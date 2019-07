Tufão humano põe Parlamento de Hong Kong em alerta vermelho

Escalada de violência entre os manifestantes fez acontecer o impensável: a tomada do Conselho Legislativo de Hong Kong pela multidão em fúria. O hemiciclo ficou em estado de sítio, e ali ouviram-se palavras de ordem do povo. Houve portas derrubadas, janelas partidas, ovos a escorrer pelas paredes, graffiti desenhados por todo o lado. A polícia que durante toda a tarde fez uma barreira humana por detrás dos vidros duplos do LegCo, despareceu num ápice quando a multidão conseguiu entrar. Só voltou quase quatro horas depois para, após várias rondas de lançamentos de gás lacrimogéneo, repor a ordem que tinha caído na rua.

Reportagem de João Carlos Malta (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia), em Hong Kong

Aaaaaaah, pum. “Força”, gritava a multidão. Aaaaaaaaaah, puuuuuuum. “Não pares, Hong Kong”, ouvia-se bem alto. Aaaaaaaaaaaah, puuuuuuuuuuum. A cada investida, a grossa barreira de metal que separava a multidão do átrio do edifício ia cedendo. Um pouco mais, cada vez mais. Até que, de repente, deixa de haver qualquer impedimento para entrar no LegCo, de Hong Kong. São 20h56, e os manifestantes explodem de alegria. Os gritos ululantes ecoam na cobertura da porta principal do parlamento. A correria instala-se. A tomada do Conselho Legislativo estava consumada, e o 22º aniversário da passagem de soberania da RAEHK do Reino Unido para a China ficava com o seu lugar desde já escrito na história.

Isto só foi possível porque nas duas horas anteriores, tudo passou por entre os braços da multidão em fúria, numa comunhão de esforços ritmada, para atingir o objectivo: canos, pés de cabra, marretas, martelos, portas. Todo o mobiliário urbano servia para fazer as armas de arremesso. Cada vez mais, cada vez com mais força. Em cada canto, avistavam-se grupos de jovens a desfazer grandes blocos de ferro para lhes retirar uma espécie de folhas de metal. Acto contínuo, dobravam-nas. De seguida, haveriam de as usar para partir os vidros da porta central, que depois de tantas tentativas ficariam reduzidas a quase nada. Estilhaços, apenas.

Não foram água, foram metal

Após a tomada do edifício, a destruição continuou. Partiram-se vidros, pintaram-se as paredes. Mas o alvo final, a coroa do dia, seria entrar na sala do hemiciclo. É conseguido. Os manifestantes sentam-se nas cadeiras dos deputados. O assento do presidente do LegCo é vandalizado. Durante quase três horas, os manifestantes percorrem todos os recantos do edifício e fazem o que querem, sem que nenhuma oposição se lhes depare. Era já quase meia-noite, quando centenas de polícias se deslocaram de novo para o local dos incidentes, e depois de várias rondas de lançamentos de gás lacrimogéneo, conseguiram “limpar” o local.

Tudo acontece quase oito horas depois dos manifestantes terem começado a sitiar o Parlamento. Lá dentro, estão dezenas senão mesmo centenas de polícias, que assistem sem quase se mexer a cada estrondo que a massa humana faz nos vidros maciços do edifício. Minutos antes, poucos, de os manifestantes tomarem de assalto o Parlamento, eles ainda ali estavam em linha. Pareciam intransponíveis. Pouco depois, puffff. Desapareceram. Deram via verde à multidão.

Violência? Não acho, “são só objectos”

No andar de baixo, Ben, de 21 anos, olha estupefacto para o que está a acontecer. Nunca julgou ver o que os olhos enxergam. Em relação à acção da polícia, o jovem universitário não tem dúvidas. “Acho que nos deixaram entrar de propósito, para que a nossa imagem ficasse deteriorada para a opinião pública”, acredita o jovem. Ele preferia outro desfecho: “A melhor coisa que nos podia ter acontecido, era que nos impedissem de entrar com gás lacrimogéneo. Mas esta é a estratégia deles para nos prejudicar”, acrescenta Ben.

