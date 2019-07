Declaração de Macau apela aos governos que dêem maior atenção às pessoas com deficiência

Ao final de três dias de discussão, na conferência “Reabilitation International Asia and Pacific”, que decorreu entre quarta-feira e sexta-feira, os congressistas elaboraram um documento que apelidaram de “Declaração de Macau”, e que pede aos governos da região para reforçarem os esforços para a integração das pessoas com deficiência. Esta é uma região em que vivem quase 60% dos habitantes do planeta, e em que 15% deste grupo tem uma qualquer forma de deficiência.

“Apelamos aos governos e aos povos da região da Ásia-Pacífico — com o propósito de promover a implementação e monitorização da Convenção para os Direitos das Pessoas com Deficiência, da Estratégia de Incheon, bem como da Estrutura Regional de Reabilitação da OMS para o Pacífico Ocidental — para “mobilizarem recursos para maiores esforços na organização de eventos ao nível local, nacional, e regional, para aumentar a consciência sobre áreas em desenvolvimento, com o foco em medidas sustentáveis ​​que reduzam as desigualdades económicas e sociais”.

Os congressistas querem ainda que se facilite a colaboração regional e bilateral entre áreas desenvolvidas, e em desenvolvimento, para apoiar eventos e projectos incluindo os que “promovam a inclusão de pessoas com deficiência na economia digital e na sociedade, bem como a participação deste grupo na vida pública”. Deste congresso sai ainda a ideia de melhorar “o acesso a edifícios, bem como à informação e comunicação, como direito básico das pessoas com deficiências”.

Só assim, argumenta o documento, se vai “promover a inclusão da deficiência em todos os aspectos do processo de desenvolvimento e integrar as dimensões económicas, sociais, culturais e da vida política. O congresso acha ainda fundamental a criação de “estatísticas” sobre este grupo para assim promover “a participação de pessoas com deficiência em igualdade de condições”. J.C.M.