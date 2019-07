“Aquilo soou a sacrifício colectivo. Eles estavam disponíveis para receber o castigo”

Fernando Cheung Chiu-hung é um homem que escolhe lados, mas, durante a tomada do Parlamento de Hong Kong, adoptou a posição de mediador. Em entrevista ao PONTO FINAL, revive os momentos de tensão nas horas que precederam o assalto ao LegCo, televisionado em directo para o mundo inteiro. O deputado trabalhista olha para o presente, para o que aí vem, mas também o futuro a longo prazo, e escreve o discurso falado com tons de cinza. As palavras são brilhantes quando olha para o seu lado da barricada — Hong Kong e a sua juventude — e carregadas a negro quando se pronuncia sobre Pequim.

Nasceu em Macau há 62 anos, e tem a sabedoria típica dos homens que já viveram muito, e de formas muito diferentes. Por isso, sabe que não tem resposta para todas as questões. E Fernando Cheung Chiu-hung não tem problema em admiti-lo. Os momentos de grande tensão, como o que viveu no início da semana passada, durante a invasão do Parlamento de Hong Kong, onde tem assento pelo Partido Trabalhista há quase três mandatos, mais uma vez lhe mostraram isso. Tentou impedir que os jovens avançassem para o interior do edifício para evitar que “caíssem na armadilha” que, garante, a Polícia lhes montou a mando de Pequim. Mas foi rapidamente afastado. Um grupo de manifestantes fez-lhe uma pergunta para um milhão de patacas. Momentos antes de os jovens invadirem o LegCo, e perante a insistência de Fernando (nome que é herança da família materna peruana) para que parassem, estes questionaram qual era a solução que ele tinha para resolver o problema, e para que fosse ouvida a voz dos milhões que durante todo o mês de Junho saíram à rua. O deputado, ex-professor universitário, gelou. Ficou sem palavras, não tinha o que responder. Ainda tentou argumentar que não sabia por onde ir, mas que aquele não era o caminho. Não foi o suficiente, como agora todos sabemos. Há mais de 30 anos a lutar pela liberdade, num terreno com muitos alçapões, Fernando Cheung parece pensar meticulosamente cada palavra que diz durante a conversa com o PONTO FINAL, que decorreu num café do Tamar Park, ali mesmo ao lado do epicentro do dia que mudou Hong Kong. Fala de forma pausada, mas o pensamento acelera quando fala do desespero que vê, mas sobretudo sente, na juventude. O momento, afirma, é crítico. E a vaga de detenções que se anunciam pode ser o gatilho para um incendiar da situação, que faça com que os três suicídios que já ocorreram se multipliquem. Próximo dos democratas da ex-colónia britânica, Cheung diz que Carrie Lam cada vez conta menos, a voz que se ouve em cada canto é a da Pequim. Mais do que o ‘gap’ geracional que está a criar tensões no território, para este homem que viveu oito anos nos Estados Unidos, as divisões na sociedade são entre os mais jovens e os chineses do continente. São dois mundos distantes, cuja fricção constante dos últimos anos vai criando abalos sísmicos de intensidade variada. Olhando para o futuro, Cheung crê que a juventude está a mostrar que o rumo da democracia é o único a seguir, mas não é um caminho com via verde. O deputado, que já anunciou ir abandonar o LegCo daqui a um ano, teme que entre os chineses da ‘mainland’ cresça a incompreensão em relação a Hong Kong, e que o Governo Central use isso para reprimir qualquer tentativa de afirmação da liberdade.

Alguma vez pensou que seria possível assistir ao que se passou no dia 1 de Julho?

Nunca pensei que isto fosse possível, no LegCo. Era inimaginável. Totalmente inimaginável. Ninguém podia antecipar.

Já disse publicamente que acha que o que aconteceu foi uma armadilha da polícia. Porque é que pensa assim?

