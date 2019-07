Governo autoriza abertura de doutoramento em Português no IPM

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) foi ontem autorizado pelo Executivo a abrir um curso de doutoramento em Português. O curso tem a duração de três anos e será leccionado em português e em chinês, pode ler-se no despacho publicado em Boletim Oficial e assinado pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam. No mesmo texto são “aprovados a organização científico-pedagógica e o plano de estudos do curso”, com a indicação de que o despacho entra hoje em vigor.

A 2 de Abril, o IPM anunciou a sua intenção de lançar no próximo ano lectivo um programa de bolsas de estudo para atrair mais estudantes dos países de língua portuguesa, no âmbito dos futuros mestrados e doutoramentos da instituição. “Num futuro próximo, esperamos receber mais alunos dos países de língua portuguesa. Temos um plano para oferecer bolsas a estes estudantes”, afirmou então o presidente do IPM, Marcus Im Sio Kei.

Actualmente, o IPM tem cerca de 200 alunos provenientes dos países lusófonos, um número que pode vir a crescer com o lançamento deste novo regime, que prevê uma dedução até 20% do custo global das propinas. Em Março, o Governo já tinha aprovado o plano de estudos de dois novos mestrados, incluindo um mestrado em tradução e interpretação chinês-português.

O mestrado terá duas áreas de especialização, tradução e interpretação, e dois anos de duração, de acordo com o despacho do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. O número de estudantes de português no IPM rondava o meio milhar, de acordo com dados disponibilizados à Lusa no final do ano passado.