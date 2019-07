Agências de emprego: Deputados continuam sem ouvir TNR

Na reunião de ontem da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, o Governo apresentou aos deputados a terceira versão da proposta de lei que vai regular a actividade das agências de emprego. Uma das alterações prende-se com o facto de a licença poder vir a não ser renovada se a agência não colaborar com as autoridades. Vong Hin Fai, presidente da comissão, disse que no encontro não foi discutida a questão dos trabalhadores não-residentes.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Os trabalhadores não-residentes (TNR) continuam sem ser ouvidos a propósito da proposta de lei da actividade de agência de emprego. Ontem, depois de, na última reunião, a 3.ª Comissão Permanente da Assembleia legislativa (AL) ter recebido uma carta de seis associações de representantes de TNR com opiniões sobre a lei que está agora a ser debatida na especialidade, Vong Hin Fai, presidente da comissão, disse que estas associações ainda não foram ouvidas e que “o gabinete de relações públicas neste momento está a identificar as pessoas” para dar a sua opinião. Nesta que é a terceira versão do diploma está previsto que as agências de emprego que não colaborem com as autoridades em casos de disputas laborais vejam as suas licenças não renovadas.

“Na reunião de hoje [ontem] não discutimos sobre essa matéria”, respondeu Vong Hin Fai, quando questionado sobre se os TNR já tinham sido ouvidos acerca desta proposta de lei. “Que eu saiba, neste momento o gabinete de relações públicas está a identificar as pessoas, mas hoje [ontem] não chegámos a discutir sobre esse assunto. Nós, como recebemos uma petição, claro que vamos tratar essa petição de acordo com o nosso regimento”, acrescentou.

Na última reunião desta comissão sobre a lei que vai regular a actividade das agências de emprego, os deputados tinham recebido uma carta de seis associações de TNR. Na altura, a comissão não garantiu que iria analisar as propostas analisadas pelos grupos já que era necessário investigar se estas associações estavam registadas ou não.

Nesta nova versão, fica estipulado que as agências de emprego que não cooperem com as autoridades em casos de disputas laborais podem ver as suas licenças não renovadas. O mesmo acontece se a agência não der apoio aos trabalhadores em casos de conflito com o empregador. A comissão concorda: “Nós concordamos com a opção do Governo, as agências têm o dever de cooperar com os serviços públicos e também dar apoio aos trabalhadores para tratarem dos conflitos laborais”.

Ainda assim, há questões que, para Vong Hin Fai, ficaram por responder. “No caso de não renovar a licença, então a agência terá de fechar as portas? E pode pedir novamente a licença ou não? Segundo este novo texto, não há qualquer norma para isto”, indicou o presidente da comissão, acrescentando que “há que ter um período para o interessado não poder requerer a nova licença e portanto demos este alerta ao Governo”.

Além disso, a norma que estipulava que os trabalhadores da administração pública não podiam ser sócios das agências de emprego ou administradores das sociedades foi retirada e substituída pelo regime geral da função pública, que já proíbe a prática. “O Governo aceitou as nossas opiniões sobre estas incompatibilidades e, portanto, segue o regime geral”, concluiu Vong Hin Fai.