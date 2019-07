“Nunca pensámos que a justiça pudesse ser utilizada para criminalizar a solidariedade”

Miguel Duarte é o português que pode vir a passar 20 anos na prisão por ter, a bordo do navio Iuventa, ajudado a salvar dezenas de milhares de migrantes à deriva no mar Mediterrâneo. “Quando as pessoas que se ajudam umas às outras começam a receber anos de prisão como recompensa, a próxima pessoa que puder ajudar alguém vai pensar duas vezes”, diz, em entrevista ao PONTO FINAL.

André Vinagre

Miguel Duarte tem 26 anos, é aluno de doutoramento em Matemática no Instituto Superior Técnico de Lisboa e, há dois anos, foi para o Mediterrâneo salvar migrantes a bordo do navio Iuventa. Em missões patrocinadas pelas autoridades italianas, a tripulação do Iuventa resgatou mais de 14 mil pessoas do mar. Como retribuição, recebeu uma acusação da justiça italiana por “auxílio à imigração ilegal”. Se a acusação, feita pela procuradoria de Trapani, na Sicília, avançar para tribunal, o português e os outros nove jovens membros da tripulação podem enfrentar uma sentença até 20 anos de prisão. Miguel Duarte iniciou, depois, uma campanha de ‘crowdfunding’ para suportar os custos legais para o processo que pedia, inicialmente, cinco mil euros, dobrando a fasquia dias depois. À data da publicação desta entrevista, já tinham sido angariados 53.308 euros. O caso chegou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e ao Presidente da República. O ministro Augusto Santos Silva disse que havia três formas de ajudar Miguel Duarte: “auxílio consular e judicial, cooperação judiciária entre países e instrumentos diplomáticos”. “É de louvar o comportamento adoptado pelo nosso compatriota e de acompanhar a posição do Governo de apoio a esse compatriota”, disse Marcelo Rebelo de Sousa. Em entrevista ao PONTO FINAL, Miguel Duarte diz nunca ter pensado que “a justiça pudesse ser utilizada para criminalizar a solidariedade”, mas não se arrepende: “Se pudesse, voltava amanhã”.

Quando é que decidiu juntar-se ao Iuventa? E porquê?

Quando estava a acabar os meus estudos, andava, como todos nós na Europa, a ver notícias em relação a isto, à crise de refugiados e ao sofrimento que se vivia nas fronteiras da Europa, e sempre senti alguma responsabilidade de fazer qualquer coisa. Não que a minha contribuição pudesse ser extremamente significativa, mas tinha ideia de que, se alguém podia fazer alguma coisa, eram pessoas como eu, gente privilegiada, ainda sem filhos e sem contas para pagar, sem grandes responsabilidades. Acabei por, em 2016, andar à procura de projectos onde pudesse contribuir de alguma forma e encontrei o Iuventa, um navio de resgate marítimo, que trabalhava ao largo da costa da Líbia, no Mediterrâneo central. Falei com eles, eles, felizmente, estavam à procura de tripulação e convidaram-me para uma missão.

Quantas viagens no Mediterrâneo fez no Iuventa?

Em mar alto fiz quatro missões, cada missão são três semanas.

Durante esse tempo, quantas pessoas é que o Iuventa resgatou? É possível contabilizar?

É possível ter uma estimativa grosseira. A estimativa por baixo que nós fazemos é que, ao longo de um ano de operações, participámos no resgate de 14 mil pessoas.

Na prática, o que é que faziam? Qual era o procedimento do Iuventa?

O processo era mais ou menos assim: nós saíamos de Malta, em Malta tínhamos a nossa base, onde fazíamos as trocas de tripulação, onde fazíamos os treinos e os reabastecimentos. Seguíamos para o que chamávamos de zona de resgate, em águas internacionais no Mediterrâneo central e patrulhávamos as águas internacionais. Depois, a esmagadora maioria das vezes, como o nosso campo de visão não era muito alargado, é um navio pequeno, as situações de emergência eram-nos comunicadas pelas autoridades italianas, pelo Centro de Coordenação de Resgate Marítimo, que é um órgão pertencente ao Governo italiano, que tem a responsabilidade de coordenar os resgates naquela zona do Mediterrâneo.

Era, então, uma entidade governamental que vos alertava para as situações de emergência?

Sim, sim. A responsabilidade deles é coordenar o resgate. Nós estávamos ali perto, tínhamos capacidade para o resgate e, portanto, éramos muitas vezes contactados. Nós tipicamente aceitávamos, porque era para isso que lá estávamos, encontrávamos as pessoas, resgatávamo-las e comunicávamos de volta ao centro de coordenação quantas pessoas tínhamos, homens, mulheres, crianças, estado de saúde e por aí em diante. Então, o centro de coordenação arranjava maneira de levar as pessoas em segurança para Itália. A esmagadora maioria das vezes vinha um navio da Guarda Costeira ou da Marinha italiana que, ainda em mar alto, águas internacionais, fazia o transbordo das pessoas para bordo do navio maior, e as pessoas eram levadas para Itália e eram entregues às autoridades sem que nós tivéssemos que ir a terra.

