“Nunca fui forçada a sair e nunca houve nenhuma acusação ou investigação formal contra mim”

Na despedida do cargo de directora da Faculdade de Letras e Humanidades (FAH, na sigla em inglês) da Universidade de Macau, Hong Gang Jin puxou dos galões para mostrar a evolução da instituição nos últimos cinco anos. “A qualidade dos alunos tem aumentado dramaticamente”, afirmou. Em entrevista ao PONTO FINAL, aproveitou para negar as acusações de abuso de poder que lhe foram dirigidas e elogiar o Departamento de Português.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Mais cursos, mais recursos, mais transparência, mais bolsas, mais alunos e mais docentes. É esta a herança que Hong Gang Jin, directora da Faculdade de Letras e Humanidades (FAH, na sigla em inglês) da Universidade de Macau (UM), diz deixar à instituição na hora da despedida. Cinco anos depois de ter chegado à Ilha da Montanha, a académica fez, em entrevista ao PONTO FINAL, um balanço do mandato e mostrou-se orgulhosa do percurso: “Estes cinco anos foram muito valiosos e memoráveis desde o primeiro dia em que pus os pés neste campus”. Questionada sobre as acusações de que foi alvo, de abuso de poder relativamente ao Departamento de Português e de falta de qualificações para o cargo, Hong Gang Jin alegou que, durante os cinco anos, nunca ouviu queixas dessa natureza e defendeu-se, afirmando que há diferenças entre acções disciplinares e abuso de poder. “Eu sou uma pessoa justa”, declarou. Pelo meio, aproveitou para lançar o elogio ao Departamento de Português, dizendo que tem sido o seu foco “desde o primeiro dia” e que “carrega uma grande pressão da sociedade, do Governo e da universidade”. Hong Gang Jin vai abandonar o cargo de directora da FAH em Agosto e não quis revelar se vai continuar ligada à instituição.

É directora da Faculdade de Letras e Humanidades da Universidade de Macau há quase cinco anos. Que balanço faz?

Acho que estes cinco anos foram muito valiosos e memoráveis desde o primeiro dia em que pus os pés neste campus. Trabalhei de maneira muito próxima com os meus colegas dos diferentes departamentos. Numa altura em que estou quase a sair, eu tenho agora sete unidades nesta faculdade: inglês, chinês, português, filosofia e estudos religiosos, centro para os estudos japoneses, história e centro para a língua inglesa. Todos juntos, temos cerca de 122 funcionários full-time, mais ou menos dois mil alunos todos os anos. Desenvolvi várias iniciativas, novos programas, renovações na faculdade e implementei vários tipos de procedimentos, protocolos, melhorei diariamente as operações desta faculdade porque é uma das maiores do campus. Estou orgulhosa por ter trabalhado com tantos alunos e tantos funcionários, como os 29 administradores de diferentes níveis. Queria enumerar algumas das minhas maiores conquistas, por exemplo: nos últimos cinco anos, nós criámos novos programas e novas bolsas de estudo a nível de licenciatura e mestrado, como um mestrado em aquisição de língua estrangeira, que combina os recursos de três departamentos, português, inglês e chinês como segunda língua, para iniciar a investigação sobre como é que as pessoas adquirem uma língua estrangeira e para treinar futuros professores a serem instrutores profissionais de línguas em três línguas diferentes. Há também o mestrado em ciência de dados e humanidades, que tira vantagem do programa de ciência de dados da universidade e é combinado com os cursos de humanidades para treinar as pessoas a usarem os dados para estudarem humanidades e línguas. Também criámos um ‘minor’ em chinês e obtivemos bolsas para os alunos de doutoramento em português. São iniciativas em resposta às necessidades dos bilingues de português e chinês para que sirvam as necessidades da nação. Também assegurámos financiamento da universidade para apoiar os alunos de terceiro ano para estudarem fora, em Portugal ou em outros países de língua portuguesa, por um ano. No passado, esta bolsa era limitada e era só por um semestre, mas durante o meu mandato nós alcançámos isso. Muitas destas conquistas foram alcançadas em conjunto com o Departamento de Português e outros departamentos. Outra coisa da qual me orgulho é o facto de a nossa faculdade ser muito transparente e organizada nos seus protocolos e procedimentos, como nas licenças académicas, promoções, renovações de contratos, salários, progressão na carreira e avaliação anual de desempenho. Temos linhas mestras e critérios claros.

Como directora, alcançou tudo o que queria durante estes cinco anos?

Claro que há mais coisas que gostaria de ter feito.

Por exemplo?