O manifestante, num balanço à pressa de tudo o que acontecera até ali, fala da velocidade dos acontecimentos. “As coisas aconteceram muito rápido hoje, mas penso que se isto não tivesse sucedido o Governo não ia mudar de opinião em nada. Não sei se esta é a melhor opção, no entanto foi a decisão que tomámos”, sintetiza. Enquanto as vozes cada vez mais altas se atropelam, as baias deslizam no chão, fazendo o metal gritar, e os ovos deslizam pelas paredes, Ben olha à volta e não vê violência.

“Acho que até foi pacífico, nós estamos a fazer coisas contra objectos, e não contra pessoas. Isto escalou devagar, não foi rápido. Há cinco anos as pessoas mostraram as suas opiniões de forma pacífica. Agora voltaram a fazê-lo, dois milhões saíram a rua. E o Governo não quis saber”, descreve o estudante.

A ideia de que as vontades dos manifestantes — que se começaram a ouvir há mais de três semanas – não chegaram ao Governo, perpassa por todos os que o PONTO FINAL ouviu. Um por um, acabam sempre por defender que este não é o caminho desejado, mas foi a única porta que se abriu para que os escutassem.

Eles mentem. Todos.

A 20 metros da entrada principal do LegCo, enquanto os trabalhos para derrubar as barreiras de vidros ainda se fazem ouvir, está Cassie. Aos 19 anos, explica que esta acção se justifica pelo “sentimento de que o Governo continua a tentar ignorar-nos”. “Não temos outra forma de manifestar os nossos sentimentos”, resume.

Se o que aconteceu é correcto, Cassie não sabe, ainda assim impõe o relativismo. “Não há uma definição sobre o que é certo ou o que é errado, neste caso, mas penso que estamos correctos porque não há outras formas de o fazer”, acredita.

O dia até tinha começado com a Chefe do Executivo, Carrie Lam, a dizer, num discurso de seis minutos, que o Governo tinha aprendido com os acontecimentos dos últimos dias e que ela ia alterar a sua forma de actuar, tal como todo o Executivo o faria daí em diante. As palavras foram proferidas na cerimónia do hastear da bandeira que decorreu dentro de portas, ao contrário do que é habitual a 1 de Julho, dia em que se comemora a passagem de Hong Kong para a soberania chinesa.

Mas Lam bem pode falar, que Cassie fica indiferente. “Nós não acreditamos nela, porque continua a enganar-nos. A única coisa que tinha a fazer, era deixar cair esta lei. Mas ela apenas a suspendeu, e isso não significa desistir”, explica. E caso Cassie não tivesse sido clara o suficiente, ela repete: “Nós não acreditamos nem nela, nem no Governo, nem na lei chinesa”.

Enquanto Cassie fala, assiste-se a mais uma demonstração de união entre os manifestantes. São dezenas, largas, que fazem cordões humanos para passarem de tudo um pouco: desde tesouras, a água, a guarda-chuvas, ou simples fios de plástico para unir baias de metal. A organização é orgânica, espontânea, mas até parece meticulosa. Há gritos para pedir o que é necessário para alimentar a frente dos confrontos, mas como a distância é relativamente grande em relação à base dos mantimentos, eles criam um conjunto de sinais gestuais que ajudam a que mensagem passe.

Sou apenas 100% Hongkonger, 0% chinês

Recuemos algumas horas, até meio da tarde. Ainda sem saber qual seria o rumo dos protestos, e muitos já estavam boquiabertos com a massa humana impetuosa, que depois de criar uma geringonça de metal, investe contra uma porta lateral do edifício. Demorou duas horas a derrubá-lo. Mas conseguiu. Todavia, nessa altura, uma barreira de três filas de polícias armados dos pés à cabeça impediu qualquer veleidade dos jovens.