A única coisa que faziam era recolher as pessoas da água, abrigá-las e entregá-las às autoridades, ainda em águas internacionais?

Basicamente, o nosso trabalho era o primeiro contacto, impedir que as pessoas morressem afogadas naqueles barcos com muito más condições, o que fazíamos era retirar daquela situação de perigo imediato. Depois, para o transporte, tipicamente eram precisos navios com mais meios.

Quando é que soube que estava a ser acusado de auxílio à imigração ilegal?

Nós estivemos um ano em operações, entre 2016 e 2017, e, em Agosto de 2017, o navio foi obrigado a aportar em Lampedusa, pelo centro de coordenação, e lá ficou. A polícia italiana confiscou o navio e soubemos que existia uma investigação criminal, que, na altura, era por suspeita de três crimes: tráfico humano, posse de armas de fogo e auxílio à imigração ilegal. O navio permaneceu arrestado e, quase um ano depois, em Junho de 2018, eu e nove colegas meus começámos a receber cartas em casa a constituir-nos arguidos do crime de auxílio à imigração ilegal, os outros dois caíram, naturalmente.

Enquanto resgatava as pessoas, alguma vez pensou que poderia ser possível ser acusado de auxílio à imigração ilegal?

Não, não. Na verdade, quando lá andávamos, nós sabíamos – não somos cegos, não é? – que a narrativa anti-imigração e anti-ajuda humanitária estava a crescer em Itália, como em vários países na Europa. Portanto, sabíamos que havia muita gente influente que não concordava com aquilo que nós fazíamos, mas nunca pensámos que a justiça pudesse ser utilizada para criminalizar a solidariedade. Por muito críticos que fôssemos em relação às políticas de imigração, o que nós fazíamos na prática era salvar vidas, e isso não só é legal como é obrigatório, é obrigação dos Estados, nós estávamos a cumprir uma obrigação que cabia ao Estado italiano.

Era uma entidade governamental que vos alertava para as situações de emergência e que recolhia as pessoas que vocês resgatavam e agora o Estado italiano acusa-vos de auxílio à imigração ilegal. É irónico, não é?

Sim, claro. É mais uma razão para percebermos que esta acusação é absurda, basta pensar que se todas as pessoas que nós resgatámos entregámos às autoridades, então, se nós somos acusados, as autoridades também têm de ser.

Alguma vez se sentiu traído pela Europa?

A ilusão de que a Europa representava os meus interesses, ou de que os poderes governamentais na Europa representavam os meus interesses já tinha caído na minha cabeça há muito tempo. A desilusão começou com o que se chama crise de refugiados. O que eu via era uma Europa com poder económico e logístico para fazer alguma coisa em relação a isto e para não deixar que estas pessoas sofressem para lhes dar um acolhimento digno, e via uma Europa que, embora pudesse fazer isso, não o fazia. Já isso era uma enorme desilusão. O facto de nós termos que ir para o mar fazer o que fazíamos já era uma desilusão. O resgate marítimo é uma tentativa de cumprir um dever governamental, é parte de uma percepção de que o Governo não está a fazer aquilo que devia fazer.

Ainda assim, surpreendeu-o o facto de ter sido constituído arguido?

Ainda assim, surpreendeu-me. Existe separação de poderes, pelo menos teoricamente, e nunca pensei que fosse possível usar estas tácticas absurdas para nos criminalizar, ainda menos com o sucesso que têm tido.

Depois da acusação, como é que viu a resposta do Estado português? Houve uma promessa de apoio por parte do ministro dos Negócios Estrangeiros e do Presidente da República…

Sim, tem havido muitas demonstrações públicas de apoio e isso é extremamente importante, mostra que as instituições, assim como a opinião pública no geral, são muito consensuais no apoio às ONG, estou a falar no caso português. Esse apoio é extremamente importante, agora é esperar para ver em que é que isso vai, de facto, resultar, e perceber o que é que o Governo, a Assembleia da República e o Presidente da República podem fazer realmente.

Teve alguma reunião no Ministério dos Negócios Estrangeiros? Que tipo de apoio é que o Estado português está a prestar?

O conteúdo da reunião é confidencial e não posso discutir. [O apoio será feito] eventualmente a nível da diplomacia.

Vê este caso como um caso político?

Vejo este caso puramente como um caso político. Não acho que isto seja uma tentativa para fazer cumprir a lei, acho que é simplesmente uma tentativa de atingir um resultado político muito bem definido, que é acabar com a imigração ilegal para Itália.