Como a implementação de alguns protocolos de investigação e procedimentos para continuar a aumentar a visibilidade da nossa faculdade. Gostava de ter mais tempo para avançar com uma reforma curricular, mas isso leva anos. No que toca à investigação, gostava de criar mais incentivos e mais oportunidades para encorajar as pessoas a avançar para actividades de investigação significativas. Além disso, também devemos aperfeiçoar o nosso sistema, porque, quando eu cheguei, não tínhamos um bom sistema a operar, por exemplo, no planeamento, nos procedimentos escritos. [Quando cheguei] pedi muitos documentos escritos e nada. Então, gradualmente nós fizemos muito, mas ainda há coisas que faltam. Neste campus, muita gente vê como exemplo a nossa faculdade no que toca a protocolos, sistemas, ou procedimentos.

E, nestes cinco anos, quais foram os maiores desafios?

Acho que o maior desafio é o equilíbrio entre as duas áreas da nossa profissão: melhorar o ensino e esperar que os nossos docentes produzam trabalhos de investigação; e dar um traço distintivo à nossa faculdade – quais são os nossos focos, o que é que fazemos melhor. No decurso destes cinco anos, nós tínhamos objectivos muito claros sobre como desenvolver estas duas áreas. E, além disso, também queríamos recrutar docentes de nível mundial, especialmente a nível sénior. Tivemos de pensar na maneira mais atractiva que fizesse com que as pessoas deixassem os seus trabalhos para vir para a nossa faculdade. Nos últimos cinco anos, temos recrutado muitos membros novos. A faculdade está dependente de docentes bons e com uma visão internacional. De entre todas as unidades, o Departamento de Português tem sido o meu foco desde o primeiro dia, porque, antes de eu chegar, a faculdade só tinha um único docente a full-time, a minha amiga Fernanda [Gil] Costa. Agora isso está a mudar e eu estou muito orgulhosa deste departamento, eu trabalho de perto com eles e, quando eles precisam de qualquer coisa, eu dou o meu melhor para negociar com as chefias. Acho que há controvérsia em relação ao número de horas de ensino, ao número de horas que o departamento deve oferecer, mas, no contexto da reforma curricular, para que um aluno se forme pela Universidade de Macau, tem de ter um certo número de horas e a universidade implementa um modelo de quatro em um: se um estudante se quer formar na Universidade de Macau, eles têm de preencher os requisitos em quatro áreas, educação geral, educação especializada, investigação e estágio e ainda ensino comunitário. Podemos ver que, para se formar estudantes completos, as horas de curso terão de ser equilibradas entre estas quatro áreas, obviamente. No meio da tentativa de obter um equilíbrio sobre o número de horas, as pessoas têm diferentes opiniões sobre o número de horas que os cursos deveriam oferecer. Enquanto directora, eu não forço um departamento a aceitar as minhas sugestões, apenas sugiro que eles equilibrem estas quatro áreas, mas são os departamentos que tomam essa decisão. A qualidade dos alunos tem aumentado dramaticamente, de acordo com os meus colegas dos departamentos.

O que é que a Faculdade de Letras e Humanidades está a fazer no ensino do português? Qual é o retrato geral?

Há 25 alunos de doutoramento e nos cursos de mestrado do departamento de português temos 59 alunos. Nos nossos cursos de licenciatura há cerca de 600 alunos. Acho que este é um número muito saudável.

Mais que no ano passado?

Sim, este número tem vindo a aumentar paulatinamente ao longo dos anos. Também queria enfatizar que o nosso Departamento de Português é um dos maiores fora de Portugal e do Brasil.

Há planos para novos cursos?

Estão constantemente a ser organizados novos cursos consoante as necessidades dos estudantes. Reformámos o currículo do primeiro e do segundo ano, para que seja mais intenso, para que tenha mais qualidade e é um bom treino para que os alunos estejam preparados para estudar fora, em Portugal ou no Brasil. Também foi reestruturado o programa de estudos no estrangeiro. Cerca de 60% dos alunos aproveita para estudar em países de língua portuguesa, maioritariamente em Portugal.

Em 2015, já era directora da FAH, houve uma redução do número de turmas com cursos opcionais de português. Porquê?

