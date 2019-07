Macau terá multas mais leves da região para quem não cumprir “lei dos sacos de plástico”

Hong Kong, China interior e Taiwan têm todos coimas mais pesadas para quem infringir as regras. Na discussão na especialidade, caiu também a multa para os lojistas que não afixarem informação sobre a nova lei. Discussão sobre introdução de sacos de papel esteve em cima da mesa, mas caiu nas negociações entre o Governo e os deputados.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

A nova lei das “restrições ao fornecimento de sacos de plástico” prevê uma multa de 1000 patacas por cada saco que seja dado ao cliente sem pagamento. Uma formulação mais gravosa da que constava na proposta inicial, que já previa este valor, mas que apenas seria cobrada por cada acto de venda em que os sacos fossem dados de forma gratuita, e não por cada unidade. Mesmo assim, estes são valores mais baixos do que os que são impostos por outras jurisdições vizinhas de Macau.

Na China a multa é de 5000 renminbis, em Hong Kong são 2000 dólares, e em Taiwan pode chegar aos 6000 dólares. Os deputados concordaram com os valores propostos pelo Executivo. “O Governo acha que as lojas não vão violar a lei, mas estas coimas são para dissuadir”, explicou o presidente da 3ª comissão da Assembleia Legislativa, Vong Hin Fai.

O valor de que se tem falado para ser cobrado na venda de cada saco é de uma pataca, no entanto esse montante só se tornará oficial mais tarde. É ao Chefe do Executivo que cabe a missão de determinar o preço, e deverá fazê-lo por despacho. Mas será que essa quantia irá dissuadir alguém? “Será cobrada uma taxa por cada saco e a ideia é reduzir o consumo. Ainda não sabemos que valor será”, disse laconicamente aquele deputado.

Menos uma coima para os comerciantes

Ainda em relação a coimas, houve uma que caiu na discussão entre os legisladores e o representante do Executivo, o secretário Raimundo do Rosário. Trata-se da obrigatoriedade de os comerciantes terem exposta nas lojas durante dois anos, depois da promulgação, informação relativamente a esta lei. Até aqui, estava estipulado que quem não o fizesse teria de pagar 600 patacas. “Essa sanção foi eliminada, porque entendemos privilegiar a informação e não a repressão”, afirmou o deputado Vong Hin Fai.

Durante a discussão de ontem, foram ainda eliminadas duas situações que eram excepções ao pagamento de sacos de plástico no acto de uma compra. Até aqui, havia quatro situações que isentavam o consumidor de pagar, agora passam a ser só duas. Os produtos alimentares ou medicamentos não previamente embalados, e os produtos alimentares ou medicamentos que devam ser mantidos em estado frio ou quente saíram do leque de isenções.

No artigo 4º, mantêm-se apenas em dois casos de gratuitidade, que se referem: aos produtos alimentares ou medicamentos não previamente embalados; e aos produtos adquiridos nos estabelecimentos de comércio a retalho, localizados no interior de áreas de embarque ou de desembarque de passageiros do aeroporto, ou nos respectivos corredores de acesso, e que estejam sujeitos a restrições relativas à segurança no transporte de bagagem de mão. A ideia foi do Governo, mas os deputados apoiaram a iniciativa.

Uma situação crítica

Questionado sobre se dada a situação critica do território no que diz respeito ao uso de plástico, que põe Macau à frente de Pequim, Hong Kong ou Xangai — não se deveria ter ido mais longe nesta lei, criando a obrigatoriedade, por exemplo, dos sacos de papel — Vong disse que isso chegou a estar em cima da mesa em Maio, mas que entretanto o Governo deixou cair essa ideia. Este articulado apenas incide nas restrições ao uso de sacos de plástico.

Em 2017, segundo dados da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), a cidade produziu 1.400 toneladas de lixo, sendo que 23% correspondem a plástico, dos quais 13% são sacos de plástico. O deputado considerou ainda que o trabalho dos deputados foi no sentido de evitar a existência de “espaços cinzentos” na lei, mas que irá ser feita uma avaliação caso a caso das dúvidas que forem aparecendo.

A discussão desta lei na especialidade está a entrar na recta final, e Vong disse que se não houver novas opiniões dos deputados, a assessoria do Parlamento pode avançar para a redacção da lei.

Isto depois de um processo de produção legislativa, muito moroso, que foi vastamente criticado quer pela sociedade civil quer por alguns deputados, sendo que a consulta pública para esta proposta de lei foi já realizada há quatro anos. Em Macau, cada residente utiliza em média 2,2 sacos por dia, num total de 450 milhões de unidades por ano, um número que o Governo quer ver decrescer em 50% com esta medida.