2º Festival de Cinema: O rural, o urbano, o histórico, o contemporâneo, os clássicos

O filme de Paulo Rocha “A Ilha dos Amores”, e o périplo de Lisboa ao Japão de um escritor português do século XIX, Venceslau de Moraes, é um dos destaques do 2º Festival de Cinema entre a China e os Países de Língua Portuguesa, que vai mostrar mais de 20 filmes distribuídos por três secções: “Retrospectiva de Clássicos”, “Nova Visão da China e dos Países de Língua Portuguesa” e “Olá Macau”. O festival decorre entre 4 e 17 de Julho.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

O 2º Festival de Cinema entre a China e os Países de Língua Portuguesa arranca a 4 de Julho com a estreia no território da versão restaurada de um clássico de 1948 do realizador Fei Mu, intitulado “Spring in a Small Town”, (“Primavera Numa Cidade Pequena”), às 19h45, no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM). O filme de Paulo Rocha “A Ilha dos Amores”, de 1982, é um dos destaques na secção de cinema em língua portuguesa. É exibido sábado, 6 de Julho, às 15 horas, na Cinemateca Paixão. Nesta obra, o cineasta Paulo Rocha afasta-se da narratividade neo-realista e melodramática dos trabalhos anteriores, e emerge num estilo mais clássico. O filme faz o périplo de Lisboa ao Japão do escritor português do século XIX, Venceslau de Moraes.

Este ano o festival conta com mais de 20 filmes distribuídos por três secções, “Retrospectiva de Clássicos”, “Nova Visão da China e dos Países de Língua Portuguesa” e “Olá Macau”, complementadas por conversas pré e pós-projecção. Clarence Tsui é o curador convidado da secção de filmes em língua portuguesa, onde se integram seis obras filmadas e produzidas em Portugal, Brasil, Angola e Guiné-Bissau.

Um dos destaques é “Serpentário”, a primeira longa-metragem do português Carlos Conceição, realizador de “Coelho Mau” e “Boa Noite, Cinderela”. Trata-se de um ‘road-movie’, rodado em Angola, que fez a sua estreia no Festival Internacional de Cinema de Berlim de 2018. Para ver a 10 de Julho, às 21h30, na Cinemateca Paixão.

A ver, também, “Divino Amor”, de 2019, do realizador Gabriel Mascaro, uma co-produção entre Brasil, Uruguai, Dinamarca, Noruega, Chile e Suécia. Nomeado para os prémios do Festival de Cinema de Sundance 2019 e do Festival Internacional de Cinema de Berlim 2019, esta terceira longa-metragem do realizador e artista plástico Gabriel Mascaro, “Divino Amor”, passa-se no ano de 2027. Neste Brasil futurista, agora uma nação evangélica, Joana, uma mulher de meia-idade profundamente religiosa, tenta conceber uma criança com o seu marido, ao mesmo tempo que atrai casais para um culto, o grupo “Divino Amor”. Outro dos destaques vai para o ‘western’ brasileiro, de 1969, “António das Mortes”, uma co-produção do Brasil, França, Alemanha, EUA, de Glauber Rocha, premiado com Melhor Realizador do Festival de Cinema de Cannes, de 1969.

Zhang Yang, realizador em foco

“Mortu Nega” é a obra de 1988 que chega da Guiné-Bissau, realizado por Flora Gomes. Combinando documentário e ficção, o filme examina a independência do país através dos olhos da heroína Dominga e a sua inabalável lealdade para com o marido, um comandante da guerrilha. Recebeu uma Menção Especial – Prémio C.I.C.A.E e Prémio Elvira Notari, no Festival de Cinema de Veneza, de 1988.

Voltando à retrospectiva dos clássicos chineses, a cópia de “Spring in a Small Town”, fornecida pelo China Film Archive, é considerada uma obra de destaque dos primórdios da história do cinema chinês. Passado numa pequena cidade do Sul da China, o filme acompanha a jovem, Yuwen, e o seu marido doente, Liyan, cujo dia-a-dia é perturbado pela visita de Zhichen, antigo amante de Yuwen. Na palestra que se segue à projecção do filme, intitulada “A Paisagem Mutante do Cinema Chinês”, o crítico de cinema Dai Jinhua e a curadora Joyce Yang, responsável pela secção de cinema chinês, vão examinar a narratividade da ruralidade e o retrato da vida urbana no cinema chinês, desde a fundação da República Popular da China até ao presente. Neste caso, em “Spring in a Small Town”, de Fei Mu, a protagonista feminina Yuwen caminha ao longo da muralha da cidade, “que funciona como uma obscura fronteira entre campo e cidade, tradição e modernidade, passado e futuro”.

Zhang Yang, nascido em 1967, em Pequim, é o realizador em foco da secção “Retrospectiva de Clássicos, com “Chuveiro”, de 1999, “A Caminho de Casa”, de 2007. Nesta secção inclui-se “Natureza Morta” de Jia Zhangke, de 2006, vencedor do Leão de Ouro na 63ª edição do Festival de Cinema de Veneza. A sessão, a 5 de Julho, pelas 19h30, será seguida pela palestra dirigida pelo crítico cinematográfico de Hong Kong, Thomas Shin.

“Âmbar Azul”, realizado por Zhou Jie e estreado em 2018, teve a cinematografia a cargo do realizador de Macau, Mike Ao Ieong Weng Fong. Sábado, 6 de Julho, às 20 horas, na Cinemateca Paixão vão estar ambos presentes. Mike Ao Ieong foi vencedor na categoria de Melhor Cinematógrafo nos Prémios Novo Talento Asiático no 21.º Festival Internacional de Cinema de Xangai.

A sessão “Olá, Macau” apresenta quatro longas metragens do “Programa de Apoio à Produção de Longas Metragens”, entre elas, “Hotel Império”, de Ivo M. Ferreira, e “Chuva Passageira”, de Chan Ka Keong. Há mais cinco obras de animação da primeira edição do “Programa de Subsídio à Produção de Curtas-Metragens de Animação Originais”, do Instituto Cultural. O festival encerra no CCM, a 17 de Julho, com o filme de 2019, “A Portuguesa”, de Rita Azevedo Gomes.