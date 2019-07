Em greve de fome há cinco dias, para que o Governo de Hong Kong pare de ignorar o povo

Um grupo de cinco pessoas que não se conhecem, estão agora juntas por uma causa: tornar a não ingestão de alimentos num grito de revolta, perante um Executivo que acusam de não ouvir e de não dialogar. Estão sentados nas escadas de acesso ao metro em Admiralty, virados para o edifício do LegCo — que há uma semana foi tomado por centenas de jovens em fúria. Têm quatro exigências e querem que mais se juntem contra a “tirania do Governo”. Não querem ser mártires, garantem.

Reportagem de João Carlos Malta (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia), em Hong Kong

Leung Kam Tao nunca se imaginou numa situação destas: estar na rua, sentado num banquinho à frente de uma tenda, só com uma garrafa de água para se ir hidratando. Não vai comer nada até que a saúde lhe permita aguentar. Mas para quê uma greve de fome? Garante que não podia ficar em casa a ver os jovens a aumentar a violência, enquanto o Governo não pára de diminuir as respostas. Sentiu que tinha de fazer algo. E aos 62 anos, fê-lo pela primeira vez. Para já, só tem uma certeza: “Só saio daqui quando não puder mais”.

“Faço esta greve de fome na expectativa de que Governo mude a forma de actuar. Não estão a responder àquilo que são os pedidos dos jovens, e isso está a enfurecê-los. Estamos muito preocupados que estes jovens façam coisas que são erradas para lutar pelos seus interesses”, explicou ao PONTO FINAL, na passada sexta-feira, Leung, que nasceu na China interior, mas que é residente de Hong Kong.

Ele é um dos cinco elementos que, na passada quarta-feira de manhã, começaram uma greve de fome mesmo junto à estação do MTR de Admiralty. No lanço de escadas com vista para o LegCo, quem ali passa é surpreendido por uma parafernália de caixotes com água, lenços e material médico. Há ainda um pequeno púlpito com imagens de Jesus Cristo, e vários cartazes com mensagens em cantonês e em inglês. Numa delas, lêem-se as quatro exigências destes activistas: o Governo deve deixar cair a lei de extradição, iniciar uma comissão independente de inquérito à violência policial, não classificar os manifestantes como amotinadores e soltar os jovens detidos. Basicamente, tudo muito parecido ao que são as palavras de ordem da juventude da RAEHK.

Apoio, mas com algumas críticas aos jovens

Cinco dias depois da greve de fome ter começado, Leung diz que ainda se sente bem e que mantém a vontade de não desistir. Desta vez por telefone, declara que continua a ter a companhia de mais quatro pessoas, mas que entre sexta-feira e ontem, duas pessoas saíram e outras duas se juntaram ao grupo.

Dias antes, em Hong Kong, o sexagenário afirmou que “esta greve de fome” tem como propósito “dar apoio à juventude”. Mas não deixou de lhes deixar algumas críticas: “Esperamos que eles sejam mais pacientes, e não façam coisas pelas quais terão de pagar um preço muito alto”. Este homem não aceita que a acção directa seja uma via de caminho único para resolver o conflito aberto na sociedade local. “Eu não quero ver violência. Pensamos que os jovens devem adoptar medidas que sejam de longo prazo, ao invés destas acções que apenas visam o curto prazo”, identifica Leung, com um sorriso na cara, enquanto diz que não come nada desde quinta-feira, mas que ainda assim se sente bem.

A saúde de quem ali está é um valor maior para estes activistas. “Há aqui enfermeiras que nos vão medindo a pressão arterial, e que medem também os níveis de glucose. Quando me juntei a este protesto disse que apenas sairia daqui quando fosse para o hospital, mas eles não nos deixam fazer isso. Vão monitorizando a minha saúde e, se passar certos valores, vão fazer com que pare”, explica.

O ‘gap’ geracional que muitos dizem existir na sociedade de Hong Kong, não tem espaço no pensamento de Leung. Ele está inequivocamente do lado dos jovens, e quer que o Governo crie com eles vias de comunicação.

Uma distância que continua a aumentar

Do banco em que está sentado, vê a distância entre os hongkongers e os chineses da ‘mainland’ a aumentar. “Eu sou chinês, e sou residente Hong Kong. Nós pertencemos ao mesmo grupo de pessoas, mas a cultura e o sistema na China são diferentes dos que existem em Hong Kong. Não é fácil para as pessoas que vivem aqui identificarem-se com o que existe na China. Por isso, existe o conceito de hongkonger e dos chineses de Hong Kong. Mas esta terra é parte da China, isso é um facto”, argumenta.

Leung Kam Tao entende o sentimento dos mais novos, e por isso é “que é preciso diálogo”. “Há um conflito que temos de resolver, e não condenar. Isso só fará com que a separação seja cada vez maior. O Governo só está assumir o lado de Pequim, e não estão a ligar ao nosso lado”, condena.

A energia para aguentar a falta de alimentos vem-lhe da angústia de ver uma juventude inteira a perder o comboio do futuro. “Estão desesperados. Estou preocupado com a possibilidade de eles irem ainda mais além do que fizeram no dia 1 de Julho. Não quero que o façam. Até já houve pessoas a dar a vida por isto”, lamenta.

De Austin com o coração nas mãos

A poucos metros de Leung está Mei Szeto, de 52 anos. Na cabeça tem uma faixa com caracteres chineses onde está inscrito: greve de fome. Mei fez mais de 13 mil quilómetros para ali estar. Nasceu em Hong Kong, mas vive em Austin, no Texas, Estados Unidos da América, há 22 anos. O mesmo número de anos já conta a passagem de soberania de Hong Kong do Reino Unido para a “mãe China”. Porque é que abandonou a terra onde nasceu? “Por tudo o que se passou na minha família e na sociedade. Perdemos a esperança”, revela.

