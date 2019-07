Joshua Wong: “Manifestantes não foram violentos. Não quiseram magoar ninguém”

Um dos líderes do movimento de 2014, Ocuppy Central, Joshua Wong, reagiu na rede social Twitter, através de uma lista de 29 pontos, aos acontecimentos da tarde e noite de 1 de Julho. Segundo Joshua, os “manifestantes que entraram no LegCo não foram violentos. Não quiseram magoar ninguém”.

Segundo este activista, o único objectivo foi o de fazer com que o Governo os ouvisse, e “não tiveram nenhuma outra opção” senão tomar de assalto o LegCo. “Já tínhamos tentado tudo o resto”, escreve Wong em capitulares, depois de ter feito um enquadramento de todas as acções que os manifestantes perpetraram desde o início de Junho. Sublinhou ainda a forma como o Executivo ignorou os dois milhões que marcharam pela cidade a 16 de Junho, e só deu um passo atrás quando houve confrontos entre a polícia e os jovens, a 12 de Junho, o que chamou a atenção da comunidade internacional.

Joshua concede que nem todos possam concordar com o que os seus companheiros fizeram anteontem, mas questiona: “O que são alguns pedaços de vidro quando comparados com a morte de três jovens? E qual a importância que têm alguns retratos quando comparados com a sobrevivência de Hong Kong?”.

Wong diz que todos estavam conscientes de que, ao fazer o que fizeram, podem ser acusados do crime de motim, o que corresponde a uma pena de 10 anos de cadeia. “Que tipo de jovens gera Hong Kong? Inteligentes, eficientes, atenciosos e amantes da liberdade. Tenho orgulho neles, embora confesse que não tenho a coragem de fazer o que fizeram. Eu fui preso três vezes, por isso, sei muito bem o que agora está à frente deles”, escreveu Joshua.

O mesmo, reflecte que às vezes, na vida, somos forçados a tomar decisões “em frações de segundo que nos alterarão para sempre como indivíduos”, e talvez até mesmo alterar o curso da história. “É claro que é cedo demais para dizer, mas só espero que, daqui a uns anos, quando voltarmos a olhar para 2019, não nos arrependamos”.

O activista acredita que os habitantes de Hong Kong continuam “tão unidos como sempre”. “Tenho orgulho do que os nossos amigos fizeram ontem à noite”, repete. Depois fala da sua própria experiência: “Pela primeira vez, eu também fui atingido por gás lacrimogéneo, bem na frente do complexo, quando policiais tentaram limpar a nossa linha de defesa. Seguimos em frente, e continuaremos a encontrar o nosso próprio lugar. Continuaremos a lutar”, sublinha.

O que se segue, dado que nunca pensou ser possível chegar a este ponto, Joshua Wong não se atreve a prever. “Os acontecimentos em Hong Kong são muito mais do que o projecto de lei, mais do que Lam, mais até do que a democracia. Todos eles importam, claro. Mas, no final, trata-se do futuro de Hong Kong além de 2047, um futuro que pertence à nossa geração”, remata. J.C.M.