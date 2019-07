Secretário de Estado confirma novo pólo da EPM e louva reforço da língua portuguesa em Macau

José Luís Carneiro confirmou o que Marcelo Rebelo de Sousa já tinha anunciado há dois meses: um novo pólo para a Escola Portuguesa de Macau. Depois da reunião do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas com Sónia Chan, a secretária confirmou que o Governo vai suportar os encargos do novo pólo. O secretário de Estado aproveitou para elogiar a aposta no ensino do português feita pelo Executivo.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Numa conferência de imprensa ao final da tarde de ontem, após o encontro com representantes da comunidade portuguesa em Macau, José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, revelou que, na reunião que teve de manhã com Sónia Chan, em representação do Executivo da RAEM, a secretária para a Administração e Justiça garantiu o financiamento do projecto do novo pólo da Escola Portuguesa de Macau, que já tinha sido anunciado a 1 de Maio pelo Presidente da República. José Luís Carneiro disse ainda não ter falado sobre um possível acordo de extradição entre Macau e a China com a secretária.

Depois da visita a Macau, o secretário de Estado fez um “balanço positivo do dia de trabalho”. Aos jornalistas, deu conta da promessa que Sónia Chan fez: “Está garantido, por parte do Executivo de Macau, o financiamento do projecto de arquitectura, o financiamento do projecto de especialidades, a disponibilização de terreno e também o financiamento da construção e do equipamento do novo pólo da Escola Portuguesa de Macau”. Segundo o governante de Portugal, este é “mais um importante contributo dado pela RAEM ao bom acolhimento dos portugueses que aqui se encontram”.

Na conferência de imprensa, José Luís Carneiro destacou a aposta no ensino da língua portuguesa feita na região. O secretário de Estado lançou números e revelou que, hoje, 54% dos alunos dos ensinos básico e secundário têm português na escola, um aumento de 30% face aos últimos seis anos, destacou as 45 escolas em Macau com língua portuguesa e os mais de 90 docentes, o dobro relativamente aos últimos quatro anos. Depois, segundo os dados do governante, há ainda 9.500 alunos na universidade em cursos de língua portuguesa e com língua portuguesa. Estes são indicadores “muito expressivos”, considerou. Na sua intervenção, José Luís Carneiro lembrou ainda as alterações à lei da nacionalidade e ao recenseamento automático que, em Macau, fez com que o número de cidadãos recenseados passasse dos 11 mil para os 72 mil.

Questionado sobre as eventuais preocupações da comunidade de Macau sobre uma possível proposta de lei de extradição entre Macau e a China, como a que está em discussão em Hong Kong, José Luís Carneiro disse não ter tido conhecimento de qualquer preocupação: “Não é algo que me tenha sido colocado pela comunidade portuguesa”. Além disso, José Luís Carneiro adiantou que este não foi um tema discutido na reunião da manhã com Sónia Chan.

José Luís carneiro anunciou ainda que a Santa Casa da Misericórdia vai ser distinguida com uma medalha de mérito pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. A informação foi dada pelo secretário de Estado à TDM – Rádio Macau ainda durante esta visita. Falta agora acertar a data para a entrega oficial da medalha de mérito das comunidades portuguesas (grau ouro) à irmandade da Santa Casa.