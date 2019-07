Ho Iat Seng vai visitar Associação dos Advogados em pré-campanha

O encontro será a 10 de Julho, e ainda não se sabe se será aberto à comunicação social. A direcção liderada por Neto Valente ainda não discutiu se receberá outros candidatos, no caso de receber outros pedidos de visita. O secretário-geral da AAM, Paulino Comandante, pensa que a porta daquela associação deve estar aberta para todos durante a campanha.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

O candidato a Chefe do Executivo Ho Iat Seng vai visitar a Associação dos Advogados de Macau (AAM), presidida por Jorge Neto Valente, depois de um pedido feito pelo seu gabinete de campanha. O encontro terá lugar na próxima quarta-feira, 10 de Julho, às 19 horas. A ideia é “ouvir opiniões dos associados que quiserem estar presentes”. Numa circular interna, a direcção “convida todos os advogados e advogados estagiários a participar nesta reunião” com o ex-deputado da Assembleia Nacional Popular. Há 427 inscritos na AAM.

O secretário-geral da AAM, Paulino Comandante, contactado pelo PONTO FINAL, ​confirma o encontro, garantindo que não foi a associação a convidar o candidato, mas que foi este a manifestar interesse em visitar aquela instituição. Comandante diz ainda que o contacto para esse encontro foi feito por um dos mandatários da candidatura do ex-presidente da Assembleia Legislativa da RAEM, Iau Teng Pio. Este deputado, que é um dos três elementos da equipa de campanha de Ho Iat Seng, é também notário e professor de Direito.

Aberto ou não?

Paulino Comandante não quis confirmar ao PONTO FINAL se este encontro é ou não público, e se será aberto à imprensa. “Não sei, não posso confirmar. Se quiser apareça lá. Mas não sei se vai ser com a porta aberta, ou com a porta fechada”, disse o secretário-geral da AAM. No entanto, questionado sobre o porquê de o evento poder ser privado, Comandante afirma que não põe de lado a hipótese de abrir as portas, mas que isso não dependerá apenas da associação. “Imagine que Ho Iat Seng não quer, e que só vem ouvir opiniões, que não quer que sejam divulgadas ainda”, começa por dizer, para depois concluir: “Então, mesmo que a associação queira, [a sessão] não vai ser aberta”.

A decisão sobre a posição da AAM não tem data marcada, mas o secretário-geral assume que vai colocar a questão em reunião de direcção. “Não sei quando é que isso será decidido, mas hoje [ontem] vou ter uma reunião da direcção e posso colocar essa pergunta para saber qual a opinião do doutor Neto Valente, e dos outros elementos da direcção”, anuncia.

Só Ho?

Outra questão que se coloca é se a AAM vai ou não receber os outros candidatos caso haja contacto por parte dessas candidaturas, mas este elemento da direcção não quis tomar uma posição definitiva. “Neste momento, não posso dizer nada, porque não fui contactado, nem a associação o foi”, explica. Até agora, segundo Paulino Comandante, apenas recebeu um telefonema de uma senhora, mas afirma que nem sabe quem ela é. “Alguém ligou a dizer que queria o apoio, mas nem sei quem era, e desligou logo o telefone”, conta.

Na opinião deste elemento da direcção da AAM, “se durante a campanha houver outros pedidos de visita, em princípio a associação poderá receber todos”. “Mas não posso dizer mais nada, porque neste momento apenas o senhor Ho Iat Seng contactou a associação”, explica. Mas as portas da AAM estarão abertas para todos os que manifestarem interesse em visitá-la? “Eu pessoalmente penso que sim. Não há ainda a decisão tomada no seio da direcção, mas como membro da direcção acho que sim”, remata.

O PONTO FINAL tentou também chegar à fala com o presidente da AAM, Jorge Neto Valente, para clarificar algumas destas questões, mas não obteve resposta.

Portugueses cada vez mais irrelevantes

Numa entrevista recente à Lusa, o presidente da Associação dos Advogados de Macau considerava que os portugueses são cada vez mais irrelevantes na política local e que a comunidade chinesa já ocupou quase todos os cargos de poder. Vinte anos após a transição de Macau para a administração da China, “há uma erosão muito grande em relação aos portugueses participarem na política local”, afirmou Jorge Neto Valente, referindo-se àqueles nascidos em Portugal. “Hoje em dia, os portugueses (…) são praticamente irrelevantes na política local”, até porque, justificou, “não estão integrados na política local”.

Nos últimos 20 anos, “os chineses tomaram praticamente conta de tudo o que é lugar político… e os portugueses têm funções de assessoria, têm negócios (…), mas em relação à política são cada vez mais irrelevantes”, reforçou. Neto Valente deu o seu caso como exemplo: “penso que sou o único membro do colégio eleitoral que nasceu em Portugal”, afirmou. A eleição vai decorrer a 25 de Agosto, havendo neste momento, além de Ho Iat Seng, mais três putativos candidatos ao cargo de Chefe do Executivo.