Eu estive numa situação parecida em 2014, quando um grupo de manifestantes também tentou forçar a entrada e partir os vidros do LegCo. Também nessa altura tentei impedi-los, aliás era o único deputado que estava a fazê-lo. Senti-me completamente impotente, e totalmente ultrapassado por eles. Eles afastaram-me firmemente, tal como desta vez. Há cinco anos, eles estiveram a bater num vidro durante um bocado, e de repente um grupo de 30 a 40 polícias entrou de rompante, e conseguiram em pouco tempo controlar a situação. Apenas 30 a 40 agentes policiais. Nem sequer tinham gás lacrimogéneo, mas estavam com cassetetes e escudos. Desta vez, não fizeram nada, nada. Os jovens começaram a tentar arrombar a porta às 13h30, e eles só conseguiram acabar de o fazer às 15h00. Houve muito tempo para a polícia os dispersar, mas não se mexeram. E permitiram aos jovens que criassem toda aquela confusão na porta lateral. Os manifestantes não entraram, pararam, e foram embora. Pouco depois, mudaram o alvo. Eles foram para a zona da porta da frente do LegCo, e mais uma vez a polícia podia tê-los parado, e terminado com aquilo de forma muito fácil. Penso que nem seria necessário usar gás lacrimogéneo. Podiam de forma rápida ter tirado dali aquelas pessoas, apenas com recurso a cassetetes e gás pimenta.

Mas porque é que não o fizeram?

Penso que foi tudo intencional, eles queriam que o mundo visse que estes manifestantes são amotinadores. Queriam que eles invadissem o edifício do Parlamento, eles queriam que todos vissem que todo este movimento contra a lei de extradição é composto por pessoas que fazem motins, pessoas que são violentas. Gente que vandaliza, e destrói o que lhe aparece à frente.

Quem é que deu a ordem para que isso acontecesse?

Teve de ser o regime comunista.

Pequim?

Sim. Não foi completamente controlado pela Chefe do Executivo. Ela neste momento é mais um fantoche do que alguém que realmente decide. Não tenho a certeza de que ela tenha sequer participado nessa decisão.

Durante a tarde de 1 de Julho tentou evitar que aqueles jovens invadissem o LegCo. Que argumentos é que usou, e o que é que eles lhes responderam?

Gritei com eles, e disse-lhes: “Porque é que vocês estão a fazer isto, isto não vai resultar em nada. Nada”. O nosso objectivo era fazer com que a Chefe do Executivo não pudesse rotular isto de motim, e não pudesse acusar os nossos camaradas, os que foram presos, pelo crime de motim. A pena de prisão é muito severa, significa dez anos de cadeia.

Ou seja, quis dizer que eles estavam a dar-lhe trunfos…

Sim, isto deu-lhe essa desculpa. E foi contra os nossos interesses. Mas eles não ouviram, gritaram de volta, e disseram: “Tivémos dois milhões de pessoas nas ruas, e até podiam estar três milhões, e não ia fazer diferença nenhuma. Não funciona. Então o que é que nós devemos fazer que resolva o problema?”

E o que é que respondeu?

Fiquei sem palavras. Não tinha uma resposta para lhes dar. Não tenho uma solução para tudo isto. Tudo o que lhes pude dizer é que aquela não é a maneira de concretizar o nosso objectivo. Vai contra ele. E disse-lhes que não queria que se magoassem. Disse-lhes também que assim que entrassem no edifício, estava lá dentro polícia muito bem equipada, e que iam sair e bater-lhes. Até usei o argumento de que podiam ter armas letais. Não queria ver mortes. Mas aquela não era uma altura em que a razão tivesse espaço para florescer. Eles afastaram-me de qualquer das maneiras. Um dos jovens pegou em mim, e carregou-me até à parte de trás da multidão. Durante toda a discussão que tivemos, eles estavam sempre a dizer entre eles para não nos magoarem [Fernando Cheung estava acompanhado de outros deputados pró-democracia]. Eles queriam-nos proteger e que nós estivéssemos seguros. Usaram da força, mas não com o intuito de nos aleijar. Apenas não nos queriam ali. E eu disse: “Isto não vai funcionar”. E eles ripostaram: “Deixa-nos fazer, e sai do caminho”. “Estamos prontos para tudo, seja baterem-nos ou magoarem-nos”. Não pude fazer mais nada.

Eles sentiam que não tinham nada a perder…

Sim, estes jovens sentem que não têm nada a perder. Três companheiros suicidaram-se antes do 1 de Julho, e escreveram cartas de desespero. Durante aquela tarde, alguns jovens vieram ter connosco, e um deles disse-me que sentia que tinha sangue nas mãos. E eu exclamei: “O quê!!!!”. Ele continuou: “Três pessoas morreram, e já não estão cá porque não viam nenhuma saída para isto. E isso aconteceu porque o movimento não conseguiu atingir aquilo que queria. Essa foi a razão para eles morrerem. E por isso, nós partilhamos a responsabilidade nas suas mortes”. Ele não estava a encenar, nem a tentar distrair-me, aquilo soou a um sacrifício colectivo. Eles não sabiam o que iam fazer, mas queriam fazer alguma coisa, e estavam disponíveis para receber o castigo, fossem 10 anos na prisão, perder o emprego ou até mesmo a vida. Era esse o sentimento da multidão.

