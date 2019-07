Menores vendiam cocaína em Macau para ganhar 50 dólares de HK por pacote ou telemóveis

Desde Abril até ao fim de Junho, a Polícia Judiciária identificou quatro casos de tráfico de droga, que envolveram 10 elementos, oriundos de Hong Kong, dos quais três tinham entre 13 e 15 anos. Os adolescentes recebiam pequenas quantias de dinheiro ou objectos electrónicos. Era-lhes dito que se fossem apanhados não teriam nenhuma consequência criminal. Os menores vão para centros de reeducação, e enfrentam penas de um a oito anos.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

Ken (nome fictício), de 15 anos, veio pela última vez vender cocaína a Macau, vindo de Hong Kong, a meio de Abril. Fazia-o com um parceiro, de 19 anos, e a rede de tráfico que os angariou prometia-lhes 50 dólares de Hong Kong por cada pacote vendido. Foi detido numa operação da Polícia Judiciária (PJ), em que foram apreendidos 9,87 gramas de cocaína, no valor de 33 mil patacas. Este foi um dos três menores, com idades entre os 13 e os 15 anos, que entre Abril e o final de Junho foram capturados pela PJ. Durante este período, a Judiciária investigou quatro casos de tráfico em que deteve mais sete indivíduos, com idades entre os 16 e os 38 anos, todos residentes em Hong Kong. Uma rede que angariava menores para traficar.

Num outro caso, envolvendo um adolescente, a 6 de Junho, um estudante de 15 anos – elemento de um trio com outros dois homens de 18 e 38 anos − veio a Macau três vezes para receber telemóveis por vender droga. Segundo a PJ revelou ao PONTO FINAL, na posse deste grupo estavam 23 gramas de cocaína que valiam 50 mil patacas. Por fim, no final de Junho, foi detido o mais jovem de todos os elementos desta rede. Tem 13 anos. Veio também três vezes à RAEM para vender coca, e de cada vez que entrou e saiu do território ganhou 1500 dólares de Hong Kong. Tinha na sua posse 9,47 gramas que valeriam 30 mil patacas.

Os três adolescentes, que são inimputáveis devido à idade, foram encaminhados pelo Ministério Público para o Tribunal Judicial de Base, para lhes serem aplicadas as respectivas medidas tutelares educativas.

Adultos em preventiva

Os restantes sete indivíduos, todos maiores de idade, após ser realizado o primeiro interrogatório judicial, o juiz de instrução criminal — “tendo em conta a gravidade da prática do crime de tráfico de droga”— decretou a prisão preventiva a seis arguidos, alegando que assim quer evitar o perigo de fuga para fora de Macau, a continuação da prática da actividade criminosa e a perturbação da ordem pública. O outro arguido ficou com termo de identidade e residência e a necessidade de pagar uma caução.

O crime de tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas é punido com pena de prisão de cinco a 15 anos e, caso o facto seja executado por intermédio de inimputáveis, é punido com pena de prisão agravada, cujo limite máximo passa a ser de 20 anos. O Ministério Público escreve em comunicado que alguns dos menores detidos confessaram que tinham sido recrutados por uma associação criminosa, para virem a Macau traficar droga. A tarefa era feita mediante uma compensação diária fixa ou em função da quantidade de droga vendida. O mesmo órgão de justiça acrescenta ainda que um dos arguidos também é suspeito de ter cometido o crime de consumo ilícito de estupefacientes, facto que é punido com pena de prisão de três meses a um ano ou com pena de multa.

Muitos casos com menores

O MP mostra ainda preocupação com a quantidade de casos de tráfico de droga registados, nos últimos anos, “praticados por menores a pedido de delinquentes”. Segundo os magistrados, estes grupos enganam os jovens, convencendo-os de que os seus actos não vão ter consequências. “Alegam falsamente que os menores que tenham praticado este crime poderão ser isentos da responsabilidade penal”, diz o MP.

O Código Penal diz que, em Macau, são inimputáveis os menores de 16 anos. No entanto, mesmo sendo menor, “isto não implica que o menor não tenha que assumir a responsabilidade legal”. O MP esclarece que, segundo as disposições legais, os menores que tenham completado 12 anos e ainda não tenham perfeito 16 anos, que tenham praticado actos criminosos, são sujeitos às medidas tutelares educativas, como a colocação numa residência temporária ou o internamento no Instituto de Menores. A duração do internamento varia entre um e oito anos.

Relativamente aos menores que não tenham completado 12 anos, o MP esclarece que a lei também estabelece uma série de medidas de protecção social, incluindo a entrega desses menores à respectiva unidade de residência e acompanhamento pelo assistente social para efeitos de aconselhamento. O mesmo órgão de justiça afirma ainda que, em relação a estes crimes, “nomeadamente a utilização de menores para a prática do tráfico transfronteiriço”, o Ministério Público irá reforçar a cooperação com os órgãos executores da lei, no sentido de “combater e reprimir conjuntamente as actividades criminosas de tráfico e consumo ilícitos de droga”.