Hélder Moutinho vem a Macau oficializar o casamento entre o fado e a música tradicional chinesa

O fado e a música tradicional chinesa vão casar em Macau. A oficializar a cerimónia estará Hélder Moutinho e a Orquestra Chinesa de Macau. Num concerto que vai acontecer na próxima sexta-feira, no CCM, o fadista vai cantar temas do seu repertório musicados pelos instrumentos tradicionais da orquestra. Vai ser como “uma viagem no tempo”, adiantou.

Esta é uma experiência nova para Hélder Moutinho, nunca tinha cantado com uma orquestra de instrumentos tradicionais. A estreia vai acontecer agora com a Orquestra Chinesa de Macau, naquela que “vai ser uma experiência fantástica”, previu o fadista português, ainda que tenha confessado não conhecer a fundo a música tradicional chinesa. Esta junção não é uma mistura, é, sim, “um casamento”, disse ontem Hélder Moutinho, num encontro com a imprensa.

O concerto, integrado no Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa, vai acontecer esta sexta-feira, pelas 20 horas, no Centro Cultural de Macau. Segundo a organização, “Hélder Moutinho propõe-se a revelar a alma e a paixão do fado português tradicional”, juntando-lhe a música da Orquestra Chinesa de Macau que, sob a direcção do maestro Liu Sha, irá “apresentar uma variedade de belas obras clássicas da música chinesa”. “Eu vou tocar dez temas do meu repertório, a orquestra vai fazer alguns solos. Eu vou tocar dez temas escolhidos pelo maestro, alguns temas de fado mais tradicional até novas composições do meu último disco”, explicou Hélder Moutinho.

“Estou com bastante ansiedade porque é uma experiência nova e é interessantíssimo. Isto não é apenas uma orquestra, é uma orquestra de instrumentos tradicionais”, referiu Hélder Moutinho acerca do concerto de Macau, acrescentando que o objectivo é “usar a música como uma forma de comunicação” e como “viagem no tempo”. Questionado sobre o que é que conhece da música tradicional chinesa, confessou: “Não conheço nada”. “Quando disse que não conhecia nada sobre a música tradicional chinesa é porque não conheço o suficiente para poder falar sobre ela, não quero dizer que não a ouça, porque gosto muito de cinema chinês e normalmente eles costumam colocar as músicas tradicionais nos filmes”, ressalvou.

“VAI SER UM CASAMENTO, UMA BOA COMUNHÃO”

Não se trata de uma mistura, trata-se de casamento. “Eu não gosto de falar de mistura quando se trata de música. Em vez de ser uma mistura, este vai ser um casamento, uma boa comunhão, um bom entendimento, uma boa partilha daquilo que cada um de nós faz”, disse Hélder Moutinho.

Sobre os pontos em comum entre as duas partes deste matrimónio, Moutinho referiu apenas que “o ponto em comum é o facto de ser música”. Para o fadista, a música tradicional chinesa “é uma música que se entende, que está próxima daquilo que o nosso ouvido está habituado a ouvir”. Na música chinesa “há uma melodia muito marcada, muita melodia”, descreveu, exemplificando um dos pontos de contacto entre as duas sonoridades.

Esta é a quarta vez que Hélder Moutinho vem a Macau. A primeira em lazer, a segunda para o Festival da Lusofonia e a terceira para um concerto na Fortaleza do Monte, onde actuou com músicos de vários géneros musicais. “A reacção tem sido fantástica”, começou por dizer, acrescentando: “Todas as vezes que cá estive sempre senti muito mais a comunidade portuguesa presente nestas coisas, os chineses não entendem tanto isto como os portugueses e não têm tanto a mesma reacção como os portugueses, que muitos deles até estão com saudades e ficam mais contentes com o facto de cá estarmos”. A comunidade chinesa vem “com uma postura curiosa”. “Há curiosidade, mas não há o mesmo entendimento”, afirmou o fadista.

FADO, DE MARGINAL A POPULAR

Na antevisão deste concerto no CCM, Hélder Moutinho acabou por discorrer sobre a história do fado, desde que era uma canção marginal até ao ‘boom’ de hoje. “Estamos a falar de uma música que era marginal, quando surgiu”, começou por dizer. O fadista recordou depois que, antes do 25 de Abril, o fado era visto como a canção do regime: “Antes do 25 de Abril, o fado era uma música que estava associada ao antigo regime, que comprou o fado como arma de campanha e propaganda. Por esse motivo, o fado acabou por ser considerado uma música do regime, de forma errada”. O próprio não chegou a ser conotado com o antigo regime, mas, no início da carreira, sentiu “que o fado era visto como uma música que ia acabar, que ia extinguir-se”.

“Só depois de 1998, com a Expo, é que a coisa começou”, notou Moutinho, referindo-se à crescente popularidade do fado. Esse ‘boom’ “é sempre bom, mas tem de haver filtros”. “No início, pode tornar-se perigoso porque se torna confuso”, mas agora “a gente tem oportunidade de escolher qual é que é a [música] boa e qual é que é a má”.