Como é que passamos dos protestos pacíficos de 2014, no “Occupy Central”, para os acontecimentos do início da semana passada?

Isto foi um processo cumulativo. Depois do “Umbrella Movement”, aquilo que o Governo fez não foi reconstruir as relações, ou sequer criar mais vias comunicantes para os mais jovens, especialmente os que estavam na oposição. Ao invés disso, eles reprimiram-nos. Prenderam mais pessoas, mandaram os organizadores para a prisão. Esmagaram as pontes entre esses jovens e os seus líderes. Acusaram-nos de ser amotinadores, e de terem incitado os outros ao motim, e mandaram-nos sete anos para a prisão. Eram jovens com idades entre os 20 e os 30 anos. Um deles, muito popular, que poderia ter conseguido um lugar no LegCo.

Mas aconteceram mais coisas?

Houve deputados eleitos que foram demitidos, sendo que Pequim para fazê-lo foi obrigada a reinterpretar a Lei Básica, e tornou-a retroactiva. E todas estas medidas foram draconianas, não acontecem no mundo civilizado. Mas aconteceram aqui, nestes últimos anos. O que é que se pode então esperar? Temos um regime que não quer construir uma relação de confiança com o seu povo. Essa fúria foi-se acumulando. Não aconteceu de um dia para o outro.

Este movimento é visto como não tendo um líder ou um cérebro. Acha mesmo que é assim?

Não tem um líder que emerja, isso é verdade. Isto já tinha acontecido no “Occupy”, em que os estudantes, como grupo, tomaram a liderança dessa campanha. Rapidamente percebemos que as figuras que tinham mais apoio, não ouviam a geração mais velha. Eu estava na plataforma de seis partidos que se formou — em que os estudantes que fizeram o movimento e os deputados se juntavam — e onde definíamos as nossas estratégias. Mas isso não aconteceu realmente. Foram os estudantes que lideraram. Os mais novos não confiavam nos que estavam em posições mais estáveis, nos que estavam estabelecidos, como os deputados. E isso foi constrangedor, que nós elementos eleitos, como era o meu caso, não éramos considerados líderes. Houve uma espécie de voz que veio da base que nos queria fora do comando.

Acha que existe uma cisão geracional em Hong Kong? Vimos recentemente uma manifestação de apoio à polícia em que maioritariamente estavam presentes pessoas com mais de 40 anos. E agora no dia 1 de Julho víamos quase só jovens com menos de 30 anos….

Sim, podemos dizer que há essa divisão na sociedade, mas o que temos aqui é bem mais do que isso. Essas divisões sedimentam-se em diferentes formas de pensar, e a forma como cada grupo está exposto à informação e depois a usa. Há ainda uma grande desconfiança em relação aos mais velhos, porque eles nos vêem como estando mais perto de um conceito de nacionalidade que eles não têm. As pessoas da nossa idade aprenderam a identificar-se como chinesas, e os mais novos não olham para eles dessa forma. Quando eles olham para a China, o que vêem é tudo muito negro, percepcionam-no como obscuro, como um lugar que não é civilizado, onde não há liberdade, não há lei, e economicamente é atrasado. Apesar de esta última ideia já estar desactualizada. Quando vêem pessoas da China continental em Hong Kong, muitos são turistas — que recebemos de braços abertos e sem limitações — e nós temos aqui milhões, dezenas de milhões, todos os anos. Penso que, no ano passado, foram 60 milhões.

Que impacto é que isso tem?

Eles vêem como é que eles se comportam. Eles entram nas lojas, nas drogarias, e todos os produtos que eles necessitam desaparecem, porque os negócios estão todos virados para o turismo. A crise cresceu. Os transportes públicos estão todos a abarrotar com turistas. Se vamos a um jardim, também está atolado de turistas. Todos os sítios a que se vai estão ocupados por turistas. Na escola, também é a mesma coisa. Neste momento, permitimos que as pessoas da China interior venham e tenham aqui os seus filhos. Sem que os pais vivam cá. A nossa Chefe do Executivo defendeu isso, afirmando que é bom para os negócios, e para a indústria da saúde.

