Centro médico suspenso devido à “injecção de medicamentos de origem desconhecida”

Os Serviços de Saúde informaram na sexta-feira que ordenaram a suspensão por um período de 30 dias de um centro médico situado na Avenida Xian Xing Hai, no Nape, devido à injecção de medicamentos de origem desconhecida. Além disso, esta clínica tinha ainda médicos não registados em Macau e expandiu as suas instalações sem a aprovação dos Serviços de Saúde.

Na nota divulgada, os Serviços de Saúde dizem ter recebido uma denúncia anónima que alertava para a prática ilegal de actos médicos, entre os quais a injecção de medicamentos de origem desconhecida. Este centro médico dispunha de um ‘stock’ de medicamentos suspeitos de importação ilegal, incluindo injecção de timosina, injecção de placenta, injecção de hormonas de crescimento, injecção de andrógeno e 93 doses de injecção de glutationa “somente para uso hospitalar”, assim como dez vacinas contra o pneumococo e cinco vacinas contra o cancro do colo do útero. Foram também detectados formulários de medicamentos injectáveis onde constavam referências como “hormonas bio-homólogas”, “desintoxicação por metais pesados”, “desintoxicação linfática”, por exemplo.

A inspecção por parte dos Serviços de Saúde aconteceu na passada quinta-feira. As autoridades verificaram que houve uma expansão significativa do local para outra fracção autónoma, não estando em conformidade com o projecto anteriormente aprovado pelas autoridades. Este centro médico dispõe de dez salas de tratamento, sete consultórios, dez salas para aconselhamento, uma sala de colheita sanguínea e um auditório com capacidade para cerca de 150 pessoas.

Foi também verificado que existiam médicos não registados em Macau a prestar serviços de diagnóstico e prescrição de medicamentos aos pacientes diariamente neste centro. Assim, concluem os Serviços de Saúde, “tendo em conta a gravidade da infracção cometida no referido centro médico e o facto de os factos identificados poderem afectar gravemente a saúde física e mental dos utentes”, foi ordenada a suspensão imediata do centro médico por um período de 30 dias. A.V.