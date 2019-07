Nadar em Macau para na Coreia do Sul ganhar o bilhete para Tóquio

A selecção nacional portuguesa de natação, na disciplina de águas abertas, estagiou na RAEM durante uma semana antes da partida para os mundiais de Gwangju. A escolha do local teve como objectivo entrar no fuso horário do Sudeste asiático, e quis criar as condições para que os atletas se sentissem “em casa” quando estão no outro lado do mundo. Segue-se agora uma semana de grandes batalhas nas águas coreanas para Angélica André, Rafael Gil e Tiago Campos.

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Eduardo Martins

Imagine estar cinco horas por dia numa piscina, mais uma hora no ginásio a fortalecer o corpo. Pense fazer isso seis dias por semana, num total de 10 sessões na água, o que num mês pode equivaler a 360 quilómetros a nadar. Agora pare de imaginar, porque é isso que os três atletas da selecção portuguesa de natação, na disciplina de águas abertas, que na última semana estiveram em Macau a preparar os mundiais da modalidade, em Gwangju, na Coreia do Sul, têm de fazer regularmente para chegar ao nível de competir com os melhores do planeta.

Angélica André é, aos 25 anos, a mais experiente nestas andanças, e aquela em que as expectativas de uma melhor classificação recaem. Nadadora do Fluvial Portuense, vai para os quartos mundiais. E tem feito sempre melhor, quando se fala de classificações. A ideia de que está numa grande fase da carreira fez com que elevasse a fasquia duplamente. Não só fará as três provas do calendário: os cinco, os dez, e os 25 quilómetros, como na distância olímpica dos 10 quilómetros, não fecha a porta a garantir já o bilhete para Tóquio, em 2020. Para isso, teria de ficar em 10º lugar. É muito difícil, mas “possível”, garante ao PONTO FINAL a atleta, no último treino, na piscina Olímpica da Taipa, antes da partida para a Coreia do Sul.

Diz que, desta vez, mudou algumas coisas na preparação, e que todas as peças parecem encaixadas. “Estou confiante e preparei-me perfeitamente para nadar as três provas”, afirma a jovem de Matosinhos, que diariamente entra na piscina às 6h30 e só de lá sai ao final do dia, às 19h30.

É uma nadadora muito emotiva, o que já lhe valeu alguns dissabores. O mais marcante aconteceu na prova de classificação para os Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, em que, depois de uma época excelente, ficou de fora.

Na altura, o seu treinador de sempre, Rui Borges, disse que os 10 quilómetros são uma distância em que nove se nadam com a cabeça e apenas um com o coração. “Ela nadou os 10 com o coração”, disse então ao semanário Expresso. A atleta, que a nível nacional domina a modalidade, diz que desde aí não cometeu o mesmo erro. “As coisas mudaram desde essa prova”.

O director-técnico nacional, Daniel Viegas, reforça a esperança nesta atleta. “É uma nadadora experiente e que tem evoluído bem. Vai lutar pelo primeiro terço da tabela. Sabemos que nestes campeonatos as primeiras dez apuram-se para as olimpíadas. Não é prioritário, mas há uma leve esperança para que, se a prova correr muito bem, ela tenha nível para poder lutar por isso”, afiança, ressalvando que qualquer coisa que seja ficar nos 16 primeiros fará com que a etapa coreana seja “sempre bem conseguida”.

Macau, a casa portuguesa da Ásia

As provas de águas aberta — que dão as “braçadas de partida” dos mundiais de Gwangju — começam no próximo sábado, dia 13, mas era importante que este trio de nadadores atenuasse o efeito do ‘jet lag’ e se habituasse ao clima. Daniel Viegas diz que Nagasaki, no Japão, era outra hipótese para a preparação da competição, mas Macau ganhou.

No último ano, houve estágios da selecção de natação em Macau e no Japão, e os atletas “sentiram-se mais em casa” na RAEM. “Há placas em português em todo o lado. E a comida foi um bocadinho melhor cá. Achámos que as pessoas são mais afáveis em Macau”, explica o director-técnico nacional.

Rafael Gil, de 23 anos, atleta do Sporting Clube de Portugal, elogia a opção do ‘pit stop’ em Macau. “É muito bom, porque ajuda a adaptarmo-nos tanto ao clima, como à temperatura ambiente e à água que vamos encontrar na Coreia”, enumera.

