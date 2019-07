Ho Iat Seng diz que só revelará programa durante a campanha

O ex-presidente da Assembleia Legislativa foi ao início da tarde de ontem levantar o boletim para formalizar a candidatura a Chefe do Executivo, e disse que ia lutar por ter o maior número de apoio possível no Colégio Eleitoral. Antes, também por lá passou outro dos seis candidatos a candidato, o engenheiro de 68 anos, Chan Weng Fu.

João Carlos Malta

Ho Iat Seng foi, ontem ao início da tarde, à sede do edifício da Administração Pública, para levantar o “Boletim de Propositura de Candidato à Eleição para o Cargo de Chefe do Executivo”. Numa acção simbólica, Ho falou aos jornalistas, afirmando uma vez mais que ainda não era altura de falar do programa político que levará às eleições de 25 de Agosto.

Já no anúncio formal da candidatura que decorreu a meio do mês passado, no Fórum Macau, Ho não disse nada sobre quais as suas prioridades políticas para o mandato que se segue, ele que é o mais forte candidato à sucessão de Chui Sai On.

Numa altura, em que alguns dos outros concorrentes que mostraram a intenção de serem candidatos já apresentaram ideias para que a população os conheça, Ho Iat Seng mantem reserva em relação àquilo que será o programa que levará a votos dos membros da Comissão Eleitoral (CE). “O nosso programa só vai ser apresentado durante o período de campanha, e agora ainda estou recolher opiniões com as pessoas para construir o meu programa político”, explicou o ex-membro da Assembleia Popular Nacional, órgão que abandonou recentemente e onde foi substituído por Kevin Ho.

Maior apoio possível

O candidato que irá formalizar agora a candidatura — o boletim tem de ser entregue até ao próximo dia 23 — disse que os contactos com os elementos da CE já começaram. “Demora tempo a contactar cada membro da comissão eleitoral, e vamos esforçar-nos por ter o maior apoio possível. Não podemos ter o apoio de todos, mas vamo-nos esforçar o mais possível”, afiançou. Apesar de nunca o dizer directamente e de forma concreta, Ho deu a entender que não quer ficar apenas pelos 66 elementos da CE suficientes para que a candidatura seja aceite.

“Não tenho um objectivo, mas vou-me esforçar o mais possível para ganhar o máximo [de apoio]. Não vou ter os 400”, elucidou. Ho mostrou-se ainda satisfeito por não estar sozinho nesta corrida. “Acho que é bom haver outros candidatos, e dentro destas duas semanas vou-me esforçar o mais possível para ter o maior apoio dos membros da comissão eleitoral”, repetiu.

Último a anunciar, primeiro com o boletim

Antes, por aquele local, já tinha passado Chan Weng Fu, dono de uma empresa de engenharia eléctrica. Foi o último a anunciar a vontade de concorrer, mas o primeiro a recolher o boletim de propositura. Nas declarações aos jornalistas, citadas pela TDM Rádio Macau, afirmou ter fé que vai conseguir reunir os apoios necessários para poder formalizar a candidatura.

Chan, de 68 anos, acrescentou também que tem a expectativa de que haja um encontro entre os candidatos e os membros do colégio eleitoral. O objectivo, explicou, é dar a conhecer aos votantes os candidatos e os respectivos programas políticos. Na sexta-feira, quando manifestou o interesse de entrar nesta corrida, este homem que vive em Macau há quatro décadas, anunciou que, se for eleito, irá disponibilizar 200 mil patacas aos residentes para encorajar o investimento imobiliário na China continental. Essas verbas seriam retiradas da reserva financeira pública. O sexagenário não escondeu a sua inexperiência política, mas considerou que essa é uma questão “secundária”.

Actualmente, são seis os interessados em participar na corrida ao cargo de Chefe do Executivo. Além dos dois já citados, os outros concorrentes são: o líder de uma empresa de investimento, Leong Kuok Chao, o activista Hoi Weng Chong, Choi Teng Teng (a única mulher nesta disputa), e o administrador de uma companhia de seguros e cônsul-honorário da Papua-Nova Guiné, Steven Siu.