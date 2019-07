Ávila com fim-de-semana acidentado em Zhejiang

O piloto português Rodolfo Ávila teve uma prova acidentada este fim-de-semana em Zhejiang, em mais uma corrida a contar para o Campeonato da China de Carros de Turismo, mas continua no top-5 da classificação geral.

No sábado, o piloto português de Macau foi o mais rápido da única sessão de qualificação do o Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC), que este ano determina a grelha de partida da segunda corrida. O sorteio ditou que desta vez a grelha de partida invertesse nas oito primeiras posições para a primeira prova do fim-de-semana. A corrida de Rodolfo Ávila foi curta devido a um toque que projectou o seu carro contra o muro interior da pista. “Confesso que nem me apercebi do que se passou. Como o carro que estava à minha frente arrancou bem, nem sequer mudei de direcção, mas levei um toque na traseira e nada havia a fazer. Fui um passageiro dentro do carro”, disse o piloto português, num comunicado da equipa.

Os técnicos da SVW333 Racing, porém, conseguiram recuperar o carro para a segunda corrida onde Ávila também viria a sofrer um toque que fez despistar o carro. Contudo, o piloto português conseguiu ainda terminar a prova na 10ª posição. “Fiz um bom arranque e ainda consegui fugir nas primeiras duas voltas, mas o meu motor não estava nas melhores condições e rapidamente fui apanhado. O que se passou a seguir foi algo que já aconteceu em provas anteriores este ano. A direcção da corrida tem sido mais rigorosa nestas situações e o meu adversário foi penalizado, mas quem ficou novamente com a corrida estragada fui eu. Acaba por ser ligeiramente frustrante porque todos os membros da equipa fizeram o que estava ao seu alcance para recuperar o meu carro e gostava de ter retribuído com um resultado melhor”, concluiu Ávila, que mesmo assim conseguiu somar um ponto para o campeonato de pilotos, mantendo-se na quinta posição da classificação geral.

O CTCC terá agora uma pausa de Verão e regressará no fim-de-semana de 14 e 15 de Setembro, em Ningbo.

Missão cumprida na estreia do novo MG

Rodolfo Ávila aproveitou o fim-de-semana para estrear o novo MG6 XPower TCR na jornada conjunta do TCR China Series/TCR Asia Series. O MG6 XPower TCR foi apresentado no Salão Automóvel de Xangai no início do ano, tendo sido construído e desenvolvido pelos técnicos da marca no interior da China, não possuindo ainda uma homologação final TCR. No regresso oficial da marca britânica ao automobilismo, Ávila conseguiu entrar no lote dos 12 pilotos mais rápidos na qualificação, terminando as duas corridas no sétimo e sexto lugar entre os concorrentes do TCR China. “O nosso objectivo para esta prova era terminar as duas corridas e isso foi conseguido. Esta foi a minha primeira vez com o carro e experimentamos várias afinações, algumas bastante radicais, como aconteceu na primeira corrida. A equipa tem a noção que ainda há muito trabalho pela frente para tornar o carro competitivo, mas este foi um bom primeiro passo nessa direcção”, referiu o piloto português.