Mas isso fez crescer ainda mais esse sentimento anti-China interior?

Exactamente. Ficamos sem lugares para as nossas crianças nas escolas, sem medicamentos para os bebés, e sem os cuidados médicos que precisamos. Durante a época das gripes, houve dificuldade em aceder aos serviços de saúde, e toda a cidade culpou os que vinham da China continental. Para mim, não faz sentido. Mas há esse sentimento. Em resumo, não é apenas um ‘gap’ geracional, é sobretudo como os mais novos aprenderam a não ser chineses. Tudo o que eles vêem e que está associado com a China não presta.

Quais é que serão as consequências das detenções em massa que foram anunciadas pela Polícia?

Bem, agora que tudo está um pouco mais calmo, as pessoas estão num momento de maior reflexão, mas já houve uma série de tentativas de suicídio. Penso que não queremos que isto seja ainda mais contagioso, com mais detenções e acusações. O que precisamos é que todos possam respirar um pouco. Estas detenções e este estado de terror não devem continuar. Mandei esta mensagem ao Governo, mas não sei se a vão ouvir.

Porquê?

Eu fui eleito pelo sector dos trabalhadores sociais, mas venho do sector de prestação de serviços de saúde, e tenho contactos frequentes com eles. Num destes casos, em que um jovem mostrou intenção de querer saltar, aqui em Admiralty, muitos deputados estiveram lá. As pessoas estavam preocupadas e à procura dele. Mas pelo caminho encontrámos muitas pessoas que estavam emocionalmente desequilibradas, e uma delas tentou saltar. Não aquele pelo qual tínhamos ido ao local. Durante esse dia, falei com uma dezena de trabalhadores da área social, que vão para as ruas tratar das pessoas, e me disseram que são criados grupos no Telegram para que quem queira possa desabafar e falar das suas emoções. Revelaram-me que não têm mãos a medir, e que não conseguem dar conta de todas as necessidades.

Este é um momento crítico para a saúde mental dos que aqui vivem…

Sim, porque estamos a sentir que muitos jovens estão deprimidos e muito desesperados, sem saber o que fazer. Temos de fazer pressão sobre o Governo para que pare um pouco. Isto para que todos possam respirar.

Acha que isso é possível?

Não sei, não sei. Antes de vir aqui, estava a falar com a directora do Instituto de Acção Social de Hong Kong, e ela sabe o que se está a passar e entende-o bem. Pedi-lhe para que o dissesse à Chefe do Executivo. Penso que é mais fácil para ela fazer com que a mensagem seja enviada e seja ouvida do que seria para mim.

Pensa que o aumento da violência a que temos assistido nas últimas semanas vai fazer crescer as tensões dentro do grupo de pessoas que é contra a lei de extradição e que poderá criar problemas a este movimento na sua solidez?

Durante o “Umbrella Movement” a sociedade estava muito dividida. Nós chamávamos aos dois campos: os “amarelos” e os “azuis”. Os “azuis” eram contra, e os “amarelos” eram os que estavam a favor. Esta divisão existiu durante muito tempo, e não decresceu, pelo contrário, até aumentou. Mas com o tempo, as pessoas começaram a perceber melhor. Há um espectro claro, há os “amarelo carregado” e os “azuis escuros”. A minha ideia é que, conforme o tempo foi passando, nos últimos cinco anos, as pessoas ficaram ou mais “amarelas” ou mais “azuis”. Mas os “azuis escuros” estão cada vez em menor número, e o Governo não tentou reduzir esse ‘gap’. Eles continuaram a usar o método de “dividir para reinar”. E por isso também mais pessoas começaram a simpatizar com o lado “amarelo”. Desta vez, estava com medo de que o apoio público pudesse ressentir-se por causa do vandalismo que vimos a 1 de Julho. Mas para minha surpresa as coisas não aconteceram dessa maneira. É claro que muita gente apontou o dedo e condenou a violência…

Mas diziam que entendiam o porquê…

Exactamente. Muitos diziam que percebiam. Depois do 1 de Julho, tivemos partidos políticos e muitos activistas que vieram para as ruas dizer às pessoas o que se tinha passado. E não encontraram muitas pessoas que se antagonizassem com eles. Voltando ao “Umbrella Movement”, quando vínhamos para as ruas, as pessoas gritavam connosco com um grande nível de hostilidade. Desta vez, foram as pessoas que são ‘pró-establishment’ que tiveram de chamar a polícia para pedir ajuda e não o contrário, como aconteceu há cinco anos. As coisas mudaram, e a aceitação da violência pelas pessoas aumentou — desde que não tenha como alvo pessoas e não haja vítimas. Percebem bem melhor do que na última vez.

