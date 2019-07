No adeus à AL, Ho Iat Seng diz que questão das regalias foi o maior desafio

Foi a polémica proposta que previa um pacote de regalias para titulares de cargos públicos, de 2014, que mais trabalho deu a Ho Iat Seng, disse o próprio. Na conferência de imprensa em que se despediu do cargo de presidente da Assembleia Legislativa (AL), Ho Iat Seng falou ainda sobre Hong Kong, sobre os juristas portugueses Paulo Cardinal e Paulo Taipa, e ainda sobre o artigo 25.º da Lei de Bases de Protecção Civil.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Ho Iat Seng despediu-se na passada sexta-feira do cargo de presidente da Assembleia Legislativa (AL). Com a anunciada candidatura a Chefe do Executivo, Ho Iat Seng foi obrigado a abandonar o posto que ocupava desde 2013. Numa conferência de imprensa de despedida, Ho Iat Seng indicou que o maior desafio como presidente da AL aconteceu logo em 2014, com a proposta de lei que previa um pacote de regalias para os titulares dos principais cargos.

Na altura, a proposta de lei acabou por ser retirada depois de milhares de pessoas se terem manifestado em Macau pela retirada do diploma. Milhares de manifestantes cercaram a AL e impediram a votação da lei. Citado pela TDM – Rádio Macau, Ho Iat Seng disse que este caso serviu como “alerta” e que é preciso “ter muito cuidado” com este tipo de propostas. “Se a lei provocar grande impacto, então situações semelhantes poderão repetir-se, por isso, temos de tirar as devidas lições dos acontecimentos”, disse o antigo presidente da AL, acrescentando que “quando há uma discrepância entre os nossos trabalhos e o que pensa a população, então surgem esses problemas”.

Questionado sobre a questão do afastamento dos juristas portugueses que estavam na AL, Paulo Cardinal e Paulo Taipa, Ho Iat Seng referiu que o caso não manchou a recta final do mandato e que a mobilidade é “um fenómeno normal”. Recorde-se que a AL vai contratar mais dois juristas portugueses a partir de Outubro. Ho Iat Seng confirmou que serão contratados mais dois juristas portugueses, que se vão juntar a Maria José da Costa Machado, a Paulo Henriques e a Manuel Magriço, contratados depois de Paulo Taipa e Paulo Cardinal terem visto os seus contratos não renovados.

Ho Iat Seng também aproveitou esta conferência de imprensa para falar sobre o polémico artigo 25.º da Lei de Bases de Protecção Civil, que está agora a ser discutido na especialidade pela AL. Este diploma prevê que, declarado o estado de prevenção devido a incidentes súbitos, possa vir a ser punido com até três anos de prisão quem “elaborar, difundir ou transmitir notícias falsas, infundadas ou tendenciosas”. O pré-candidato a Chefe do Executivo referiu que “retirar um artigo não é viável”. “O que devemos fazer é, durante a apreciação, adoptar a devida atitude de abertura, porque do debate nasce a luz”, cita a rádio. Ho Iat Seng diz que “desde que se clarifique o conceito da norma, não se deve retirar o artigo”.

Ho Iat Seng terminou na passada sexta-feira as funções como presidente da AL devido à sua candidatura a Chefe do Executivo. Agora, os restantes 32 deputados terão 15 dias para eleger o próximo presidente do hemiciclo.

……………..

CAIXA:

Ho Iat Seng condena actos de violência em Hong Kong

O agora ex-presidente da Assembleia Legislativa (AL) condenou na sexta-feira os actos de violência no último protesto em Hong Kong contra a lei de extradição, que culminou na invasão do parlamento da RAEHK. “Acho muito triste e lamentável”, afirmou Ho Iat Seng numa conferência de imprensa que serviu para realizar um balanço do seu mandato, quando se preparava para renunciar às funções para se candidatar a Chefe do Executivo, cujas eleições estão agendadas para 25 de Agosto. Antes, disse aos jornalistas que preferia não se pronunciar sobre uma matéria que é da competência das autoridades de Hong Kong. A 18 de Junho, numa outra conferência de imprensa, enquanto candidato ao lugar de Chefe do Executivo, Ho Iat Seng defendera que as “forças exteriores” deviam deixar Hong Kong resolver internamente o problema da lei de extradição, que tem motivado protestos maciços. “Espero que as forças exteriores não interfiram nos assuntos internos de Hong Kong”, disse então, quando questionado pelos jornalistas sobre a polémica que se vive na RAEHK com a proposta de lei que permitiria extraditar suspeitos de crimes para territórios sem acordo prévio, como é o caso da China continental. Em pouco menos de um mês, Hong Kong viveu quatro grandes protestos contra as emendas à lei da extradição, com números recorde de participação, dois deles marcados por violentos confrontos entre a polícia e manifestantes.