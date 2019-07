Morreu Anabela Maia De Pablos, mulher enigmática com “um toquezinho artístico”

Anabela Maia De Pablos é descrita pelos amigos como “muito inteligente”, “muito organizada”, mas também “diferente do dito normal”. Trabalhou no Instituto Cultural, no Albergue SCM e na Fundação Oriente. De acordo com várias fontes, terá sido encontrada morta em casa, em Macau. A polícia diz que os detalhes do caso “são confidenciais”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Morreu Anabela Maia De Pablos, antiga funcionária do Instituto Cultural (IC), do Albergue SCM e também da Fundação Oriente. As causas da morte são, para já, desconhecidas, e a Polícia Judiciária (PJ) não confirma que o caso esteja sob investigação. No Facebook, a última publicação de Anabela citava Leonard Cohen: “I hate all these things that can happen between the beginning of a sentence and the end”.

De acordo com várias fontes ouvidas pelo PONTO FINAL, Anabela Maia De Pablos foi encontrada morta em sua casa, em Macau. A causa da morte é desconhecida e a PJ não confirma se a situação está a ser investigada nem se o corpo está em Macau, justificando que os detalhes do caso “são confidenciais”.

Anabela Maia De Pablos trabalhou na Revista de Cultura, do IC, no Albergue SCM, como coordenadora, e esteve também 18 anos na Fundação Oriente. Trabalhou em Hong Kong e, nos últimos anos, aprofundou as suas ligações à cultura judaica. No Facebook, partilhou a 17 de Junho o poema de Fernando Pessoa “A Morte Chega Cedo”, onde se lê: “A morte chega cedo, / Pois breve é toda a vida / O instante é o arremedo / De uma coisa perdida”. Mais tarde, no mesmo dia, fez a sua última publicação na rede social, citando o músico canadiano Leonard Cohen: “I wish I could say everything there was to say in one word. I hate all these things that can happen between the beginning of a sentence and the end”.

“UMA DAS PESSOAS MAIS ORGANIZADAS COM QUEM EU TRABALHEI”

Victor Marreiros conheceu Anabela Maia De Pablos no IC. Para o designer gráfico e artista plástico, era “uma linda pessoa. Em termos de trabalho, super organizada, uma das pessoas mais organizadas com quem eu trabalhei”. Victor Marreiros descreve-a ainda como “muito exigente”. Nos últimos anos, Anabela De Pablos ter-se-á fechado em Macau: “Ela fechou-se, ela deixou de contactar as pessoas, desapareceu há muitos anos, cinco, seis, sete”. Mesmo depois de ter trabalhado com ela no Albergue, Victor Marreiros ia, esporadicamente, jantar com ela, mas “depois começou-se a fechar, nunca mais soube mais nada dela, nem por telefone nem nada”. Por fim, lembra: “A Anabela era amiga do amigo, eu sei que não era fácil porque ela tinha convicções muito fortes, era muito segura de si e muitas vezes diferente do dito normal”.

Actual administrador da Fundação Oriente em Lisboa, João Amorim, que trabalhou com Anabela De Pablos em Macau, recorda-a como “uma técnica muito competente na área dela, que era organizar actividades culturais”. A nível pessoal, recorda apenas que “gostava muito de gatos”. O director da delegação da Fundação Oriente de Macau até ao ano 2000 confessou não estar em contacto com a antiga funcionária desde essa altura e adiantou ao PONTO FINAL que, depois da morte, a Fundação Oriente foi contactada pela PJ no sentido de saber se ela ainda era funcionária da instituição.

José Drummond conheceu Anabela ao chegar a Macau, em 1994. “Desde logo nos tornámos amigos”, contou, lembrando que “a Anabela esteve na formação do CACOM – centro de arte contemporânea no Tap Siac, que se viria a tornar na galeria do IC, e foi através dela que a Fundação Oriente trouxe a Macau os primeiros verdadeiramente reconhecidos artistas chineses contemporâneos”. Sobre a relação de amizade, o artista diz guardar “as conversas até às tantas sobre arte contemporânea, poesia e filosofia”.

“ERA UMA PESSOA FECHADA”

O arquitecto Carlos Marreiros trabalhou com Anabela Maia De Pablos por altura da criação da Revista de Cultura, do IC. Era “uma pessoa muito inteligente, muito organizada, muito senhora de si e muito competente. Fazia as coisas direitinho, para além de ser uma simpatia de pessoa”. “Como ia a algumas manifestações culturais e tinha alguns amigos lá, ia vendo-a. Cheguei a convidá-la para ser a coordenadora do Albergue SCM, chegou a trabalhar para mim pouco tempo, não sei se chegou a um ano”, recorda Carlos Marreiros, acrescentando que, depois disso, poucas vezes a viu. “Era uma pessoa fechada”, referiu. Carlos Marreiros referiu também que Anabela chegou a organizar um ciclo de cinema judeu em Hong Kong, onde viveu durante anos.

“Tenho boas recordações, particularmente como director do Instituto Ricci de Macau, ela sempre se mostrou bastante aberta e disponível para ajudar e colaborar no contexto da Fundação Oriente”, referiu Luís Sequeira. Para o sacerdote, Anabela De Pablos era “uma pessoa com muita sensibilidade, com um toquezinho artístico” e “uma pessoa atenta e respeitosa”.