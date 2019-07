Jackson Chang acusado de envolvimento em esquema ilegal de imigração

O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) acusou na sexta-feira o ex-presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) Jackson Chang de envolvimento num esquema ilegal para obtenção de residência. O CCAC confirmou ainda a detenção de Jackson Chang e a aplicação da medida de coacção de prisão preventiva, informações avançadas pela Lusa na quinta-feira.

Em comunicado, a mesma entidade indicou que o ex-presidente do IPIM prestou apoio ilegal aos pedidos de imigração e promoveu “activamente a aprovação daqueles ‘falsos’ pedidos de imigração”. O esquema envolvia um casal comerciante de Macau que criava empresas, projectos de investimento fictícios e informações falsas relativas à experiência profissional dos requerentes. Tudo para que fossem aprovados pedidos de imigração por investimentos relevantes, bem como pedidos de residência a técnicos especializados com falsos pressupostos.

O casal de Macau cobrou “a título de ‘despesa para tratamento representativo de formalidades’, despesas de valor elevado aos requerentes que não se encontravam habilitados à imigração. O valor envolvido superou os 10 milhões de patacas”. O CCAC constatou que o grupo contabilizava 20 a 30% dos gastos como “despesas diversas e de consultadoria do IPIM” ou “despesas de consultadoria”.

O ex-presidente do IPIM encontrava-se “em conluio com aquele grupo”, tendo recebido “vantagens ilícitas, tais como dinheiro, acesso a empregos e acções de empresas, através do seu cônjuge, filha e amante do interior da China”, além de ter ocultado “dolosamente, na declaração de bens patrimoniais e interesses, os bens patrimoniais que possuía”.

Além do ex-presidente também são arguidos, no mesmo processo, a ex-vogal executiva Glória Batalha, que acumulava com a função de secretária-geral adjunta do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e um antigo director adjunto do Gabinete Jurídico e de Fixação de Residência do IPIM.

Glória Batalha foi acusada pelo CCAC de ter “prestado apoio ilegal a dois requerentes de ‘imigração por fixação de residência dos técnicos especializados’ e revelando informações confidenciais internas do serviço para que os pedidos dos referidos requerentes pudessem ser aprovados facilmente. Por essa razão, praticou os crimes de abuso de poder e de violação do segredo, apontou a entidade. Já o antigo director-adjunto do Gabinete Jurídico e de Fixação de Residência do IPIM “participou directamente nas actividades criminosas do referido grupo no que respeita aos ‘falsos’ pedidos de imigração.