Lei de Protecção Civil: Wong Sio Chak diz que as críticas à acção do Governo serão “aceites” e “bem-vindas”

O secretário para a Segurança afirma que são infundados os receios de que a liberdade de expressão possa estar em causa com o novo articulado. E considera que a lei é importante porque um rumor durante uma catástrofe pode ser mais nefasto do que a própria calamidade. Wong promete diálogo e rever este diploma “palavra por palavra”, se tal for necessário.

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, não quer que restem dúvidas: “Garantir a liberdade de imprensa e de expressão em Macau é o nosso objectivo”. O governante falou, ontem, sobre a recente polémica em torno da Lei de Bases de Protecção Civil, à margem do 31º aniversário da Escola Superior das Forças de Segurança de Macau. A proposta já passou na generalidade na Assembleia Legislativa, e está agora a ser discutida em sede de comissão.

Em relação à redacção do articulado, questionado sobre se as críticas ou opiniões contrárias às autoridades e ao Governo, durante uma catástrofe natural, serão penalizadas com a nova lei, Wong Sio Chak respondeu: “As críticas, através da contestação de factos, não só são bem-vindas, não só as vamos aceitar, como até vamos agradecer”, começou por afirmar o secretário.

De seguida completou esta ideia, afirmando que, na sua opinião, o trabalho de protecção civil é feito pelo Governo com a ajuda da sociedade. “Qualquer cidadão tem a obrigação de o fazer, incluindo os órgãos de comunicação social”, acrescentou. E avançou que criminalização da opinião “é diferente do que estamos a planear em termos do que é abrangido” pela lei. “Não tem nada a ver”, garantiu.

Wong Sio Chak deu até um exemplo, se os cidadãos durante uma intempérie não virem elementos da Protecção Civil nos locais em que moram, “isso não é falso”. “Eles não os viram”, ilustra. “E nós temos de esclarecer quantos agentes foram enviados e para onde”, explica.

Rumor mais grave do que um tufão

Para Wong, esta é uma lei imperiosa porque “quando falamos de catástrofes e de calamidades, o rumor pode ter um prejuízo maior, e criar um pânico maior na sociedade, do que a própria catástrofe”. O homem que tutela a Segurança frisou, inúmeras vezes, na conversa com os jornalistas, que a liberdade de expressão está garantida com esta lei. “Este crime é apenas para quem cria rumores”, afirma. E isso pressupõe a formulação de um facto falso, que tenha como objectivo criar o pânico.

“Há vários requisitos para ser considerado crime: a informação tem que ser falsa —este é o elemento mais importante e objectivo — e o motivo tem de ser criar confusão na sociedade”, reiterou.

A abertura do Governo à discussão do diploma, segundo este secretário, será total. “Vamos analisar palavra por palavra para garantir o interesse público”, sublinha. Wong argumenta que não tem a pretensão de afirmar que a legislação “é perfeita”, mas que a intenção do Governo é que, na execução, “não haja espaços cinzentos”. “Esse é o nosso objectivo”, concluiu.

O secretário abordou cenários hipotéticos que possam vir a acontecer no futuro, como o de alguém partilhar numa rede social uma informação falsa, sem saber que a mesma não corresponde à realidade. “Primeiro vamos esclarecer se o facto é ou não verídico”, explicou, e depois averiguar o conhecimento que a pessoa tinha da situação. Se se provar o desconhecimento, só será penalizada se reincidir.

Na discussão deste projecto, muitas vozes críticas mostraram perplexidade em relação à criminalização do rumor. Segundo estes grupos, o crime já está previsto no Código Penal, no artigo 295.º, que diz que “quem utilizar abusivamente sinal ou chamada de alarme ou de socorro, ou simuladamente fizer crer que é necessário auxílio alheio em virtude de desastre, perigo ou situação de necessidade colectiva, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias”. “As pessoas têm de perceber que esse artigo é sobre o abuso, significa que estou a ligar para o hospital ou para os bombeiros a dizer que há um incêndio e provocar as autoridades responsáveis a empenhar-se de uma forma que é não necessária, por ser falsa”, explica.

Código Penal e Lei de Protecção Civil

Wong Sio Chak, ainda sobre esta matéria, diz que o Código Penal e a Lei de Protecção Civil (LPC) são duas realidades jurídicas diferentes. “A LPC só é utilizada em situações de prevenção e em situações de urgência, como por exemplo num tufão a partir da escala oito. O Código Penal por outro lado, está em vigor durante 365 dias por ano. Há uma diferença em termos jurídicos. Espero que possam perceber melhor”, pede o secretário da Segurança.

Mais do que uma vez, Wong afirmou que a Lei de Bases de Protecção Civil quer “salvaguardar o interesse público e não o interesse individual”. A ideia, defendeu, é instituir em Macau algo que já acontece noutros países europeus, por exemplo. “Queria frisar que o nosso objectivo é que a sociedade perceba que a criminalização de rumores é uma prática habitual em termos internacionais”, sublinhou.

Índia foi exemplo, mas não foi decalque

Sio Chak voltou a falar do exemplo indiano — como já tinha antes feito por comunicado — que foi criticado pela Associação Novo Macau, já que na Índia o Supremo Tribunal considerou a norma inconstitucional por violar o direito à liberdade de expressão. “Se tivéssemos copiado directamente, não teríamos de ir para a Assembleia Legislativa discutir artigo por artigo. Temos que aproveitar os pontos que sejam viáveis em Macau e que possam proteger a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, e os interesses públicos. Não estou criticar quem o disse, mas quero que percebam qual será o regime jurídico de Macau”, argumentou.

O diploma, agora em discussão na especialidade, prevê uma pena de prisão até dois anos ou multa até 240 dias a “quem, após a declaração do estado de prevenção imediata ou superior (…) e enquanto o mesmo se mantiver, em benefício próprio ou de terceiro, ou por quaisquer outros motivos que possam perturbar a cessação ou o alívio do estado declarado ou a tranquilidade pública, elaborar, difundir ou transmitir notícias falsas, infundadas ou tendenciosas relativas a riscos, ameaças e vulnerabilidades, perante incidentes súbitos de natureza pública, bem como relativas às operações de resposta”.

Hong Kong não assusta Macau

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, diz que está a seguir com atenção aquilo que se passa em Hong Kong, onde no início da semana os manifestantes invadiram o Parlamento local. No entanto, o governante da RAEM diz que não há razões para temer qualquer contágio. “Em Macau, nós cumprimos exactamente o que a lei diz, e a maior parte da população respeita essa mesma lei”, diz Wong. “Acho que para Macau não há riscos, neste aspecto”, acrescentou. Na quarta-feira, o jornal South China Morning Post avançou que Pequim está a monitorizar tudo o que se passa em Hong Kong a partir de Shenzhen, avaliando que até ao momento as autoridades e a polícia estão a lidar bem com os protestos. Segundo aquele jornal, o objectivo prioritário das autoridades chinesas é de que Hong Kong se mantenha estável e que seja evitado um banho de sangue. A estratégia descrita é a de evitar uma escalada maior dos confrontos e manter a calma, mas sem abdicar dos princípios mais elementares. Questionado sobre se o Governo central pediu o apoio de Macau para partilhar informação, Wong Sio Chak afirmou que a RAEM não tem “nem responsabilidade, nem competência” para actuar. “Para já, não foi pedida qualquer partilha”, acrescentou. Depois, o secretário explicou que em Macau não têm “competência de desempenhar a lei inter-territorial”. “Estamos atentos, mas não temos competência”, repetiu aos jornalistas. J.C.M.