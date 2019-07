Extradição: Governo Português garante “perfeita conformidade com a Constituição”

O Ministério da Justiça português não tem dúvidas: não há perigos associados ao acordo para entrega de infractores em fuga, mesmo que Macau venha a assinar um acordo de extradição com a China. E lembra que Portugal já tem um tratado semelhante com a RPC.

O Governo Português reage aos alertas e críticas que têm surgido nos últimos dias relativos ao Acordo para Entrega de Infractores em Fuga entre Portugal e Macau, e aos riscos associados a um eventual acordo de extradição que a RAEM venha a assinar com a China, garantindo que o texto recentemente publicado em Boletim Oficial está “em perfeita conformidade com a Constituição da República Portuguesa e demais instrumentos internacionais aplicáveis”.

Numa resposta enviada ao PONTO FINAL, o Ministério da Justiça reafirma que “o acordo tem fundamento e enquadramento nos termos do artigo 4.º do Acordo de Cooperação Jurídica e Judiciária entre a Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China e a República Portuguesa, assinado em Lisboa, em 17 de Janeiro de 2001, aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.º 19/2002”.

Mas além desse chapéu de chuva genérico, o Ministério garante que existem “garantias que asseguram sempre o respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos visados pela extradição”, que estão também “consagradas nos artigos 6.º e 7.º do [recente] Acordo outorgado entre Portugal e Macau, na sequência, aliás, da necessária e obrigatória conformidade com a Constituição da República Portuguesa”.

A resposta enviada ao PONTO FINAL faz ainda questão de enfatizar o facto de no Acordo com Macau estar “consagrada a regra do respeito pelo princípio da especialidade, à semelhança do que consta do artigo 14.º do Tratado entre a República Portuguesa e a República Popular da China sobre Extradição, que consagra que a pessoa extraditada não pode ser perseguida por crime praticado anteriormente à extradição, nem reextraditada para país terceiro”.

Tratado entre a República Portuguesa e a República Popular da China sobre Extradição

O Tratado entre a República Portuguesa e a República Popular da China sobre Extradição, a que se refere o Ministério da Justiça, é um elemento que tem passado despercebido na recente discussão associada à questão da extradição para a China. Este texto sobre a transferência de pessoas condenadas é um documento assinado em Pequim em 31 de Janeiro de 2007, já em vigor na ordem jurídica portuguesa através da Resolução da Assembleia da República n.º 31/2009, com o objectivo de “promover a efectiva cooperação entre os dois países na supressão do crime, com base no respeito mútuo pela soberania e igualdade e benefício mútuo”.

Logo no Artigo 2º se afirma que “a extradição será concedida unicamente quando o acto pelo qual a extradição é pedida constituir um crime ao abrigo do Direito de ambas as Partes e preencher uma das seguintes condições: a) Nos casos em que o pedido de extradição se destine à condução de um processo criminal, o crime seja punível ao abrigo do Direito de ambas as Partes com pena de prisão superior a um ano; ou b) Nos casos em que o pedido de extradição se destine à execução de uma sentença decretada, o período da pena ainda por cumprir pela pessoa reclamada seja de pelo menos seis meses no momento em que o pedido de extradição é apresentado”.

Mas nos artigos seguintes, o Tratado elenca uma lista de “Fundamentos imperativos de recusa”, que incluem, por exemplo, o facto da “Parte requerida considerar o crime pelo qual a extradição é pedida um crime político ou que a Parte requerida concedeu asilo à pessoa reclamada” ou “A Parte requerida tiver motivos relevantes para acreditar que o pedido de extradição foi feito com o fim de mover uma acção ou punir a pessoa reclamada em virtude da sua raça, sexo, religião, nacionalidade ou opinião política ou que a sua situação processual pode ser prejudicada por qualquer das referidas razões”.

Além disso, se “a Parte requerida tiver motivos relevantes para acreditar que o pedido de extradição foi feito com o fim de mover uma acção ou punir a pessoa reclamada em virtude da sua raça, sexo, religião, nacionalidade ou opinião política ou que a sua situação processual pode ser prejudicada por qualquer das referidas razões”, haverá “Fundamentos para recusa opcional”.

Vinte anos sem pedidos

O acordo para entrega de infactores em fuga, assinado entre a RAEM e Portugal, surge no âmbito do acordo de cooperação judiciária, assinado entre as duas partes em 2001. Nesse sentido pode dizer-se que chega com quase 20 anos de atraso. Mas pelos vistos neste período de tempo não se fez sentir a ‘ausência’. A Procuradoria Geral da República (PGR) em Lisboa disse ao PONTO FINAL que nem Portugal nem a RAEM solicitaram, mesmo sem acordo, a entrega de pessoas que se pudessem considerar infractores em fuga. Diferentes são os contornos do acordo celebrado, em 7 de Dezembro de 1999, entre Portugal e Macau, sobre Transferência de Pessoas Condenadas, que nada tem que ver com extradição. No fundo, é o documento que se aplica às situações em que o preso nacional de outro Estado pede para cumprir a pena no seu Estado de nacionalidade. Segundo a PGR, ao abrigo deste acordo, houve uma transferência de Macau para Portugal e encontra-se pendente nesta altura outro pedido. J.P.M.