Acha que está a servir como exemplo do Estado italiano para que este tipo de iniciativa deixe de acontecer?

Sem dúvida nenhuma a mim parece-me que o objectivo é, precisamente, criar o medo de ajudarmos estas pessoas. Quando as pessoas que se ajudam umas às outras começam a receber anos de prisão como recompensa, a próxima pessoa que puder ajudar alguém vai pensar duas vezes antes de o fazer, é isso que infelizmente o Estado italiano tem conseguido fazer. E não só o Estado italiano, isto é uma coisa muito mais generalizada do que isso. Casos semelhantes têm acontecido na Grécia e França, por aí adiante.

E as pessoas estão realmente a deixar de o fazer?

Se tomarmos o exemplo do resgate marítimo no Mediterrâneo central, as pessoas estão certamente a deixar de o fazer. Na altura em que eu lá estava éramos cerca de dez navios de resgate civil. Hoje em dia não há nenhum. É uma frustração enorme. Estes navios e este trabalho eram uma coisa, quanto a mim, muitíssimo bonita da sociedade civil. Quem põe estes navios no mar e vai resgatar as pessoas não são as 15 pessoas que estão a bordo, são milhares e milhares de pessoas que financiam, que concordam com o que está a ser feito e financiam estas ONG com pequenas doações privadas. É tão caro pôr um navio destes na água que, para funcionar, tem de haver milhares e milhares de pessoas pela Europa fora que concordam com o que é feito, ao ponto de apoiarem das diversas formas.

Esperava esta reacção de apoio?

Há sempre pessoas que não gostam ou que não entendem muito bem aquilo que fizemos e, portanto, não concordam, mas, de facto, não esperava esta reacção tão positiva por parte da sociedade em Portugal. Foi extremamente positiva, há mesmo muita, muita, muita gente do nosso lado, que não só se declara do nosso lado como está com vontade de apoiar activamente, de participar. Isso é muito importante, não só o apoio monetário que temos recebido, mas também em todas as palavras de apoio e todas as demonstrações públicas de apoio, isso acaba por ser o alento que nos permite continuar a fazer essa luta.

O vosso caso poderá fazer com que as pessoas tenham essa ambição, de ir para o mar ajudar, também?

Acho que sim. No início tive medo que tivesse o resultado contrário, que as pessoas simplesmente ficassem com medo de o fazer – e, de certa forma, isso acontece – mas tenho visto muito mais situações em que as pessoas ficam inspiradas pelo nosso exemplo e querem fazer o mesmo. Pessoas que se apercebem desta situação, da atitude governamental perante a ajuda humanitária e se indignam e, como não concordam, acabam por fazer alguma coisa. Isso é muito importante, acaba por ser um ‘call to action’.

O ‘crowdfunding’ já ultrapassou em seis vezes o montante que tinham pensado inicialmente…

Fomos extremamente ingénuos ao criar essa campanha de ‘crowdfunding’. Começámos até com um tecto de cinco mil euros para um mês e meio, ao fim de quatro dias chegámos a esse resultado e a própria plataforma sugeriu que subíssemos o valor. Subimos para o dobro e foi longe de ser suficiente. Agora estamos em 53 mil, o que é incrível e é um sinal do quanto as pessoas estão do nosso lado e do quanto as pessoas estão dispostas a apoiar-nos.

Para que é que servirá o dinheiro excedente daquele que foi inicialmente pensado?

Neste momento é muito difícil saber se vai haver dinheiro excedente ou não, porque nem sequer sabemos se vamos ter uma acusação formal, portanto não sabemos se teremos de ir a tribunal ou não. Este caso, tanto quanto sabemos, pode arrastar-se durante anos e anos e os custos são elevadíssimos. Não estou só a falar de advogados, falo também de viagens e de tudo o que isso implica. Mas, ponhamos a hipótese de que o caso é arquivado amanhã, o dinheiro que nos sobrar vamos empregar em causas semelhantes à nossa. Se a nossa deixar de existir, haverá certamente outras pessoas que são vítimas da mesma atitude perante os governos – temos agora o exemplo da capitã do Sea Watch [Carola Rackete] que foi presa há uns dias e que foi libertada ontem – pessoas como nós, que são vítimas da mesma atitude por parte dos governos e que vão, certamente, precisar de apoio mesmo que o nosso caso seja arquivado.

Relativamente ao caso de Carola Rackete, que foi detida depois de atracar uma embarcação com 41 migrantes em Lampedusa, depois de desobedecer a ordens militares, e que foi libertada na terça-feira, qual o seu comentário?