Depois, olha em volta, e descobre que os 13 mil quilómetros de distância não apagam a proximidade cultural criada durante séculos. “Isto é muito nosso, é engraçado chegarmos cá e termos português escrito em todo o lado. Parece que estamos em Portugal, tanto no hotel como noutro lado qualquer”, explica.

Rafael já sabe o que é ir a um mundial, esteve em Kazan em 2015 tendo alcançado o 41º lugar. Agora é mais ambicioso. Vai nadar os cinco e os dez quilómetros. Na distância mais curta quer fazer o 20º, o que lhe daria entrada directa para os Jogos Mundiais de Praia, em San Diego. Na prova mais longa, aquela que dá apuramento olímpico, aponta para o 25º lugar. Não dá direito a viagem garantida para Tóquio, mas deixa-o com boas indicações para a prova de classificação que ocorre em Abril do próximo ano.

“Não consigo fazer 10º, nem no meu melhor dia, é impossível fazê-lo nos 10 quilómetros. Temos de ser ambiciosos, mas ter os pés assentes na terra”, explica o nadador. O director-técnico nacional assina por baixo, e garante que o pelotão masculino é muito mais homogéneo e competitivo. “Há 30 atletas que podem ficar nos 10 primeiros lugares. Isso já dá uma ideia da dificuldade”, defende Viegas, que acrescenta que este ano os melhores nadadores de fundo em piscina, como o italiano Gregorio Paltrinieri, vão estar presentes, o que dará todo um outro nível à prova.

É físico, mas também é xadrez

A natação tem uma dimensão física muito importante, mas se quando a prova decorre numa piscina a estratégia já é uma carta importante, num rio ou num mar, com muito mais variáveis em jogo, essa dimensão ganha ainda mais relevo. Rafael ao princípio não se adaptou a esta nova realidade. Pensava que o “ritmo” e a dimensão de treino de água lhe iam bastar para chegar à frente, quando o palco era internacional. Rapidamente percebeu que não era assim.

“Os 10 quilómetros são uma prova de muita experiência, e em que cada prova é uma prova diferente. As coisas, muitas vezes, não correm como nós queremos”, explica. “Há quatro anos [em Kazan] cometi erros que agora não vou cometer: erros na prova, na passagem das bóias [objectos que marcam o percurso da prova e que os nadadores têm de as contornar]”, explica.

Esta é uma distância que estes atletas percorrem em pouco menos de duas horas, mas que pode definir-se em alguns pormenores que acontecem em poucos segundos. “Posso chegar a perder 15 posições numa bóia, às vezes até mais”, afirma.

“Há uns anos, pensava que a prova era apenas ritmo, conseguir ser forte, mas agora percebo que nos primeiros oito quilómetros devo tentar estar o mais à frente possível, com o menor gasto energético”, identifica. A isso soma-se a necessidade de “evitar o contacto físico”, e “ir na cola” (gíria da natação que significa seguir o adversário nos pés).

Rafael prossegue a lista de “manhas” para ganhar posições no pelotão da competição. “Temos de ir na máquina de lavar, como nós chamamos, que é andar no meio da confusão. Não devemos ir nas pontas, porque isso tem influência negativa quando chegamos às bóias. Se vamos muito por fora, perdemos muita distância”, avança.

Tudo conta para chegar aos últimos dois quilómetros — que é “onde se decide tudo”— e poder “meter a última mudança” para “garantir a nossa posição”. Ora é exactamente nesta fase da prova que os nadadores portugueses são menos fortes, segundo Daniel Viegas. “Precisamos que os nossos nadadores tenham uma maior capacidade basal, os atletas de topo nadam num regime de esforço que lhes permite chegar ao final da prova e acelerar. Os nossos nadadores têm dificuldade em fazer essa transição na velocidade, têm dificuldade de acelerar”, argumenta o técnico nacional. “Mesmo o Rafa entra num bom grupo no quilómetro final, mas depois fica mais para trás”, explica. “Temos de treinar mais a velocidade”, acrescenta.

O benjamim ambicioso

O trio de nadadores, que treinou em Macau, fica completo com Tiago Campos, de 20 anos, que este ano conseguiu destronar Rafael Gil do título de campeão nacional de águas abertas. Ainda assim, a nível internacional, a falta de experiência do nadador do Clube de Natação de Rio Maior poderá ser um ‘handicap’ difícil de ultrapassar em relação ao colega de selecção.