O regresso de Szeto é motivado por duas tragédias: uma pessoal, e outra colectiva. A notícia da morte da mãe, que foi a enterrar no último domingo, fê-la embarcar, e os acontecimentos de 12 de Junho, em que viu hongkongers a serem atingidos por balas de borracha pela polícia local, deram-lhe a certeza de que tinha de fazer algo.

“Estou aqui pelos jovens, eles estão a lutar pela liberdade. Eu vivo nos EUA, mas nos últimos dois meses tenho visto todas estas notícias, e isso emocionou-me muito. A forma como se estão a sacrificar….”, concretiza. Aterrou na RAEHK no dia 1 de Julho, e veio directa para o LegCo, onde horas depois se concretizaria a tomada do edifício. “Quando entraram, eu chorei. Aquilo partiu-me o coração. Eu encontrei uma miúda que ainda andava no secundário, e ela estava tão assustada que se percebia na voz. E eu pensei: ‘Estes jovens são os meus heróis’”, relata ao PONTO FINAL, esta mulher que nos EUA é professora de cantonês e de Mandarim.

“Greg, vou começar uma greve de fome”

Na sexta-feira, sentiu que não podia estar ali, e ficar quieta sem se manifestar. Por isso, quis juntar-se àquele grupo. De manhã, ligou ao marido norte-americano para lhe dizer o que tinha decidido fazer: “Greg, vou começar uma greve de fome”. Ele só teve tempo para dizer: “Tem cuidado”, conta. Não disse mais nada? “Ele não me podia dizer não. Fui eu que decidi. Não me interessa o que ele diria”, diz, resoluta.

Pouco depois, já com as lágrimas nos olhos, fala do pequeno Sam, filho de 11 anos, que está a tantos milhares de quilómetros de distância, e revela que, em mais de duas décadas nos Estados Unidos, nunca quis pedir a nacionalidade norte-americana. Até que o que viu na televisão há duas semanas, toda aquela violência policial, com jovens a serem atingidos com balas de borracha e várias rondas de lançamentos de gás lacrimogéneo e de gás pimenta, a fizeram mudar de ideias. A família também não lhe deu outra hipótese, desta vez: “Nesse dia, vimos a atirarem sobre cidadãos de Hong Kong. Vimos sangue. Estava no Texas, e fui a um advogado para pedir a nacionalidade. Não queria, mas…”, conta.

Mesmo sentindo a necessidade de proteger o seu futuro, sentiu que este era o momento para estar presente. Não lhe importou que os amigos a desmotivassem, dizendo-lhe que uma pessoa não faz a diferença. “Estou aqui pelos mais velhos, pelos mais novos. Queremos lutar pela liberdade, isso é o mais importante”, remata.

O companheiro de acção, Leung, contou-nos, ontem, que Mei Szeto se sentiu mal no domingo, e abandonou a zona do MTR em Admiralty. No entanto, deixou a promessa de voltar ao local. O PONTO FINAL voltou a tentar entrar em contacto com esta mulher, desta vez por via telefónica, mas tal não foi possível. Certo é que esta acção permanece no terreno, à espera que a mensagem não seja ignorada. O destinatário está logo ali do outro lado da rua.

____________________________

“Lutar contra a tirania com o poder do povo”

As mensagens estão espalhadas por todo o lado: no corpo dos manifestantes, em cartazes, e até em duas folhas de papel plastificado assentes num púlpito. Aí está o manifesto em que os grevistas revelam aquilo que os une. Começam por enquadrar o momento que se vive em Hong Kong, no qual afirmam que o território está a viver uma fase em que o Governo está de costas voltadas para a sociedade. “Estamos nesta greve de fome para revelar a nossa censura ao Governo e demonstrar a nossa solidariedade com o povo de Hong Kong, e com a juventude em particular”.

O texto continua afirmando que, em Junho, muitos manifestaram a sua discordância em relação ao Governo com acções de rua que juntaram milhões de pessoas, mas que, mesmo assim, Carrie Lam continuou a ignorar os protestos. O aumento da tensão, segundo este manifesto, terminou com a invasão do LegCo, no dia 1 de Julho.

Criticam que, mesmo assim, nesse dia, a Chefe do Executivo, às 4h00, na declaração televisiva para reagir à tomada do Parlamento, apenas tenha dito que aqueles “jovens teriam de ser levados à justiça”. “Mesmo tendo em conta as manifestações muito numerosas, as mortes e os conflitos, a tirania no poder tem o sangue-frio para continuar a não responder ao povo. Mas as pessoas de Hong Kong não vão desistir, porque valorizam muito este sítio e o seu futuro”, explicam. “Fazemos esta greve de fome para que o mundo possa ver a crueldade hegemónica deste Governo”, acrescentam.

Os activistas — que têm o suporte de um evangelizador de “North District” (Roy Chan) — convidam todos a juntarem-se a eles, seja em “part-time ou em full-time”, e apela mesmo a que outros comecem acções similares em outras zonas da cidade. No final, argumentam que esta não é uma acção auto-destrutiva. “Já foram sacrificadas três pessoas, e muitas já foram presas e enfrentam acusações. Neste momento, precisamos de toda a gente para podermos trabalhar juntos e fazer de Hong Kong um local mais acolhedor. Lutemos contra a tirania com o poder do povo”. J.C.M.