Os Estados Unidos da América e o Reino Unido fizeram declarações políticas bastante arrojadas apoiando os manifestantes. Acha que, se a violência aumentar, o apoio externo poderá manter-se durante muito mais tempo?

Se a violência escalar e houver vítimas humanas, penso que vamos perder o apoio internacional. Nenhum Governo de uma sociedade aberta pode tolerar mortes. Vão condená-las. Portanto, essa não é a maneira de conseguir resultados. Espero que isso não aconteça. Mas não sei se neste momento as coisas estão controladas.

Acha que Carrie Lam pode ficar até ao fim do seu mandato?

Não sei, mas também não acho que isso já seja muito importante. Ela é alguém que já não tem poder, perdeu a confiança entre as pessoas. Faça o que faça, ela já não comanda, nem tem o respeito de ninguém.

É cada vez mais Pequim que dá as ordens, é isso?

Sim, e as pessoas entendem-no. Na fase inicial do movimento, a queda de Carrie Lam era uma grande palavra de ordem, e agora tornou-se em algo menor e que quase desapareceu. Mesmo entre os mais jovens, eles já não querem saber. Ela já não interessa. As pessoas perceberam, e isso tornou-se muito claro.

A luta é maior do que Carrie Lam…

Sim, estamos a lidar com os comunistas. Ela é apenas um fantoche.

A China tem dito muito claramente que Hong Kong é um “assunto interno” e que os países ocidentais não devem interferir. Quando Pequim transforma a questão num problema de “segurança nacional”, que impacto é que isso tem para os que se opõem a esta lei?

Essa é a frase feita com que eles se pronunciam sempre sobre este caso. Não estou certo de que seja só algo pró-forma, ou se querem mesmo parar com qualquer ligação internacional que apoie Hong Kong. Espero que seja simplesmente um modo padronizado de reagir de Pequim. Mas se eles estiverem a falar a sério e decidirem cortar a comunicação entre o exterior e nós, isso não seria muito inteligente. A China tem muitos interesses económicos e políticos aqui, e este é o melhor sítio para ter muito dinheiro a fluir. Temos tecnologia, temos bens, mão-de-obra, profissionais, tudo coisas que servem todo o mundo, mas também a China. Não faz sentido a China matar Hong Kong. Espero que não esteja nos planos deles.

As últimas notícias são de que a China está a monitorizar tudo o que se passa em Hong Kong, através de uma ‘task-force’ que está posicionada em Shenzhen, desde 9 de Junho. A ideia, segundo foi anunciado, é que não haja derramamento de sangue. Acha que se vai manter doravante, ou, 30 anos depois, podemos ter aqui outro Tiananmen?

Estou preocupado, estou preocupado. Não sei, não tenho uma bola de cristal, acho que não faz sentido para o Governo chinês fazer com que a praça de Tiananmen aconteça em Hong Kong. Eles sofreriam grandes perdas. Somos uma cidade internacional, um centro financeiro, eles têm muitos interesses aqui, mais do que em Xinjiang, por exemplo….

Têm muito a perder…

Sim, muito. Penso que se eles tiverem o mínimo de bom-senso, não o vão fazer.

Mas tem medo?

Sim, porque nunca podemos prever o que é que o regime comunista irá fazer. Muitos dos fenómenos que vemos acontecer em Hong Kong, são resultado da luta de facções que ocorre no interior da China.

Como assim?

Os comunistas na China não são apenas uma força, estão divididos em facções. E se os moderados estiveram a liderar, vemos mais medidas que promovem a paz em Hong Kong, mas se, por outro lado, forem os elementos da linha dura a comandar, eles vão actuar de forma mais agressiva.

Onde se posiciona Xi Jinping nesse puzzle?

Ele próprio tem de criar equilíbrios dentro do partido, mas não tenho certezas. E também não sou alguém que conheça o sistema por dentro.