A história deste miúdo com a natação começou aos seis anos, quando os pais perceberam que, quando entrava na água, o mundo dele se tornava melhor. Podia ser talento, e era mesmo. A nível nacional está no topo, e no escalão de júnior conseguiu um 7º lugar europeu e o 15º mundial. Auspicioso. Para chegar a este patamar, ele diz que mantém sempre a mesma atitude. “Tenho de ter o sentimento de que dei tudo, e no final da prova não ficar com remorso”, diz ao PONTO FINAL, mesmo não querendo pôr um lugar na classificação que espera obter em Gwangju.

O director-técnico ajuda-o. Tudo o que seja ficar na primeira metade da tabela será bom. “Ele é um nadador que já deu boas indicações, e quisemos trazê-lo aqui para que perceba esta dimensão. Vai ser um choque para ele, não só esta competitividade como todo o contacto físico. Mas tudo o que seja conseguir, e se rondar o meio da tabela será bom”, perspectiva Viegas, sendo que isso se traduz em ficar nos 50 primeiros lugares.

Porque é que Portugal não produz um campeão na natação?

Fernando Pimenta na canoagem, Telma Monteiro no judo, João Sousa no ténis. São tudo exemplos de como Portugal, apesar de ser um país pequeno, consegue criar campeões em modalidades individuais. Na natação, isso não acontece. Não há um medalhado olímpico e nos mundiais também são parcas as classificações de relevo com excepção neste milénio para o brucista José Couto, e o estilista Alexis Santos. O discurso nas grandes competições repete-se: “fazer o melhor possível”, ou “dar o máximo”.

Porque é que a natação tem esta dificuldade em formar um campeão? Angélica André aponta para a mentalidade. “Falta mudar a nossa cultura, a nossa cultura desportiva de pensar que somos portugueses e somos pequenos”, avança. Rafael Gil desmistifica e diz que o ‘gap’ para com os outros não é no trabalho que os atletas e a federação fazem. “Não se trabalha pior em Portugal, falamos com outros atletas e não somos os piores na organização, temos uma boa federação”, diz. Ok, mas então, o que falta? O atleta do Sporting aponta o dedo a escassa de planificação do dia-a-dia. Ele treina sozinho, Tiago Campos também nada sem mais ninguém. E isso faz com que se perca a “competitividade” necessária em cada sessão. “Lá fora, o top 5 mundial treina junto, o que faz com que o nível aumente a cada dia”, explica. “Trabalharmos juntos, obrigaria a ser competitivo no treino”, defende.

Já o director-técnico nacional, Daniel Viegas diz que este problema não se explica de uma penada. Há muitos factores, mas o mais importante “é a pouca profissionalização” desta modalidade em Portugal. “A natação é um desporto amador no mundo inteiro, mas o facto óbvio é que lá fora são mega profissionais, só treinam. Os nossos nadadores são médicos, são engenheiros, e tem de se dividir com o o trabalho”, explica. J.C.M.

Criar reservas de energia com a dieta

Todos os pormenores são importantes para um atleta de alta competição. A alimentação transformou-se num “pormaior”, na forma como pode melhorar o desempenho desportivo. Rafael Gil explica ao PONTO FINAL que tem tentado algumas coisas diferentes, mas que recentemente “desde há um ano e meio, faço umas novas dietas”, que se chama “supercompensação”.

O nadador explica que até “um mês antes da prova”— para a qual aponta como objectivo — come hidratos “de uma forma diferente no dia-a-dia”. Normalmente, ingere entre 100 e 200 gramas de hidratos por refeição, mais a proteína. Mas um mês antes, “temos de ‘encher’ em hidratos para armazenar glicogénio [que é a principal reserva de energia rápida do corpo] e água”. Esta é uma fase em que o atleta engorda.

Quando falta uma semana, Rafael corta nos hidratos “para limpar o corpo”. “Depois vou crescendo na ingestão, durante essa última semana, até ao último dia em que como tudo”, explica o atleta.

A finalidade desta técnica é aumentar ao máximo ou até mesmo supercompensar as reservas de glicogénio muscular antes das competições ou provas que careçam de grandes reservas energéticas, como é o caso das provas de 10 quilómetros, porque se o nadador não tiver uma reserva extra, poderá entrar no consumo de todas as reservas, o que baixará a performance. J.C.M.