Aquilo que aconteceu é uma coisa que teria de acontecer mais tarde ou mais cedo, um confronto deste género, perante a vontade do Governo italiano de criminalizar a ajuda humanitária e de acabar com o resgate marítimo. Neste caso, o que aconteceu foi que a capitã do navio teve de decidir entre respeitar uma lei do [Matteo] Salvini, que vai contra todos os princípios fundamentais que regeram a criação da União Europeia e contra a Carta Universal dos Direitos Humanos, e respeitar a vida humana. Tinha 40 e tal pessoas a bordo que corriam risco de saúde, risco de vida, e, para garantir a segurança dessas pessoas, ela teve que desrespeitar uma lei injusta e eu acho que foi preciso muita coragem para fazer o que ela fez, nem toda a gente o teria feito e é uma escolha muitíssimo acertada. Ficou uma coisa tão grande a nível europeu, que ela acabou por ser solta e isso é espectacular, ver que há tanta, tanta gente, a nível institucional e não só, a indignar-se com estas coisas e que continuam a acreditar que podemos viver numa sociedade solidária.

Este ‘buzz’ criado à volta do seu caso em Portugal pode mudar alguma coisa?

Eu diria que já mudou, mas pode mudar muito mais. Só o facto de tanta gente agora conhecer este caso e de tanta gente já ter demonstrado indignação, mostra qualquer coisa sobre qual é a opinião da sociedade, mostra que vivemos num sítio em que a maior parte das pessoas acredita que o trabalho humanitário é necessário e obrigatório. Eu diria que a maioria das pessoas em Portugal acredita que o nosso trabalho deve ser protegido e não criminalizado, isto diz muito sobre o futuro do nosso caso e aplica muita pressão sobre quaisquer instituições que tenham como objectivo fazer-nos passar por criminosos. Por outro lado, a um nível mais prático, é possível que uma chamada de atenção sobre este tipo de casos, venha a resultar em directivas europeias que protejam o trabalho humanitário. Neste momento, existe alguma falta de legislação nesse sentido e seria muito bom que fosse possível criar directivas para proteger os trabalhadores humanitários. Mais importante do que tudo é que, pela indignação que estes casos causam, conseguimos, de alguma forma, trazer o problema da imigração na Europa de volta à baila. As pessoas acabam por falar outra vez deste tipo de casos e da questão dos refugiados e das fronteiras e isso traz a discussão de volta para a mesa do debate político e relembra as pessoas que estamos perante uma crise humanitária gigantesca, isso só pode ser bom para as pessoas que queremos defender, que são precisamente estas que estão mais vulneráveis, que vêm para a Europa à procura de uma vida digna.

Nas eleições de Maio para o Parlamento Europeu, verificou-se um aumento do número de eurodeputados vindos da extrema-direita. Como é que vê esse crescimento, à luz da crise de migrantes?

Eu acho que é sintoma de uma Europa que está descontente com o sistema que tem e acaba por cair numa narrativa demasiado simplificada, que é a que é apresentada normalmente por partidos deste género, como o partido do Salvini e do [Viktor] Orbán, na Hungria, e da [Marine] Le Pen, em França. São narrativas que tentam simplificar demasiado os problemas da sociedade, se os cidadãos europeus estão a sofrer com qualquer coisa, a culpa é dos imigrantes, do estrangeiro, daquele que não é de cá. Isso é um tipo de narrativa que infelizmente já vimos vingar muitas vezes e, na minha opinião, vinga porque é simples de compreender e acaba por ser fácil convencer as pessoas. Mas basta ter um olhar um bocadinho mais crítico em relação a estas coisas para perceber que a imigração não é a causa dos grandes problemas da Europa e que a imigração pode ser vista como uma coisa boa. A campanha de desinformação já é tão grande na Europa que, infelizmente, estes partidos acabam por ganhar muito espaço.

Agora, como é que o seu processo vai seguir?

Neste momento, nós fomos constituídos arguidos, estamos oficialmente sob investigação, e o que falta acontecer agora é o procurador decidir se apresenta uma acusação formal em tribunal ou se arquiva o caso. Não existem prazos, isto pode-se estender durante vários anos. Não só a parte da investigação, como a parte do julgamento, se formos, de facto, a julgamento.

Qual é a expectativa? Acha que vai ser julgado?

Não posso fazer previsões, mas diria que pode acontecer e, se acontecer, honestamente não acredito que sejamos condenados. Quando um juiz olhar para este caso, vai-se aperceber que isto não passa de uma jogada política e vai perceber que não fizemos mais do que nosso dever.

No futuro, quer participar em acções semelhantes?

Gostava muito de o fazer, sim. Acho que este caso se vai arrastar durante muito tempo e não sei que situação é que vamos encontrar no Mediterrâneo quando isto acabar, mas, se pudesse, voltava amanhã.