Desviando o olhar do boxe, João Miguel Barros encontra Wisdom, um microcosmos “deslumbrante”

Usando o pugilista Emmanuel Danso como pretexto, João Miguel Barros entrou em Wisdom, Acra, capital do Gana. Aqui descobriu um microcosmos onde funciona uma escola cujo pátio serve para os treinos de boxe. Um espaço “absolutamente sedutor”, mas sem condições para as crianças. Ao PONTO FINAL, o fotógrafo confessa a intenção de ajudar a comunidade e, como próximo projecto, avançar com uma zine.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Com a porta de Acra aberta pelo pugilista ganês Emmanuel Danso, João Miguel Barros fotografou Wisdom, um complexo onde funciona uma escola com 250 alunos. No pátio, Danso e os colegas treinam boxe e as crianças vêem. “É um espaço absolutamente sedutor, em termos de imagem, mas é evidente que as crianças não têm as condições que nós temos como referência”, descreveu o fotógrafo ao PONTO FINAL, acrescentando que é “um mundo completamente deslumbrante”. João Miguel Barros vai tomar o Albergue SCM entre a próxima quinta-feira e o dia 4 de Agosto, para mostrar 39 fotografias.

“Wisdom” é o nome da exposição de fotografia que João Miguel Barros vai apresentar, a partir de quinta-feira, nas duas galerias e no pátio do Albergue SCM. À boleia do projecto “Blood, Sweat and Tears”, onde o fotógrafo acompanhou o pugilista Emmanuel Danso, o fotógrafo quis agora mostrar o espaço onde Danso treina, o pátio do complexo Wisdom: “Wisdom é o nome de um microcosmos que existe na Acra velha, que tem um edifício antigo, grande, onde funciona uma escola, que tem 250 alunos”. Nas suas viagens ao Gana, para fotografar Danso, acabou também por fotografar a envolvência. No pátio à volta do local dos treinos “vivem várias famílias e há vários miúdos a brincar, crianças que tentam imitar os pugilistas, [lutadores] infantis que já põem as luvas de boxe para ensaiar os treinos”, recordou João Miguel Barros. Aquele é, segundo o fotógrafo, “um espaço sedutor em termos de imagem”.

Um espaço que, ainda assim, peca em termos de condições para as crianças. “É evidente que as crianças não têm as condições como nós temos como referência, são pobres, a escola não tem condições, mas eu fiquei fascinado com algumas fotografias que fiz”, indicou o também advogado. “É um mundo completamente deslumbrante”, descreveu.

“Resolvi construir um projecto muito mais humano, centrado nas pessoas e nas crianças”, referiu João Miguel Barros, dizendo que, nesta colecção, as fotografias de boxe foram deixadas para segundo plano. “Este projecto do Wisdom são 39 fotografias em grande formato, 90 por 72, são fotografias de pessoas, este projecto é muito centrado nessa diversidade humana de crianças, adultos, adolescentes, e tendo todos eles como área geográfica aquele micro-lugar que é o pátio de uma escola”, explicou. Para o fotógrafo, “é verdadeiramente importante nós conseguirmos contar uma história, e histórias com cariz humano são absolutamente essenciais”.

João Miguel Barros contou que propôs a Carlos Marreiros, presidente do Albergue SCM, a utilização das duas galerias do espaço: “Vou tomar os dois espaços por inteiro, sendo que uma galeria tem as exposições da escola e a outra tem as fotografias do pátio”. Com algumas destas fotografias, João Miguel Barros já ganhou o 1.º lugar na categoria de fotojornalismo amador da FAPA – Fine Arts Photography Awards, em 2019, e o 2.º na categoria de editorial/foto-ensaio nos Moscow International Foto Awards 2019.

O REGRESSO EM SETEMBRO E A AJUDA NECESSÁRIA

“Tenho, neste momento, um projecto que vai para além disso, que é tentar ajudar as crianças daquela escola”, disse João Miguel Barros, explicando que o objectivo é “contribuir para a reconstrução da escola”. Ainda não há uma ideia em concreto para uma ajuda em maior escala, para já a ajuda a Wisdom terá de ser feita através do envio de material escolar para as crianças. Depois, numa escala maior, o fotógrafo diz querer ajudar na recuperação das salas de aula, mas a maneira como vai tentar fazer ainda está por decidir.

João Miguel Barros vai voltar a Acra em Setembro deste ano. Mas o que é que falta fazer? “Agora, quando lá for, eu quero tentar conseguir fotografias das famílias que vivem à volta do pátio”, respondeu. “Agora quero ver se faço um trabalho mais desenvolvido, eventualmente documental, vou usar uma pequenina câmara de filmar e logo se vê o que é que dá”, acrescentou.

ZINE, O PRÓXIMO PROJECTO

João Miguel Barros confessou ao PONTO FINAL qual o seu próximo projecto: uma zine com duas edições independentes. O fotógrafo quer que a publicação da “Zine-Photo”, como se vai chamar, aconteça a seguir ao Verão. Terá uma tiragem de cerca de 300 exemplares, com dois números por ano e a ser distribuída em Macau, Paris, Londres, Portugal e também Tóquio. “Neste momento já tenho o nome registado, tenho o domínio registado, que vai-se chamar Zine-Photo”, adiantou, explicando as duas edições diferentes: “Uma é só com fotografias minhas e outra, completamente independente, será uma zine ‘curated’ por mim, ou seja, eu vou fazer a curadoria dos projectos lá publicados de fotógrafos de todo o mundo. Vão ser duas edições independentes, uma só com trabalhos meus e a outra seria uma revista que terá como curador a minha pessoa”. O primeiro número, a publicar depois do Verão, será com fotografias de boxe, e, num segundo número, a publicar em Março, o tema central será Macau. “Este é um projecto que eu tenho muito marcado na minha cabeça, vou mesmo querer fazer isto”, frisou.