Isso foi um mal-entendido, na altura. Em 2015, nós falámos muito sobre como fortalecer os ‘majors’ e os ‘minors’. Na altura, o Departamento de Português tinha mais de 20 turmas de apenas um semestre de português, muitos alunos viram isto como uma oportunidade, aproveitando o antigo esquema de ensino, de ter nota máxima, então inscreveram-se nesses cursos. Mas, se quisermos ser sérios na aprendizagem da língua portuguesa e da sua cultura, não pode ser apenas com um semestre de português. A intenção era estender o ensino da língua portuguesa a mais do que um semestre, mas, provavelmente, não oferecer tantos cursos fáceis que eram maioritariamente em ‘part-time’. A Fernanda [Gil Costa] deu muito apoio e compreendeu as necessidades e eu concordei. Para oferecer uma maior qualidade nos cursos de português, o rumo teria de ser no sentido de encorajar os alunos a fazerem cursos contínuos e com qualidade, em vez de cursos espalhados ao longo do tempo. Na altura, as notícias saíram distorcidas, dizendo que era apenas uma redução no número.

E no orçamento, houve uma redução?

Não. Nos últimos cinco anos eu não vi nenhuma redução no orçamento do Departamento de Português. Na verdade, o Departamento de Português tem sido levado muito a sério em termos de apoio na investigação, nos docentes e no financiamento. Nós compreendemos a importância deste departamento. O departamento fez enormes progressos no que toca ao perfil de investigação, à qualidade no ensino e ao serviço no geral. Este departamento carrega uma grande pressão da sociedade, do Governo e da universidade. É o maior da minha faculdade e é o que tem mais pessoas e, tenho de ser justa, também é o que tem mais trabalho. Ao longo dos anos tivemos de lidar com vários casos e por isso é que surgem algumas críticas tristes e zangadas em relação à minha gestão, provavelmente porque algumas pessoas receberam cartas de advertência por a avaliação do ensino ter caído para os últimos 5% da universidade. A universidade apresenta uma carta de advertência a esse indivíduo, não é a faculdade. Se não se produziu nenhuma investigação, não se pode continuar na área da investigação, e se se cancelam aulas de maneira aleatória e os alunos se queixam consecutivamente… estes são procedimentos e políticas da universidade, que nós temos de implementar.

Então, a faculdade está a fazer tudo para formar quadros na área da língua portuguesa?

Desde que cheguei, especialmente com os meus esforços contínuos, temos trabalhado com a universidade para tentar colocar recursos no curso de português e os meus colegas queixam-se: “porque é que nós não temos tantos fundos como o Departamento de Português?”. Eu acho que o Departamento de Português tem recebido o apoio adequado e forte da universidade, através dos últimos cinco anos e o departamento aprecia e faz bom uso dos recursos.

Mas recentemente, em entrevista ao jornal Hoje Macau, Fernanda Gil Costa, antiga directora do Departamento de Português da faculdade, referiu que a Universidade de Macau não tem interesse na língua portuguesa…

A Fernanda é uma grande amiga e uma excelente académica em literatura portuguesa, mas ela deixou a nossa faculdade há três anos. Ela chegou a esta faculdade antes de mim, serviu sob a minha liderança durante dois anos e mantemos uma relação muito boa uma com a outra, ouvimos opiniões e ideias – e ela tem muitas ideias.

Mas não concorda com ela?

Que a universidade não tem interesse no português? Acho que esse não é o caso desde que cheguei. Metade do seu tempo de serviço foi antes de eu chegar, pode ser isso, não sei, mas, desde que cheguei, trabalhei de perto com ela, fui a Portugal visitar universidades diferentes e assinar protocolos com diferentes instituições. Tenho de dizer que estes procedimentos levam muito tempo a serem aplicados e, enquanto ela cá esteve, talvez alguns dos seus sonhos não tenham sido logo realizados e isso deixa algumas impressões sobre a universidade.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, disse que deveria haver um maior compromisso com a língua portuguesa e que se deveriam contratar mais professores. A FAH vai contratar?

Concordo em absoluto com Alexis Tam. Acho que podemos ter mais professores de português no departamento para ajudar a construir um departamento mais forte. Esta é uma plataforma para cultivarmos bilingues de chinês e português, especialistas, professores, investigadores, mas, na verdade, a decisão não é minha, depende da universidade. Agora estamos no fim do mandato e isso terá que passar pelo próximo director.

O IPM vai abrir um mestrado em patuá. A UM planeia fazer o mesmo?

Nós já temos especialistas em línguas crioulas portuguesas. Quanto a um mestrado em patuá, teremos de ver quais são as necessidades dos alunos e da sociedade. É a minha opinião, mas a decisão é da universidade. As áreas pequenas, como o patuá, têm de tentar evitar duplicações. Se uma instituição oferece, a outra também tem de oferecer? Temos de ver as necessidades da sociedade para decidir. Para mim, ciência de dados, estudos portugueses ou cultura portuguesa também serão áreas boas para fortalecer.

