Jorge Menezes: “Nota-se uma falta de vontade real de procurar quem foi o mandante”

Em 2013, Jorge Menezes foi atacado por dois indivíduos à saída de casa, quando se preparava para levar o filho à escola. A leitura da sentença do caso foi feita na passada sexta-feira, ditando a absolvição de um dos suspeitos e pena de prisão de um ano e nove meses para o outro. Ao PONTO FINAL, o advogado criticou o desfecho e adiantou que deverá recorrer da decisão.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O caso remonta à manhã do dia 16 de Maio de 2013. Jorge Menezes saiu de casa com o filho, de cinco anos, para o levar à escola, quando foi surpreendido por dois indivíduos que o agrediram com tijolos. Na passada sexta-feira, o Tribunal Judicial de Base (TJB) condenou um dos atacantes a uma pena de prisão de um ano e nove meses e absolveu o outro por, segundo o advogado, não ter a certeza quanto à sua identidade. O advogado português criticou o modo como foi conduzida a investigação, já que nunca se tentou perceber quem foi o mandante do ataque: “O que eu me queixo não é de que não o tenham descoberto, o que me queixo é de que não tenham sequer tentado”. Ao PONTO FINAL, adiantou que está a pensar recorrer da sentença.

A sentença do TJB condenou um dos atacantes a um ano e nove meses de prisão, enquanto o outro foi absolvido. “O motivo pelo qual um deles foi absolvido foi porque o tribunal não tinha a certeza quanto à identidade dele” contou Jorge Menezes. “Causa-me estranheza o facto de ele não ter sido condenado porque há um vídeo de uma câmara de CCTV que filma uma parte do ataque e vê-se o tipo que foi absolvido, vê-se ele a recuar e a tentar dar-me com o tijolo na cabeça, vê-se eu a tirar-lhe o tijolo da mão no contexto da luta, depois vê-se ele a agarrar no tijolo e a correr atrás de mim”, explicou, acrescentando: “Não há dúvidas nenhumas que eu fui atacado, não há dúvidas nenhumas que eu fui atacado ali, não há dúvidas nenhumas que eu fui atacado por aqueles dois sujeitos”. Além disso, o indivíduo que foi condenado, apenas foi condenado por “crime na forma tentada, não na forma consumada, como uma mera tentativa de provocar danos corporais”, indicou.

“Quanto à pena, acho uma pena muito leve. Um ano e nove meses acho uma pena muito leve”, comentou Jorge Menezes. “Eu não retiro prazer nenhum em ver uma pessoa ser presa, não tenho instintos de vingança deste género, mas eles são má gente e foram mandados”, referiu. “O que eu me queixo não é de que não o tenham descoberto, o que me queixo é de que não tenham sequer tentado”, criticou Jorge Menezes, dizendo ainda que “não havia um interesse em tentar encontrar o mandante”. “O Ministério Público e o juiz de instrução criminal fizeram um mau serviço à justiça”, afirmou.

Sobre as possíveis teorias para que o mandante não tenha sido investigado, Jorge Menezes diz que “há várias possibilidades em abstracto”: “uma é que não têm interesse por um motivo que me escapa, outra é porque têm medo, outro motivo, em abstracto, poderia ser porque desconfiam que sabem quem é e, exactamente por isso, não querem [investigar]. Pode ser uma pessoa influente, eu não faço ideia”. “Têm de me explicar a mim e, uma vez que este processo se tornou público, à população porque é que o MP não abre um inquérito para tentar saber quem é que ordenou o ataque”, afirmou, sublinhando: “Nota-se uma falta de vontade real de procurar quem foi o mandante”.

“Quando isto se iniciou, a polícia do comissariado contra a criminalidade organizada estava a fazer uma investigação a sério, estava também a tentar identificar os mandantes”, contou o causídico. Segundo o mesmo, o procedimento mudou depois de o Ministério Público ter tomado a investigação do caso: “A partir da altura em que eles foram identificados, o processo, pouco depois, foi para o Ministério Público. A partir daí, eu nunca mais tive um papel na investigação. Enquanto esteve no comissariado contra a criminalidade, eu senti uma verdadeira vontade de investigar, quando o processo chegou ao Ministério Público, o processo ficou parado”.

TÉCNICA “DAS MÁFIAS DA CHINA”

O ataque aconteceu na manhã do dia 16 de Maio de 2013, na Praça da Amizade. “Quando atravessei o largo – eu estava com o meu filho de cinco anos de mão dada – um tipo veio por trás com um tijolo atado à mão esquerda e deu-me uma pancada fortíssima, como se fosse uma luva de boxe, na cabeça”, descreveu Jorge Menezes, continuando: “Foi uma pancada fortíssima, o tijolo ficou partido em duas metades, mas continuou atado à mão. Portanto, fiquei coberto de sangue, tive um ‘blackout’, deixei de ver, mas tudo isto foi muito rápido e quando ele tentou dar a segunda, eu consegui defender-me rapidamente”. De seguida, apareceu o outro atacante. “Tirei o tijolo a um deles, voltei a cair e eles deram-me algumas pancadas até me levantar”. Passado cerca de um minuto, os atacantes acabaram por fugir do local. “O tempo contava a meu favor, eles teriam de fugir a certa altura”, lembrou.

“Usaram uma técnica que a polícia me disse que era uma técnica das máfias da China, que é com tijolos atados às mãos, uma arma que pode matar, destruir, incapacitar uma pessoa e simultaneamente não é, em si, uma arma qualificada”, contou. “A polícia descreveu aquilo como um tipo de criminalidade organizada, e, quando há criminalidade organizada, há um mandante”, frisou. Jorge Menezes avançou ainda que pretende recorrer da decisão. “Estou a pensar recorrer, mas primeiro quero ler a sentença”, disse. “Se quem deve agir não age, então ajo eu”.

COM “MAIS ATENÇÃO”, MAS SEM MEDO

Jorge Menezes contou que, após o ataque, “temia seriamente” por causa da família. As autoridades providenciaram segurança, mas a mulher e os três filhos acabaram por voltar para Lisboa. Ainda assim, desde 2013 que não tem segurança. “Sou uma pessoa que anda com mais atenção do que as outras, mas a sensação que eu tenho é que o facto de o caso se ter tornado público, quer em Macau quer fora de Macau, criou um incidente político de relevância porque isto tudo põe em causa o Estado de Direito e que isso me protege”. “Estou relativamente protegido por o caso se ter tornado num caso público e ser demasiado mau para Macau que volte a acontecer um ataque destes a um advogado”, afirmou.

“Eu estou convencido de que as autoridades sabem mais do que está no processo. Estou convencido que terá sido passada à tríade ou às pessoas associadas à pessoa que me atacou – quero ser vago porque não tenho as certezas – uma mensagem política a dizer ‘parem que isto teve um impacto público sério e grave, que afecta a imagem de Macau, isto não pode voltar a acontecer’”, comentou o advogado.

Para Jorge Menezes, ataques a advogados, juízes e jornalistas são ameaças ao Estado de Direito: “No dia em que advogados, juízes e jornalistas passem a ser atacados ou ameaçados de ser atacados para não escreverem um artigo ou escreverem outro, para não levarem o processo até ao fim ou não juntarem uma prova ou para decidirem de ser a favor ou contra uma pessoa num processo, é a destruição completa do sistema de justiça e, consequentemente, é uma afectação brutal do Estado de Direito”.