europa. O responsável sublinhou a necessidade de Macau reforçar a cooperação multilateral, aproveitando o papel que desempenha enquanto plataforma dos interesses da China com os países de língua portuguesa, considerados por Pequim como porta de entrada para os mercados de africanos, europeus e sul-americanos. Por essa razão, sustentou, Macau deve continuar a aproveitar as “vantagens para aumentar a competitividade internacional”, dando como exemplo o estatuto de “porto franco e zona aduaneira distinta” que garante a livre circulação de bens, recursos humanos e de capital.

UE e países lusófonos são apostas para Macau contornar mudanças globais e apoiar Pequim

O especialista em Comércio da China e Globalização Xian Bing sustentou ontem que Macau deve investir no reforço da cooperação com a União Europeia [UE] e países lusófonos para contornar as mudanças globais e apoiar a estratégia de Pequim. “Neste contexto de grandes mudanças globais e nesta nova época de desenvolvimento chinês (…) Macau pode ser a ponte de colaboração e a ligação emocional [com a UE] (…) e desempenhar o papel de ‘janela’ com os países e os territórios de língua portuguesa”, afirmou o presidente fundador da Cheung Kong Graduate School of Business. Xian Bing lembrou que o papel de Macau deve ser entendido, por um lado, pela crescente importância da UE no comércio global e do relacionamento entre os países europeus e a China. Por outro, a cooperação já existente com os países lusófonos deve ser entendida como uma mais-valia a reforçar, por exemplo, com a criação de um instituto comercial luso-chinês, exemplificou o especialista.