Mais de 100 arquivos contam história da transferência de Macau 

Uma mostra de mais de cem arquivos da transferência de Macau para a China, em 1999, integra desde sexta-feira o programa do Festival de Artes e Cultura entre a China e os países lusófonos. A exposição “Recordações Memoráveis de 1999 – Exposição de Arquivos Comemorativos do 20.º Aniversário do Retorno de Macau à Pátria” vai “partilhar com todos os arquivos da história de Macau, revisitando os pontos cruciais dos contactos sino-portugueses”, afirmou o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, na cerimónia de inauguração.

Esta “memória comum que merece ser conservada para sempre”, tal como considerou Alexis Tam, são arquivos seleccionados “da colecção documental da Comissão dos Diversos Sectores de Macau para as Actividades de Celebração do Retorno de Macau à Pátria, fundada em 27 de Março de 1999 pelo Comité Preparatório da Região Administrativa Especial de Macau [RAEM].

“Associação civil com grande representatividade – a Comissão (…) visou promover e organizar a participação dos residentes de Macau nos grandes eventos que acolhiam e celebravam a transferência de Macau para a Pátria”, lembrou o responsável. “As actividades festivas realizadas bateram recordes em Macau pela diversidade, pelo número de participantes, pela dimensão e pelo âmbito do trabalho abrangido”, acrescentou.

Ao destacar que esta exposição integra o programa da segunda edição do Festival de Artes e Cultura entre a China e os países de língua portuguesa, Alexis Tam sublinhou que os “laços de amizade entre a China e o mundo lusófono têm sido reforçados, beneficiando de uma cooperação cada vez mais alargada”. “O Governo da RAEM vai continuar a desenvolver o seu papel como ponte e elo de ligação entre a China e os países lusófonos, contribuindo ainda mais para a promoção do entendimento entre os povos, a cooperação e a prosperidade comum”, destacou.

O festival divide-se em cinco grandes iniciativas, que vão ser lançadas no próximo mês: uma feira do livro, um festival de cinema (ver texto principal), um concerto que junta instrumentos tradicionais chineses de cordas e fado, espectáculos de música e dança tradicional.