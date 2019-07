Rosário garante que novo posto fronteiriço estará pronto até Dezembro de 2020

O posto fronteiriço de Qingmao deverá estar totalmente concluído em Dezembro de 2020. A garantia foi dada ontem pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas, que explicou que, mesmo que o edifício do lado de Zhuhai esteja atrasado, isso não vai afectar o prazo final. Segundo Ella Lei, os deputados estão preocupados com o crescente fluxo de pessoas a passar nas Portas do Cerco.

André Vinagre

Raimundo do Rosário garantiu ontem, depois da reunião com os deputados da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas, que as obras do novo posto fronteiriço de Qingmao estarão terminadas em Dezembro de 2020. Apesar de a construção do edifício do lado de Zhuhai estar atrasada, o prazo para a conclusão da obra não será afectado. Os deputados sugerem que o terreno triangular que se encontra à frente do edifício do lado de Macau seja usado, depois, para a tomada e largada de passageiros dos autocarros de turismo, adiantou Ella Lei, presidente desta comissão.

“O edifício de Macau já está em obras, a parte do edifício de Zhuhai está a zero”, disse Raimundo do Rosário após a reunião. A justificação prende-se, referiu o secretário, com o facto de o projecto só ter sido apresentado na passada sexta-feira. O Governo está agora a analisar a proposta, adiantou Raimundo do Rosário.

O facto de a obra do lado de Zhuhai estar atrasada não preocupa o secretário: “O edifício de Zhuhai é menor do que o de Macau, tem menos uns dez pisos, portanto, o facto de o edifício de Zhuhai começar a obra mais tarde acaba por não atrasar a obra porque a obra de Macau tem uns 22 pisos e a de Zhuhai tem 12 ou 15. Como o volume de trabalhos é menor, não há essa preocupação”. Raimundo do Rosário garantiu ainda que o início da obra do edifício de Zhuhai deverá acontecer dentro de menos de dois meses.

Além do atraso da construção do edifício, há ainda um problema na construção dos acessos do lado de Zhuhai. O edifício do lado Norte terá dois acessos, um para a rua e outro para aceder à estação de comboios e, segundo Raimundo do Rosário, “qualquer um destes dois acessos tem um problema, que são as infra-estruturas que estão debaixo do solo”. “Estamos à espera que essas infra-estruturas [cabos e canos] sejam desviadas para poder concluir essa parte do acesso”, indicou o governante, acrescentando que, ainda assim, “temos tempo”.

DEPUTADOS PREOCUPADOS

Aos jornalistas, Ella Lei, presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas, deu conta das preocupações dos deputados: “Os membos desta comissão estão preocupados com o fluxo de passageiros das Portas do Cerco porque tem vindo a bater recordes e por isso é que queremos acompanhar os assuntos relativos ao novo acesso fronteiriço Guangdong-Macau”.

A deputada reafirmou o que o secretário já tinha dito, que as obras serão concluídas em Dezembro de 2020, e detalhou o orçamento previsto para o projecto que, no total, é de quatro mil milhões de patacas: 1.600 milhões de patacas para a empreitada de reordenamento do Canal dos Patos, 1.500 milhões de patacas para o edifício Sul, de Macau, e 900 milhões de patacas para o acesso.

Segundo Ella Lei, os deputados sugeriram ao Governo que o terreno triangular que está à frente do edifício fosse usado para a tomada e largada de passageiros dos autocarros de turismo e ‘shuttle buses’ dos hotéis, já que o projecto não prevê uma zona destas no novo posto fronteiriço.

Concurso de habitação económica será feito até ao fim deste ano

À margem da reunião de ontem com a Comissão para o Acompanhamento dos Assuntos de Terras e Concessões Públicas, Raimundo do Rosário esclareceu que o novo concurso de habitação económica será feito até ao final deste ano, “no limite, até 19 de Dezembro”. O secretário confirmou que houve atrasos que tiveram a ver com procedimentos de adjudicação de projectos e com a execução de estudos prévios, mas que a data é para manter: “Mantemos esse objectivo de abrir o concurso. Houve um atraso, mas não tem nada de especial”. O secretário para os Transportes e Obras Públicas disse não estar à espera que a nova Lei da Habitação Económica seja aprovada para lançar o concurso: “Para mim, o ideal é que o novo concurso seja feito com a nova lei, mas se por acaso não for aprovada a tempo, abriremos na mesma com a lei que existe. Uma coisa não depende da outra”. A.V.