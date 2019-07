Rumores: Wong Sio Chak critica comentários que “truncaram o contexto” da lei

Em resposta aos “recentes comentários públicos feitos por alguns indivíduos” acerca do conteúdo da Lei de Bases de Protecção Civil, o gabinete de Wong Sio Chak emitiu ontem um esclarecimento. Através de um comunicado, o gabinete do secretário para a Segurança explicou que, aquando das sessões de consulta pública, as autoridades de segurança apresentaram os exemplos da legislação penal relativa ao crime de informações falsas da China continental, da Coreia do Sul, Índia, França e Suíça, “com vista a explicar ao público que já existem precedentes na comunidade internacional”.

O exemplo indiano foi criticado pela Associação Novo Macau, já que na Índia o Tribunal Supremo indiano considerou a norma inconstitucional por violar o direito à liberdade de expressão. O gabinete responde, justificando que não tinha tido conhecimento da decisão da justiça indiana porque as informações não foram publicadas no website do Governo da Índia e que, além disso, as autoridades de segurança nunca manifestaram que iriam copiar exactamente esses exemplos de legislação do exterior para este diploma.

A tutela de Wong Sio Chak aproveitou para lamentar os comentários da Novo Macau. “Os comentários truncaram o contexto para distorcer o sentido da decisão judicial da Índia, alegaram indevidamente que as autoridades de segurança interpretaram erradamente os exemplos da legislação penal da França e da Suíça, e levaram a população a crer que esse crime é para controlar a difusão de expressão, com intenção de infirmar a não legitimidade e a necessidade das sanções penais de Macau no que diz respeito à elaboração, transmissão ou difusão de rumores perante incidentes graves de protecção civil”, lê-se no documento.

Em causa está o facto de o diploma, agora em discussão na especialidade, prever uma pena de prisão até dois anos ou multa até 240 dias a “quem, após a declaração do estado de prevenção imediata ou superior (…) e enquanto o mesmo se mantiver, em benefício próprio ou de terceiro, ou por quaisquer outros motivos que possam perturbar a cessação ou o alívio do estado declarado ou a tranquilidade pública, elaborar, difundir ou transmitir notícias falsas, infundadas ou tendenciosas relativas a riscos, ameaças e vulnerabilidades, perante incidentes súbitos de natureza pública, bem como relativas às operações de resposta”. A.V.