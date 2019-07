Aprovada proposta de alteração à lei laboral, entre críticas dos deputados

Foi aprovada na generalidade, na passada sexta-feira, a proposta de alteração à lei laboral, que prevê que os dias da licença de maternidade remunerada passem dos 56 para os 70. Apesar da aprovação da proposta, os deputados pediram mais dias de licença. Foi também aprovada a proposta para a alteração à lei da contratação de trabalhadores não-residentes.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na reunião plenária da Assembleia Legislativa (AL) da passada sexta-feira, os deputados aprovaram na generalidade a proposta de alteração à lei das relações de trabalho. Segundo a TDM – Rádio Macau, os parlamentares atiraram críticas ao Executivo, pedindo mais dias de licença de maternidade pagos. Na mesma sessão, foi aprovada, também na generalidade, a proposta para a alteração à lei da contratação de trabalhadores não-residentes (TNR), que, segundo o secretário para a Economia e Finanças, servirá para regular as entradas em Macau, distinguindo quem chega para trabalhar de quem chega como turista.

A proposta de alteração à lei laboral prevê que os dias de licença de maternidade passem dos 56 para os 70. Durante o debate, foram vários os deputados que pediram mais dias de licença de maternidade pagos. “Porque é que o Governo resolveu adoptar 70 dias e não 98, como definem os padrões internacionais? Tendo em conta o desenvolvimento social de Macau, que é bom e favorável, porque é que não podemos dar mais um passo?”, questionou Song Pek Kei, citada pela Rádio Macau. Leong Sun Iok aproveitou para pedir ao Governo que iguale a licença de maternidade remunerada concedida no sector público, que é de 90 dias. Por outro lado, Wong Kit Cheng destacou o facto de os dias de licença de maternidade em Macau serem poucos, comparativamente com o estrangeiro.

Respondendo aos deputados, Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, justificou os 70 dias, dizendo que a proposta já passou por uma consulta pública e pelo Conselho Permanente de Concertação Social (CPSP). O secretário justificou ainda que mais dias de licença de maternidade implicariam um maior esforço das empresas: “Se aumentarmos para 90 ou 98 dias, creio que temos de ponderar a capacidade dos empregadores e do nosso cofre. O custo vai ser muito maior.”

Esta proposta de alteração à lei laboral foi aprovada com as abstenções dos parlamentares Ip Sio Kai e Kou Hoi In, que, numa declaração de voto, acusaram o Governo de não prestar atenção ao agravamento dos encargos para as pequenas e médias empresas. O diploma introduz também o conceito de licença de paternidade: os pais ficam com uma licença de cinco dias remunerados, ao invés dos actuais dois dias de faltas justificadas.

Também no plenário de sexta-feira, os deputados aprovaram na generalidade a proposta de alteração à lei da contratação de não-residentes. Com a alteração, quem entrar em Macau como turista deixará de ter direito ao visto para o exercício de uma profissão não especializada. “O Governo da RAEM pretende com esta alteração fazer a distinção entre os não residentes que entram na RAEM para turismo e os que entram para trabalhar, resolvendo assim a questão de os não residentes entrarem no território na qualidade de turista e depois mudarem para trabalhador não residente”, explicou Lionel Leong.