Salário mínimo universal aprovado na generalidade, apesar do medo dos deputados

Os deputados estão preocupados com o facto de o salário mínimo universal poder vir a encarecer o nível de vida em Macau e a lesar as pequenas e médias empresas. Ainda assim, aprovaram, pela primeira vez, uma proposta de lei para a quase universalização do salário mínimo. “Será que o prejuízo não será muito maior que o benefício?”, chegou-se a questionar.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Foi aprovada ontem na generalidade – e pela primeira vez nos 20 anos da RAEM – uma proposta de lei para que o salário mínimo abranja todos os cidadãos de Macau, ou quase todos. Na região que o FMI prevê que venha a ter o maior PIB per capita do mundo em 2020, trabalhadores domésticos e trabalhadores com deficiência não vão ter direito a um salário mínimo. Na sessão plenária de ontem, na Assembleia Legislativa (AL), os deputados manifestaram preocupações relativamente aos malefícios que a aprovação de um salário mínimo para todos em Macau pode trazer.

No discurso de apresentação da proposta de lei, Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, explicou que o diploma tem como objectivo “proporcionar a todos os trabalhadores uma protecção salarial básica e evitar que os seus salários sejam demasiado baixos”. “A especificidade da natureza do trabalho dos trabalhadores domésticos e os fins não lucrativos dos empregadores com a sua contratação” são as justificações dadas pelo secretário para a exclusão dos trabalhadores domésticos do salário mínimo. Já a não inclusão dos cidadãos com deficiência da aplicação da proposta de lei é justificada pelo Executivo pelo “equilíbrio de oportunidades de emprego”.

O diploma prevê que, para remunerações calculadas ao mês, o salário mínimo seja de 6.656 patacas mensais. No caso de as remunerações serem calculadas à semana, o trabalhador recebe 1.536 patacas. Por dia são 256 patacas e por hora são 32. Na votação final, a proposta de lei sobre o “salário mínimo para os trabalhadores” foi aprovada na generalidade: 24 votos favoráveis, dois contra e uma abstenção.

DEPUTADOS PREOCUPADOS COM AS PME

Há dois pratos da balança: de um lado, um mínimo salarial para todos; do outro, os custos para as pequenas e médias empresas (PME) e o encarecimento do custo de vida. Nesta discussão, as preocupações dos deputados penderam mais para as empresas que, com o salário mínimo, podem vir a ter mais dificuldades. “Será que o prejuízo não será muito maior que o benefício?”, questionou Song Pek Kei.

Agnes Lam deu o mote: “O Governo já fez alguma avaliação sobre os impactos causados às PME?”. Ip Sio Kai seguiu-lhe o exemplo: “o salário mínimo vai contribuir para aumentar os custos operacionais e isso vai traduzir-se na subida dos custos. Os custos vão, depois, transferir-se para os consumidores”, disse o deputado eleito por sufrágio indirecto. “No fim, quem vai arcar com esta medida é a população”, referiu.

Song Pek Kei referiu que 90% dos beneficiados serão trabalhadores não-residentes. A deputada está preocupada com a possibilidade de a inflacção provocada pelo salário mínimo poder vir a afectar os consumidores locais: “Por causa da inflacção nós temos de pagar mais. Será que, com a proposta de lei, se vai reduzir a qualidade de vida?”. Song Pek Kei terminou questionando o Executivo se “está mesmo a prestar apoio às PME” e se vai “promover políticas de apoio às PME”. Para a parlamentar eleita por sufrágio directo, a inflacção até pode dar azo ao despedimento e isso “pode prejudicar ambas as partes”.

“Há pessoas que gostam de se lançar ao empreendedorismo”, começou por dizer Chui Sai Peng, pedindo: “O Governo encoraja [os jovens] a lançarem-se ao empreendedorismo e isto vai contribuir para aumentar os encargos. Espero que o Governo dê um caminho para as pessoas que querem lançar-se ao empreendedorismo”.

Por outro lado, Leong Sun Iok, Au Kam San e Mak Soi Kun defenderam a medida. Leong Sun Iok indicou que “o salário mínimo contribuirá para a melhoria da qualidade dos serviços”, já que o salário mínimo “pode promover o reforço da produtividade e atrair recursos humanos”. Au Kam San começou por dizer que a medida peca por tardia já que “serve para o trabalhador não ficar tão miserável”.

Por sua vez, Mak Soi Kun deu réplica ao secretário: “Não concordo com o afastamento dos trabalhadores domésticos, ser ou não ser lucrativo não tem a ver com o trabalhador, o trabalhador presta o serviço ao empregador. A natureza do trabalho doméstico é muito importante porque é ele que toma conta da casa do empregador”. Sulu Sou disse-se “bastante comovido” pelo facto de a proposta de lei do salário mínimo ter chegado à AL. “Atrasámo-nos 20 anos na fixação do salário mínimo, damos passos muito vagarosos”, criticou o democrata, que em Novembro já tinha apresentado um projecto de lei à AL para aplicação de um salário mínimo, que também excluía empregados domésticos e trabalhadores com deficiência.

TRABALHADORES DOMÉSTICOS COM COMPENSAÇÃO “NÃO MATERIAL”

Na resposta aos deputados, o secretário para a Economia e Finanças começou por garantir que foi feito um estudo ao impacto económico da medida. Aumento dos custos? “Sim, isso vai acontecer, vai afectar um pouco a inflacção”, confirmou Lionel Leong. “As PME têm de enfrentar o aumento dos custos, o Governo da RAEM só pode dar ajuda ao nível da revitalização do ambiente, acções de formação, etc.”, notou.

A responsável da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) que estava no plenário para ajudar a responder aos deputados explicou a não inclusão dos trabalhadores domésticos: “Alguns podem obter algum tipo de compensação não material, como alimentos, etc. E isto pode afectar a família onde eles trabalham porque também podem estar a receber o salário mínimo”.

INCENTIVOS PARA QUEM EMPREGAR TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA

Ella Lei e Agnes Lam falaram sobre a não inclusão das pessoas com deficiência. Ella Lei pediu medidas para “acautelar os seus interesses” e sugeriu que fossem dadas regalias para os empregadores: “Quando o empregador contratar alguém que tenha cartão de deficiência, então esses empregadores podem usufruir de certas regalias”.

“O Governo já explicou que a proposta não abrange portadores de deficiência e muitas associações apoiam, por isso eu vou dar o meu apoio a esta proposta de lei”, anunciou Agnes Lam na sua intervenção. Tal como Ella Lei, pediu incentivos: “Gostávamos que esta proposta de lei incentivasse os empregadores a contratar pessoas com deficiência”. O secretário deixou as duas deputadas sem resposta.

Os dois únicos votos contra a proposta de lei foram de Ip Sio Kai e Kou Hoi In. Na declaração de voto, os deputados eleitos por sufrágio indirecto pediram que o Executivo prestasse atenção às PME e ao nível de vida de Macau: “Vai contribuir para encarecer o nível de vida, por isso votámos contra”.