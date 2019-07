Feira Internacional do Livro quer “demonstrar a diversidade cultural” de Macau

A gastronomia é o prato forte da Feira Internacional do Livro de Macau, que acontece pela primeira vez no território. Até ao próximo domingo, no Venetian estarão em exposição mais de 10 mil livros que, segundo a presidente do Instituto Cultural, Mok Ian Ian, vão “demonstrar a diversidade cultural” de Macau através da gastronomia.

“A comida é a coisa mais importante para o povo”. Este foi o ditado popular chinês que Mok Ian Ian escolheu para justificar a escolha da gastronomia como o grande tema da estreia da Feira Internacional do Livro de Macau. A presidente do Instituto Cultural (IC) explicou que “a alimentação, além de ser a base da nossa sobrevivência, reflecte a cultura local”. Esta feira do livro estará no pavilhão A do hotel Venetian até ao próximo domingo.

O evento está integrado no “2.º Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa”. “A Feira Internacional do Livro de Macau é o novo projecto do festival deste ano, que imprime um significado importante na inovação”, disse ontem Mok Ian Ian, na cerimónia de inauguração da feira. Além da responsável pelo IC, na cerimónia estiveram também presentes Xue Xiaofeng, vice-director do Gabinete de Ligação da China em Macau, Paulo Cunha Alves, cônsul-geral de Portugal em Hong Kong e Macau, e Xu Yingzhen, secretária-geral do Fórum Macau.

“Queremos aproveitar esta oportunidade para demonstrar a diversidade cultural, a gastronomia e o vinho de Macau, destacando as características culturais onde o Oriente se cruza com o Ocidente, com o objectivo de promover a cultura regional”, afirmou Mok, que frisou a importância do festival no ano em que se assinala o 20.º aniversário da RAEM e o 40.º aniversário do restabelecimento das relações diplomáticas entre a República Popular da China e Portugal: “O festival continuará a promover a construção do centro de intercâmbio cultural entre a China e os países de língua portuguesa e a desempenhar o papel de plataforma de intercâmbio de cooperação”.

Mok Ian Ian manifestou o desejo de que esta Feira Internacional do Livro de Macau possa “promover uma cooperação intensa com os países de língua portuguesa e os países ao longo da iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’ na cooperação na área do comércio e direitos de autor das publicações”. A responsável adiantou que o orçamento total para a feira foi de cerca de quatro milhões de patacas e não quis falar de objectivos em termos de número de visitantes, já que este é o ano de estreia.

MAIS DE DEZ MIL LIVROS EM EXPOSIÇÃO

Segundo a organização, esta feira do livro tem em exposição mais de dez mil livros de cerca de 60 editoras de mais de 20 países e regiões, entre eles: China, Hong Kong, Taiwan, Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Brasil e Timor-Leste e Macau, onde se encontra, entre outros, também representada a Livraria Portuguesa.

Os livros estão distribuídos por quatro áreas: Exposição de publicações em língua chinesa, que inclui uma mostra de livros de culinária e de vinhos; Exposição internacional, com livros de culinária e vinho publicados no exterior; Exposição de livros de culinária e de vinhos, onde são apresentados os livros premiados no âmbito da 24.ª Cerimónia internacional de Entrega de Prémios para os melhores nesta categoria; e há ainda uma zona para “experiências de leitura”, onde estão expostos os livros e produtos relacionados com gastronomia.

No pavilhão A do Venetian há também espaço para uma cozinha, onde chefs profissionais, portugueses e estrangeiros, vão realizar demonstrações de culinária ao vivo, “permitindo aos visitantes aprender, ver de perto e experimentar as especialidades gastronómicas”. A sala polivalente, onde decorreu a cerimónia de inauguração da feira, servirá também para seminários e workshops. Chakall é um dos chefs convidados de Portugal para fazer uma demonstração na feira do livro, Philippe Groult vem de França, Pascale Naessens da Bélgica, Nimi Sunil Kumar da Índia e Carlos Lopez da Argentina. No total, serão 21 sessões de demonstração na cozinha da feira do livro.