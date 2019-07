Prisão preventiva para dois suspeitos de abuso sexual de crianças

A Polícia Judiciária deteve dois homens por alegadamente estarem envolvidos em dois casos de abuso sexual de meninas menores. Os casos foram remetidos para o Ministério Público para efeitos de investigação. Num dos casos, segundo a investigação, o arguido é um trabalhador não-residente, que labora na limpeza de um edifício. É suspeito de ter abusado sexualmente de uma menina, quando ela pediu para usar a casa de banho do edifício em que trabalha.

Devido à agravante de a “vítima ser menor de 16 anos”, este crime pode levar a uma pena de prisão até 16 anos. No outro caso, suspeita-se que, durante a ausência da mulher, que se encontrava a trabalhar à noite, o alegado agressor, ou seja, o pai da menina ofendida, terá abusado sexualmente da filha. Após o incidente, o arguido fugiu para a China continental, mas veio a ser detido, quando reentrou em Macau.

Segundo o que foi apurado na investigação, o arguido é suspeito de ter cometido o crime de abuso sexual de crianças, agravado pela existência da circunstância agravante de “a vítima ser descendente do agente”, facto que é punível com pena de prisão até 13 anos e 4 meses.

Realizado o primeiro interrogatório judicial dos dois arguidos, “tendo em conta a gravidade dos actos praticados e a sua natureza perversa”, foi decretada pelo juiz de Instrução Criminal, sob a promoção do delegado do Procurador, a aplicação da medida de coacção de prisão preventiva aos mesmos, a fim “de evitar o perigo de perturbação do decurso do processo e o perigo de fuga para fora de Macau”.

Segundo o disposto no Código de Processo Penal, o respectivo inquérito será devolvido, oportunamente, ao Ministério Público, para continuação das diligências de investigação. Tendo em conta a “natureza maliciosa dos efeitos negativos graves que as condutas de abuso sexual de crianças podem causar no desenvolvimento físico e mental, bem como no desenvolvimento da personalidade das vítimas menores”, o Ministério Público diz que presta uma atenção reforçada a este tipo de crime e “tratá-lo-á com seriedade ao abrigo da lei”. J.C.M.