Um dos que engrossou o grupo, Hansin, de 19 anos, não tem dúvidas em dizer que “era necessário fazer alguma coisa”. Mais uma vez, defende a necessidade de se fazer escutar bem claro. “Queremos que o Governo nos ouça e deixe esta lei cair. Queremos democracia, mais democracia”, argumenta.

“Vamos forçar a que eles nos dêem um feedback”, reitera. E no dia em que se festejava a tomada de poder da China sobre Hong Kong, passados 22 anos, isso ainda causa muita confusão a estes jovens. “Eu sou apenas Hongkonger, não sou chinês. Somos mais britânicos do que chineses, estiveram cá 150 anos”, explica Hansin.

Durante a tarde, em que esta acção decorreu, houve 13 polícias a necessitar de apoio hospitalar. Fonte da Polícia, citada pelo South China Morning Post, afirmou que foi atirado líquido para os canos e soda cáustica contra os agentes.

Do lado dos manifestantes, houve 54 pessoas a necessitar de tratamento hospitalar, 38 homens e 16 mulheres. Tudo num dia, em que decorreu a marcha anual organizada pela Frente Civil dos Direitos Humanos, que segundo os organizadores juntou 550 mil pessoas. A iniciativa acabou ofuscada pela tomada do LegCo.

Apesar do perigo circular por todo o lado, Nick, de 27 anos, mantém-se firme. As horas passam, mas a voz e a convicção não lhe tremem. Diz que a violência se torna necessária quando actuar de maneira pacífica acaba em indiferença. “Temos de aumentar a pressão, e mostrar ao Governo chinês que temos a possibilidade de aumentar essa pressão”, explica. Este jovem diz que os seus sentimentos em relação à China têm evoluído. Em 2008, durante os Jogos Olímpicos, “eu sentia-me um pouco chinês”. “Agora sinto-me 100% Hongkonger”, diz.

A ideia de Nick vai ao encontro de uma grande sondagem, que foi feita durante os Jogos de Pequim, na qual 50% da população da RAEHK se dizia sentir chinesa. Esse número era maior entre as pessoas com mais de 30 anos. As coisas mudaram tanto, que o valor baixou para 11%, num outro inquérito feito há duas semanas, após os primeiros confrontos com a polícia, motivados pela discussão da lei de extradição de fugitivos para a China.

O Governo é que é violento

Roy, um engenheiro de 23 anos, personifica esta ideia, quando fala do 1 de Julho. “Para mim é um dia como outro qualquer. Eles também não nos vêem como chineses, eu não sou chinês, apenas Hongkonger. Somos da mesma tribo, mas não temos a mesma nacionalidade”, explica. Em relação à violência que se multiplica por vários pontos do LegCo, durante a tarde, Roy vira o bico ao prego. “Este Governo é que é muito violento. Eles não nos ouvem, ignoram-nos e pedem desculpas falsas”, defende.

Já sobre a possibilidade de a tomada do LegCo ter consequências nefastas para a imagem dos manifestantes e para a possibilidade de os apoios da comunidade internacional se manterem, o engenheiro responde: “Os outros podem não perceber o que estamos a fazer, mas nós sabemos o que fazemos”. “Queremos que o Governo demonstre algum respeito por nós”, remata o jovem.

A reacção do Governo não foi nesse sentido. “Hoje, alguns manifestantes confrontaram a polícia de manhã à noite. Eles quebraram o cordão policial e abalaram a ordem pública, causando um sério impacto na segurança pública”, disse o Governo em comunicado condenando a acção.

O Partido Comunista Chinês também reagiu. De Pequim, chegou esta mensagem: “Esses desordeiros violentos são tão arrogantes que não prestam nenhuma atenção à lei de Hong Kong, algo que enfurece e entristece aqueles que amam esta cidade”. “Eles pisaram a linha vermelha”, lê-se no comunicado.

Não se sabe que o irá acontecer nos próximos dias, mas fica uma quase certeza: a partir de 1 de Julho de 2019 nada será igual em Hong Kong.