Sulu Sou insta Governo a importar carne fresca de galinha

Depois de, em Maio de 2017, o Governo ter proibido a importação de galinhas vivas para Macau, o deputado Sulu Sou pede agora que o Executivo pondere a importação de carne fresca de galinha, ou seja, que as galinhas sejam mortas no interior da China e sejam trazidas de imediato para Macau. Na interpelação, que será remetida hoje ao Governo, o democrata diz que a proibição da importação de galinhas vivas tem afectado a dieta dos cidadãos.

“Os cidadãos podem apenas comprar carne de galinha congelada, que não é a sua favorita”, começa por dizer Sulu Sou em interpelação escrita, acrescentando que, com a medida, “o mercado da carne de galinha tem caído significativamente”, e que a situação “tem afectado a dieta dos cidadãos”. Sulu Sou detalha: “De facto, num inquérito de 2015, a maioria das pessoas (62%) opunha-se ao cancelamento do fornecimento das galinhas vivas e a maioria costumava comprar galinhas vivas em vez de congeladas”.

Segundo Sulu Sou, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) tem vindo a estudar a viabilidade de, no futuro, vir a importar carne fresca, galinhas mortas ainda no interior da China e trazidas imediatamente para o território. Assim, o deputado pergunta se o Governo vai “respeitar o público” e avançar para a importação de carne fresca de galinha. “O Governo começou a estudar a viabilidade do fornecimento de carne fresca de galinha para Macau? Há algum progresso?”, questiona Sulu Sou.

Recorde-se que, a 1 de Maio de 2017, entrou em vigor a medida que proíbe a importação de aves vivas em Macau. Na altura, José Tavares, presidente do então Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), justificava a medida com a saúde pública, já que, em Dezembro de 2016, tinha-se registado um caso de infecção humana pela gripe aviária. A.V.