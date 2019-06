Sulu Sou vai manter-se vigilante a práticas “ilegais” na AL

O deputado Sulu Sou reiterou ontem em conferência de imprensa que a reunião da Comissão de Regimento e Mandatos, realizada a 7 de Novembro, sem que tenha havido notificação aos demais deputados, é uma “reunião secreta ilegal”. A “reunião secreta” motivou um protesto da parte de Sulu Sou que, com base no Regimento da Assembleia Legislativa (AL), defende que “a convocação das reuniões das comissões é dirigida aos respectivos membros, dando-se conhecimento aos restantes deputados”.

Na reunião de quarta-feira, 26 de Junho, Kou Hoi In, que preside à Comissão, negou quaisquer ilegalidades cometidas em Novembro. Sulu Sou mostrou-se desiludido com o facto da Comissão na quarta-feira não ter mostrado intenção de “melhorar e corrigir o comportamento”, falhando as expectativas do público.

Mas o deputado não tenciona desistir. “Vou-me manter como uma câmara de CCTV do edifício da AL e monitorizar o que se passa neste edifício. Penso que muitos deputados não partilham com o público o que se passa neste edifício, por isso vou manter-me neste papel. E agradeço a Kou Hoi In, ele elogiou a minha ‘boa teimosia’, penso que ser teimoso é bom, temos que continuar a fazer o que tem de ser feito e eu vou continuar a fazer e a manter este meu papel”, sublinhou.

Este protesto tinha como intenção chamar a atenção dos meios de comunicação social e do público para “tradições tácitas”, que o deputado entende que se praticam no interior da AL. “Vou-me manter a observar e monitorizar as chamadas tradições ilegais que acontecem dentro da AL já há muitos anos, tenho a responsabilidade de apontá-las, criticá-las, corrigi-las”. O deputado, ainda assim, afirmou-se optimista, pois acredita que os restantes membros da AL “não querem mais protestos escritos. A maioria talvez pense que sou um ‘troublemaker’, e eles não querem mais problemas”.

Segundo o deputado, a Comissão assinou o parecer e enviou-o ao presidente da AL, Ho Iat Seng. Apesar de não ter expectativa de receber tão cedo resposta de Ho Iat Seng – uma vez que o candidato a Chefe do Executivo está agora muito ocupado – Sulu Sou afirmou estar disposto a recorrer da decisão, se for necessário, após consulta com a assessoria jurídica. Porque essa é a forma de “continuar a fazer o acompanhamento da situação”, afirmou. C.A.