Pensa que Macau será o próximo que se segue na discussão da lei de extradição? Como é que acha que a sociedade local vai reagir se lhes colocarem à frente um diploma como o que está a ser discutido em Hong Kong?

Penso que seria uma altura muito sensível para que Macau avançasse com algo do género. Macau está sob um controlo mais apertado [de Pequim], e tem uma população mais pequena. Mas, mesmo assim, penso que não vão avançar com a lei de extradição dado o momento tenso que se vive. A geração mais nova em Macau está a crescer e a aprender depressa que quer mais liberdade, mais democracia.

Está a lutar pela democracia e pelo sufrágio universal há mais de 30 anos. Essa luta é agora mais complicada?

A luta tem sido sempre difícil, mas nós estamos a percepcionar mais oportunidades para a mudança. O movimento de uma forma geral esteve num momento depressivo nos últimos cinco anos, desde o “Umbrella Movement”, mas agora estamos num capítulo diferente. Vimos que a juventude acordou e que eles estão a crescer em número. Algo que não tínhamos visto antes, e os mais jovens estão a sair e a vir para as ruas. Há uma grande esperança, por um lado, não esperávamos um despertar tão forte da nossa geração mais nova. Mas não estamos todos ligados, e não sabemos quanto tempo é que isto vai durar. Não sabemos ainda como construir as pontes de comunicação. As coisas estão a desenrolar-se de forma muito rápida, mas percebemos que teremos mais força para lutar pela democracia. Por outro lado, muitos líderes pedem que se reintroduzam reformas políticas, mesmo o anterior presidente do LegCo, que é um elemento do partido político ‘pro-establishment’, pede que haja mudanças.

Já disse que não tem uma bola de cristal, mas pensa que Hong Kong poderá evoluir para uma democracia até 2047, ou teremos uma cidade cada vez mais parecida com o que são outras na China?

Penso (pausa) que vamos ter uma sociedade mais aberta. Saber exactamente o que vai acontecer, não sei. Mas julgando pela geração mais jovem, penso que não há possibilidade de voltar atrás, evoluiremos para uma sociedade mais democrática. O que mais temo é que o distanciamento entre as pessoas de Hong Kong e as da China interior se aprofunde. Eles não entendem o que se passa aqui, e muitas vezes a hostilidade entre as duas populações não é saudável e pode ser perigosa. No final, o regime comunista pode usar isso para reprimir Hong Kong e suprimir os esforços do nosso movimento. Não é só o Governo chinês, mas toda a população chinesa a revoltar-se contra Hong Kong. Isso será muito perigoso, é algo que não quero ver.

Um artista de rua de Hong Kong, conhecido como “pintor”, foi a primeira detenção da Polícia de Hong Kong, na sequência dos dois cercos à sede da Polícia e do assalto ao LegCo, no qual os manifestantes partiram vidros, pintaram as paredes e danificaram o que lhes foi aparecendo pela frente. Este homem, capturado pelas autoridades na sexta-feira, está acusado de agredir um policial e de provocar danos com consequências criminais, noticia o Hong Kong Free Press. Pun Ho-chiu, de 31 anos, foi presente a tribunal, na sexta-feira, por causa de seu suposto envolvimento no bloqueio da sede da Polícia daquela cidade, a 21 de Junho, que durou seis horas. Nessa altura, foi um dos poucos manifestantes a actuar de cara destapada. Foi também acusado de comportamento desordeiro por atirar ovos ao edifício que alberga as forças de segurança. Este activista ficou em prisão preventiva e pode agora incorrer numa pena até dez anos de prisão, caso venha a ser for condenado. Em tribunal, o advogado de Pun disse que ele foi agredido pela polícia que falou com ele em mandarim — língua predominante na China continental. Ele acusa ainda os agentes policiais de lhe negarem comida e de o ameaçarem. Os investigadores forenses têm passado a pente fino o Parlamento em busca de impressões digitais e provas de ADN para ajudar a identificar os manifestantes que invadiram o edifício, e deixaram as paredes cheias de slogans como “Hong Kong não é China”, ou uma bandeira da era colonial presa ao púlpito da legislatura. A agência France Press fala em pelo menos 66 prisões anunciadas pela polícia, desde o início dos protestos. Mas não clarifica quantas dessas pessoas foram já acusadas. J.C.M.