Relativamente às acusações de que foi alvo, publicadas no jornal Hoje Macau, de abuso de poder e de má gestão. Como reage?

Eu não concordo com estas acusações. Primeiro, o artigo usou um nome de um antigo professor do Departamento de Português que saiu há um ano, que teve a ver com as cartas de advertência, mas não quero ser específica porque não o quero envergonhar, eu sou directora da faculdade, eu não humilho as pessoas. Outras duas pessoas que nem se atreveram a revelar os nomes também me acusaram de abuso de poder. O que é mais escandaloso é que a jornalista não verificou nada com a pessoa que está a ser acusada.

Mas a jornalista disse ter-lhe enviado um e-mail, bem como ao professor Yao Jing Ming, director do Departamento de Português. Porque é que escolheram não responder?

Porque eu estava fora do país, não consegui responder. Ela só disse duas coisas, que queria fazer-me perguntas sobre o meu trabalho e sobre a minha saída. Eu estava a viajar e a participar em reuniões intensivamente e, quando eu ia responder, o artigo já tinha sido publicado. Essa é uma acusação séria e ela usou apenas três pessoas.

E quanto à acusação de que teria falta de qualificações para ser directora da faculdade?

Isto precisa de clarificação. Esta faculdade é conhecida pela sua transparência. Eu fui a reuniões do departamento, tenho-me encontrado com os líderes do departamento frequentemente e há muitos assuntos relacionados com a faculdade que nós discutimos. Isso não é abuso de poder. Algumas pessoas que estão descontentes é que acham que as minhas acções disciplinares são abuso de poder.

Aquelas três pessoas não representam a ideia geral que os professores do departamento têm em relação à sua liderança?

Nós temos 122 membros da faculdade e 29 administradores. Todos juntos são mais de 150 pessoas. Três pessoas – duas não revelaram os nomes e uma saiu por bons motivos – fizeram acusações sérias. Todas as acusações se basearam na opinião dessas três pessoas. Eu iniciei o meu processo de saída no fim de Abril devido a razões pessoais e familiares, só isso. Nunca fui forçada a sair e nunca houve nenhuma acusação ou investigação formal contra mim. Não houve factos nem provas confirmadas, não encontrei exemplos no jornal, isso não é credível. Se dizem que há má gestão, dêem exemplos. Assédio profissional? Dêem exemplos. Voltando às minhas qualificações – porque esta é a parte que mais me preocupa -, eu não sou apenas uma professora de línguas, eu tenho orgulho em trabalhar na área da investigação da língua. Sou doutorada em psicologia educacional pela Universidade de Illinois, Urbana-Champaign, esse é o meu curso. Leccionei em diversas instituições nos Estados Unidos e em outros sítios ao nível não-universitário e universitário, incluindo na Shanxi Polytechnic University, na China, na Taiwan Normal University, na Universidade de Illinois, na Middlebury College e na Hamilton College, nos Estados Unidos. Publiquei dez livros e mais de 50 artigos ou capítulos em jornais e a minha área de pesquisa é em aquisição de segunda língua. Recebi prémios de ensino e bolsas de investigação a nível nacional.

Algum dos docentes da faculdade alguma vez se queixou directamente a si, devido ao alegado abuso de poder ou à falta de qualificações?

Não. Durante estes cinco anos como directora da faculdade, ninguém levantou questões acerca das minhas qualificações, só agora, que me vou embora do cargo. Este “John” [nome fictício dado a uma das pessoas que fez as acusações], sabe-se lá o nome dele, fez todas estas acusações que são muito humilhantes e só podemos questionar as suas motivações e intenções. Como directora, eu compreendo a natureza do meu trabalho. Eu tenho de tomar decisões difíceis, tenho que tomar acções de disciplina. Eu sou uma pessoa justa, acredito que tudo tem de ser feito de maneira justa. Quando se faz um bom trabalho, deve ser reconhecido, mas quando se viola as regras, medidas disciplinares terão de ser aplicadas.

Tudo isto é completamente novo?

Sim, novo. Mas há quem fique descontente porque eu tenho de tomar muitas decisões e dizer não.

Quando é que vai abandonar o cargo?

Saio em Agosto. O meu mandato, enquanto directora, termina em Agosto. Saio do meu posto em Agosto.

Mas vai continuar ligada à faculdade?

Não quero responder. Digo só que vou sair do posto no fim de Agosto e também vou tirar uma licença sem vencimento para completar alguns dos meus projectos de investigação e também a supervisão de alunos de doutoramento.