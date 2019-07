Anima oferece frente de apoio internacional ao PAN para ilegalizar corridas de galgos em Portugal

Presidente da ANIMA apoia os dois projectos de lei, um do PAN e outro do BE, que vão a discussão amanhã na Assembleia da República. Ambos visam proibir esta prática que em Portugal, ainda assim, tem pouca expressão. O deputado André Silva quer inclusive criminalizar esta prática com pena até dois anos de prisão.

O presidente da Anima, Sociedade Protectora dos Animais de Macau, Albano Martins, diz que está a recolher “apoio internacional para se for necessário” apoiar a iniciativa do PAN (Pessoas Animais e Natureza) de tentar proibir e criminalizar, através de um decreto de lei, as corridas de galgos em Portugal. A discussão da proposta far-se-á amanhã na Assembleia da República, juntamente com outra do Bloco de Esquerda sobre a mesma matéria. Isto acontece depois de, há um ano, a RAEM ter encerrado a última pista legal na Ásia, o Canídromo de Macau.

“Se for necessário que os animais sejam deslocados para outras regiões, podemos de novo fazer uma campanha internacional para os realojar”, anuncia ao PONTO FINAL, Albano Martins, que promete cooperação com os partidos que promovem a iniciativa. Não existem, segundo o presidente da Anima, números da quantidade de galgos que estão a competir em Portugal, por esta ser uma realidade pouco expressiva. A maior parte das corridas, que se organizam de forma informal, acontecem no baixo Alentejo, mas também há relatos de competições no Minho. Segundo a organização Grey 2K USA Worldwide, existem seis pistas no país.

O PAN argumenta, na proposta que irá apresentar, que esta é uma prática que está a ser banida em vários pontos do globo, e que “Portugal não deve ficar alheio a este tipo de movimento”. Segundo este partido — citando uma reportagem de 2016 da revista Visão sobre o submundo destas corridas — os cães recebem choques eléctricos, e são dopados com efedrina, arsénico, estricnina, e, às vezes, cocaína. Há ainda relatos de quem dê aos galgos esteróides para que os animais tenham mais massa muscular e mais energia durante as corridas.

“Estas substâncias provocam a curto prazo doenças renais, hepáticas, cardíacas, dermatológicas, odontológicas, e, em 98% dos casos, patologias do foro psicológico”, avança o PAN, no documento que vai levar a discussão com os deputados.

As penas

Por estas razões, o PAN quer que o Parlamento português aprove uma lei que proíba as corridas de cães, e que quem as “promover (…) através da organização de evento, divulgação, venda de ingressos, fornecimento de instalações, prestação de auxílio material ou qualquer outra atividade dirigida à sua realização, é punido com pena de prisão até aos 2 anos ou com pena de multa”. No ponto 2 do artigo 3º está escrito que “quem participar (….) com animais em corridas é punido com uma pena de prisão até 1 ano e com pena de multa”.

Albano Martins crê que é “muito difícil” que esta ideia vá em frente, porque “nos sítios onde estas atividades decorrem são transversais a vários partidos, PS e PCP incluídos. Há ainda muita gente que apoia esta questão e outras como a das caçadas ou das touradas”. E não sendo estes dois partidos a apoiar o PAN e Bloco, o presidente da Anima não está a ver “a direita latifundiária, preocupada em pôr termo a isto”. “Eles serão quem mais apoia a utilização de animais para fins de entretenimento”. Albano diz que em Portugal se utilizam técnicas de treino que nem em Macau, nem nos piores sítios do mundo, acontecem.

Se não for global, o local não tem força

O mesmo activista dos direitos dos animais reitera o apoio da Anima a estas iniciativas, mas acredita que “uma campanha que seja feita localmente e que não tenha apoio internacional, dificilmente sobrevive”. “É essa mensagem que tenho passado às pessoas”, sublinha. Por isso, argumenta, que se esta proposta de lei não passar no Parlamento, a próxima tentativa será engrossada por uma frente internacional de associações que ele próprio arregimentará de “70 organizações”. A ideia, segundo o activista, será depois avançar para Espanha onde a situação dos animais é bastante pior. “Aí chegam a enforcar os cães”, defende.

Existem corridas de galgos em 27 países em todo o Mundo, mas apenas seis com pistas profissionais (Austrália, República da Irlanda, México, Reino Unido e Estados Unidos). Esta é uma indústria que, para os criadores de galgos, vale 1,9 mil milhões de euros.

CAIXA

Problemas na Anima por falta de tratadores

Albano Martins está preocupado com a saída de dois trabalhadores locais das instalações da Anima no Altinho de Ka Ho. Com a saída desses funcionários, deixará de haver tratadores em número suficiente para a sobrevivência dos 33 cães, que ali estão alojados. Com a saída dos dois elementos, a ANIMA fica abaixo da quota de 20 elementos locais necessários para poder manter 15 não-residentes que trabalham naquela associação. Como se pode então convencer a Direcção dos Serviços dos Assuntos Laborais a contornar esta situação? “Conversando e convencendo-os”, acredita Martins. “A DSAL tem de ceder e baixar a fasquia de 20 para 17 locais”, identifica. O líder da Anima não acredita que a DSAL concretize a ameaça da retirada da quota de 15 elementos não-residentes. “Penso que é apenas uma forma de pressionar, porque se isso acontecesse os animais morriam”, defende. O responsável, explica, que mesmo a Anima tendo mais de mil voluntários, não pode depender exclusivamente deles. A Anima tem cada vez mais dificuldades em contratar locais, porque além de não haver pessoas especializadas para o tratamento dos cães, mesmo os que se candidatam a lugares administrativos não encontram grandes atractivos para trabalharem para a associação, porque, segundo Albano Martins “apesar de pagarmos bem, não se compara com o que fazem a Função Pública e os casinos”. J.C.M.