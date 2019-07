Pequim e Carrie Lam alinhados na necessidade de “perseguir os infractores” da tomada do Parlamento

A China reagiu com firmeza e dureza aos acontecimentos de segunda-feira em Hong Kong. Pequim exige consequências. Carrie Lam concorda e anuncia que não dará descanso aos que abalaram a paz social no território. Washington e Londres, em sentido contrário, fizeram declarações para se posicionarem ao lado dos manifestantes.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

O Governo chinês manifestou, ontem, forte condenação à acção dos manifestantes que invadiram e vandalizaram o Parlamento de Hong Kong, na noite de segunda-feira, apelidando o acto de “totalmente intolerável”. A reacção surgiu poucas horas depois da Chefe do Governo da RAEHK, Carrie Lam, ter dito que estava “muito indignada e angustiada” e condenava “fortemente esta acção”.

Em um comunicado divulgado pela agência de notícias estatal Xinhua, o Gabinete de Ligação do Governo chinês em Hong Kong — principal organização representativa na cidade — disse estar “chocado, indignado e condenar fortemente” o cerco e tomada do edifício do Parlamento, que se seguiu a um dia de protestos contra a lei de extradição de fugitivos. Pequim quer o Governo de Hong Kong a investigar os actos violentos e a responsabilidade criminal dos intervenientes para salvaguardar a lei de Hong Kong.

“Alguns elementos extremistas usaram de violência excessiva para invadir o LegCo e realizaram uma série de ataques em grande escala. Isso é chocante, de partir o coração e enfurece-nos”, diz o comunicado. “Estes actos violentos são um desafio extremo ao Estado de Direito de Hong Kong e minaram seriamente a paz e a estabilidade social. É totalmente intolerável”, salienta. Pequim acredita que este “é um desafio flagrante para a linha de fundo da fórmula ‘Um País, Dois Sistemas’”. “Nós condenamos fortemente isto”, finaliza o documento.

Lam alinhada

Antes, a Chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, descrevera os acontecimentos daquela noite, comparando as duas acções dos manifestantes. “Nós vimos duas cenas públicas completamente diferentes. Uma foi a marcha habitual no primeiro de Julho. Independentemente do número de participantes na marcha, esta foi pacífica e maioritariamente ordenada. Isso reflecte totalmente a inclusão da sociedade de Hong Kong e os valores centrais que atribuímos à paz e à ordem”, disse Lam na conferência de imprensa que decorreu na madrugada de terça-feira, na sede da polícia local. “A segunda cena, que realmente me entristece e choca muita gente, foi o uso extremo de violência e vandalismo pelos manifestantes que invadiram o edifício do Conselho Legislativo. Isso é algo que deveríamos condenar seriamente, porque nada é mais importante do que o Estado de Direito em Hong Kong. Por isso, o Governo “perseguirá o comportamento dos infractores até o fim”.

Trump apoia. China puxa as orelhas

As reacções internacionais também não se fizeram esperar, com o Presidente norte-americano, envolvido actualmente numa luta comercial com Pequim, a dizer que os manifestantes que invadiram e vandalizaram o Parlamento, durante três horas, estavam em “busca pela democracia”. “Acho que a maioria das pessoas quer a democracia. Infelizmente, alguns governos não a querem”, disse Trump aos repórteres da Casa Branca, depois de ter lamentado a situação “muito triste” em Hong Kong.

O porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Geng Shuang, pediu a Washington para “falar e agir com cautela” e “parar de intervir nos assuntos internos de Hong Kong. Em conferência de imprensa, o porta-voz chinês acrescentou ainda: “Lamentamos e opomo-nos fortemente à flagrante interferência dos Estados Unidos nos assuntos internos da China”.

Coração britânico com os manifestantes

O Reino Unido, que durante 150 anos governou Hong Kong, também se pronunciou através do secretário de Relações Exteriores da Grã-Bretanha. Jeremy Hunt apelou ao Presidente chinês, Xi Jinping, que permita que as liberdades de Hong Kong sejam preservadas. Hunt disse que entendia as suas preocupações sobre “mudanças que estão a acontecer em Hong Kong”. “Quando olho para estas situações, para as cenas terríveis, o meu coração está com as pessoas que têm que lutar pela liberdade e que estão preocupadas em perder o seu modo de vida que é muito, muito precioso”, afirmou o conservador Hunt, que é apontado como um dos possíveis candidatos à liderança do Governo do Reino Unido.

“O que eu diria ao Presidente Xi era: ‘Veja como Hong Kong é especial’”, disse Hunt. “Esta cidade tem apenas sete milhões de habitantes, uma pequena fracção do que é o tamanho da China e, no entanto, é um dos maiores centros empresariais do mundo. Isso acontece pela mistura especial da história e da influência britânica e chinesa. Não mude isso”, pediu o governante britânico.