Relações luso-chinesas em análise na Casa Garden

As relações entre Portugal e a China entre 1644 e 1911 vão estar sob observação na Casa Garden, através de um curso que pretende fazer o retrato geral das duas últimas dinastias imperiais, a de Bragança e a Qing. O curso será ministrado por Jorge Santos Alves, coordenador do Instituto de Estudos Orientais da Universidade Católica Portuguesa.

André Vinagre

A história das relações entre Portugal e a China entre 1644 e 1911 vai estar em análise na Casa Garden, entre os dias 8 e 12 de Julho, num curso ministrado por Jorge Santos Alves, coordenador do Instituto de Estudos Orientais da Universidade Católica Portuguesa, e intitulado “Dois Impérios, Cinco Tempos – As Relações entre Portugal e a China (1644-1911)”.

Segundo informação divulgada pela Fundação Oriente, este curso tem como objectivo “proporcionar um quadro geral das relações luso-chinesas durante as suas duas últimas dinastias imperiais, a de Bragança, em Portugal, e a Qing, na China”. Aqui será também introduzido o papel de Macau. O curso “será sempre articulado com a evolução histórica de Macau, porto entre os dois impérios, e com a história geral da Ásia Oriental na transição para o período colonial”, indica o comunicado da Fundação Oriente em Macau.

Este curso de formação avançada terá quatro sessões de duas horas, sempre entre as 18h30 e as 20h30, por onde vão ser distribuídos os “Cinco Tempos”, períodos que correspondem aos processos históricos, “alguns dos quais com forte ligação à época contemporânea”. A primeira sessão vai abordar “O Tempo do Reajustamento”, entre 1644 e 1700; na segunda sessão, o foco vai para “O Tempo da Diplomacia e dos Pactos, entre 1700 e 1755; “O Tempo da Soberania”, entre 1755 e 1800, e o “Tempo do Conflito”, de 1800 a 1860, serão os temas da terceira sessão do curso, enquanto a última sessão ficará reservada para “O Tempo do Reordenamento Internacional”, entre 1860 e 1911. Exposições serão usadas como metodologia de ensino para este curso, que também vai promover o debate entre os alunos.

À frente deste curso vai estar o professor Jorge Santos Alves, professor auxiliar da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa e coordenador do Instituto de Estudos Orientais da mesma instituição. Além disso, é investigador sénior do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura, director da Revista Oriente, da Fundação Oriente de Lisboa, e foi, entre 2006 e 2010, professor convidado da Universidade de Macau, onde já tinha leccionado a título permanente entre 1990 e 1996. Em 2017, Jorge Santos Alves publicou “Macau – Roteiros de uma Cidade Aberta, with Rui Simões & Miguel Santos Alves”, e dez anos antes tinha publicado um outro livro sobre Macau, intitulado “Macau. O Primeiro Século de um Porto Internacional”. O curso conduzido por Jorge Santos Alves conta já com 20 alunos inscritos.