DSSOPT já iniciou procedimentos para desocupar terreno do Alto de Coloane

Instado por Sulu Sou a fazer o ponto de situação sobre o caso do terreno do Alto de Coloane, Li Canfeng, director dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, anunciou que o Executivo já iniciou os procedimentos administrativos para desocupar o espaço. Em causa está um relatório do Comissariado Contra a Corrupção que veio revelar que este lote pertence à RAEM e que devia ser reavido pelo Governo.

André Vinagre

Em resposta a uma interpelação escrita apresentada pelo deputado Sulu Sou em Abril, o director da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), Li Canfeng, informou que já foram iniciados “os procedimentos administrativos necessários e conducentes à desocupação do terreno” do Alto de Coloane. No ano passado, o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) tinha divulgado um relatório que concluía que o terreno do Alto de Coloane é propriedade da RAEM e que devia ser reavido pelo Governo. Segundo o deputado, o terreno continua vedado. “Parece que o Governo não tem qualquer interesse ou intenção de pedir a efectivação das responsabilidades administrativas, legais, económicas e políticas”, acusa Sulu Sou.

O democrata lembra as indicações do CCAC, que dizia que o Governo devia reaver este terreno, já que “se deparou com muitas dúvidas no procedimento de transição, por via sucessória, da propriedade do terreno do projecto do Alto de Coloane” e que “no procedimento de demarcação do terreno e da emissão da planta cadastral existiam também erros notórios, até mesmo situações fraudulentas”, concluindo que “o Governo da RAEM deve, com recurso aos devidos procedimentos e vias legais, proceder em conformidade com vista a reaver o terreno em causa”. Sulu Sou diz que, passado um ano, o terreno continua a estar vedado às autoridades.

Na resposta, a DSSOPT diz que “já iniciou os procedimentos administrativos necessários e conducentes à desocupação do terreno em causa”. “Uma vez concluído, oficiosamente, o respectivo processo de recuperação, o Governo procederá à demolição das vedações actualmente existentes no terreno em causa”, acrescenta o organismo liderado por Li Canfeng.

Relativamente ao facto de o CCAC ter concluído também que alguém se teria aproveitado para se fingir de descendente do proprietário do terreno para o adquirir de forma ilegal, a DSSOPT diz que o gabinete do secretário para a Segurança não recebeu qualquer denúncia sobre a matéria e que não lhes foi solicitado, por autoridades judiciais nem por outros órgãos de polícia criminal a realização de investigação sobre a matéria.

“A preservação do Alto de Coloane tem vindo a ser, desde há anos, uma das campanhas públicas integrantes da ‘preservação de Coloane’”, diz o deputado na interpelação, questionando: “Para proteger a natureza e o ecossistema, como é que, após a recuperação do terreno, o Governo o vai integrar no Plano Director Urbanístico, como ‘zona não urbanizável’, em prol da defesa do último jardim das traseiras de Macau?”. A esta pergunta, a DSSOPT responde apenas que vai “cumprir rigorosamente os normativos legais”.

Recorde-se que, em Fevereiro do ano passado, uma investigação do CCAC veio revelar que o terreno do Alto de Coloane, localizado junto da Estrada do Campo e da Estrada de Seac Pai Van, estava afinal perto do Largo do Presidente António Ramalho Eanes, na vila de Coloane. Também a área do lote não estava correcta: este não teria mais do que algumas centenas de metros quadrados, mas estava registado como tendo 53.866 metros quadrados. O organismo liderado por André Cheong invalidou a planta cadastral emitida pela Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, bem como as plantas de alinhamento e os ante-projectos do plano aprovados com base nestas informações cadastrais. Até à decisão do CCAC, o terreno em causa pertencia à Sociedade Win Loyal, que nele pretendia construir nove blocos de vivendas com 22 metros de altura e outros nove blocos de edifícios destinados a habitação com 115 metros de altura.