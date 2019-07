Contratação pública deve redefinir regras de escolha

O relatório da consulta pública sobre a “contratação pública” mostra que a sociedade em Macau quer que os concursos públicos tenham outras regras de escolha, e pede uma densificação da regulamentação do órgão que abre as propostas e as avalia.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

Durante dois meses, de 6 de Novembro de 2018 a 4 de Janeiro de 2019, o Governo recolheu sugestões entre a população de Macau para a elaboração da “Lei de Contratação Pública”. E o que mais preocupa os sectores ouvidos neste inquérito são procedimentos de contratação, a regulamentação e funcionamento das comissões de avaliação de propostas, e a promoção da transparência da contratação. Este documento foi elaborado pela Direcção dos Serviços de Finanças (DSF).

Durante o período de consulta pública foram recolhidas um total 120 opiniões, das quais 24 foram emitidas verbalmente e 96 foram formuladas por escrito. A essas acrescem cerca de 70 artigos e comentários, publicados nos meios de comunicação social. No questionário sobre as questões-chave da consulta pública, foram obtidas 619 opiniões com respostas válidas, de tipo selectivo, enquanto as restantes opiniões, de tipo-aberto, resumiram um total de 575 opiniões.

Pereira Coutinho ao ataque

Ao PONTO FINAL, José Pereira Coutinho, presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), defende que este é um assunto com “muitas barbas”, mas adianta que não viu o documento da DSF. “Mas também não estará lá nada de novo”, desvaloriza. “Não é necessário alargar a consulta pública, na medida em que essa matéria tem sido requerida pelos cidadãos e pela própria Assembleia Legislativa, porque é um assunto muito propício a corrupção”, afirma.

Como assim? “Porque a Administração Pública adquire muitos bens e serviços, na ordem de centenas de milhões de patacas a privados, e na maior parte das vezes esta consulta publica é feita de forma pouco transparente e viciada à partida”, critica. Pereira Coutinho fala de um esquema fraudulento que vigora na contratação pública, em que “além de se diminuir os valores de consulta para evitar os concursos públicos”, há pré-selecção de empresas, o que, à partida, “determina que o resultado final seja seleccionado à medida dos interesses do próprio serviço público”.

Mais transparência

O líder da ATFPM diz que o que a RAEM precisa é de “legislação mais transparente, mais aberta e mais justa”. “Macau precisa de um portal de contratação pública, todos os serviços devem fazer os seus pedidos de aquisições através de uma base comum”. Essa é, aliás, uma das propostas que constam do relatório final conhecido ontem, e que mais sugestões mereceu por parte dos inquiridos.

“Este processo está muito atrasado devido a interesses instalados por influentes empresários locais”, resume, dando o exemplo da construção do novo hospital contratado por 22 milhões, sem concurso público, Pereira Coutinho exige que este documento seja “apresentado imediatamente na Assembleia Legislativa” para que a discussão da lei comece. O actual regime jurídico da contratação pública, cujo diploma base é o Decreto-Lei n.º 122/84/M, foi implementado há quase 35 anos, desde a sua promulgação em meados da década de 1980.