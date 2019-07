TUI mantém multa de 11,7 milhões de patacas à Surf Hong

Através de um comunicado divulgado na tarde de ontem, o Tribunal de Última Instância (TUI) informou ter indeferido o pedido de suspensão de eficácia do acto que determinou a aplicação de uma multa de cerca de 11,7 milhões de patacas à empresa Surf Hong, concessionária dos serviços de gestão e salvamento nas piscinas públicas, por não ter cumprido o seu dever contratual aquando da greve dos nadadores-salvadores, que levou ao encerramento de duas piscinas. No comunicado lê-se que a empresa se defendeu dizendo que se a multa não fosse retirada, a Surf Hong “sairá desfeita” e que “todos os trabalhadores serão despedidos”. O TUI explicou a decisão, sustentando que “o recorrente alega e prova, apenas, a incapacidade financeira da empresa e não apresenta provas no que diz respeito à capacidade financeira pessoal”.

