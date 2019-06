Ricardo Araújo Pereira clamou o direito a fazer rir, “só” fazer rir

O papel do humor é fazer rir, disso Ricardo Araújo Pereira não tem dúvidas. Mas há quem tenha e pergunte: “só?”. “Eu acho que o riso é demasiado importante para que as pessoas digam ‘só?’”, respondeu, a meio de uma espécie de aula sobre o que é isso de fazer rir, dada aos jornalistas no Consulado de Portugal. Ali, teorizou, queixou-se do tempo e comparou-se a Tiririca.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Na antiga União Soviética, um tipo vira-se para outro e conta-lhe que tinha arranjado um emprego como vigia no Kremlin e que, assim que a revolução mundial eclodisse, a sua função seria apitar numa corneta. Salário: um rublo por dia. “Um rublo? Mas isso é muito pouco”, diz o outro. “Está bem, mas é um emprego para a vida inteira”, responde. A piada foi contada ontem por Ricardo Araújo Pereira e serviu para o humorista retirar poder ao humor e dar-lhe valor. “A comédia é muito mais um termómetro do que um termostato”, afirmou. Em Macau para dois espectáculos, Ricardo Araújo Pereira quer fazer rir as pessoas. Só fazer rir? “O riso é demasiado importante” para essa pergunta, atirou.

O nome dos dois espectáculos que Ricardo Araújo Pereira vai dar em Macau é auto-explicativo. Será “Uma Conversa Sobre Assuntos”. Hoje, pelas 20 horas, no auditório da Torre de Macau, e amanhã, às 18 horas, no auditório do Instituto Politécnico de Macau (IPM), o fundador do quarteto Gato Fedorento vai dizer “umas baboseiras” e, depois, responder a perguntas do público. “É bom que tenham coisas para perguntar, porque eu venho de outro continente e venho com muita sabedoria acumulada”, brincou. Segundo a experiência sobre espectáculos do género no passado, “as pessoas perguntam sobre tudo, sobre o meu trabalho, sobre o processo criativo, sobre o Benfica, sobre as minhas filhas, como é que eu sou em casa, é o que lhes apetecer, vale tudo”.

“Uma Conversa Sobre Assuntos” surgiu em 2017, após os incêndios que queimaram o interior de Portugal. Na altura, Ricardo Araújo Pereira passou, por exemplo, pela Figueira da Foz, Seia, Leiria, Viseu e Lousã e o dinheiro angariado em cada uma das sessões foi entregue às vítimas do fogo. “Quando fiz o espectáculo pelas zonas afectadas, eu senti que foi mais compensador para mim do que para as pessoas para quem o dinheiro reverteu”, confessou. Este é o primeiro “Uma Conversa Sobre Assuntos” desde 2017, e é também o primeiro fora de Portugal. Em Macau, os espectáculos, organizados pelo Instituto Português do Oriente (IPOR), são gratuitos.

SERES HUMANOS: BICHOS QUE SABEM QUE VÃO MORRER E RIEM

Rapidamente, a sessão com os jornalistas no Consulado de Portugal se transformou numa palestra sobre o que é o humor e qual o seu papel. O palestrante começou, então, a dissertação: “O papel do humor é fazer rir as pessoas. Muitas vezes, as pessoas que têm a vossa profissão [jornalistas] perguntam-me: ‘só?’, e eu acho que quem pergunta ‘só?’ nunca tentou fazer rir ninguém e não está a ver o que é que o riso é. Eu acho que o riso é uma coisa demasiado importante para que as pessoas digam ‘só?’”.

O riso, para o comediante, é “fascinante”. “Nós somos bichos que sabem que vão morrer, a gente convive diariamente com essa informação e é muito bizarro que seres nessas condições achem graça seja ao que for, que riam”, afirmou, acrescentando a comparação: “Imaginem que um condenado à morte está na sua cela e vai a andar até à cadeira-eléctrica e, nesse percurso, vai a rir à gargalhada. Nós acharíamos isso bizarro, absurdo, e, no entanto, isso é capaz de ser um resumo condensado daquilo que é a nossa vida”. Fazer rir é o único propósito do humor, sublinhou, um papel “plenamente satisfatório”.

Para exemplificar a forma como o humor não tem poder político, mostrando que até em alturas mais conflituosas da história o humor subsistiu, ainda que sem causar mácula, Ricardo Araújo Pereira juntou outra piada àquela acima transcrita: também na antiga URSS, um cientista soviético dá uma palestra aos estudantes e diz que, com os avanços científicos, em breve será possível ir à lua e a Marte. Um estudante pergunta: “E quando é que a gente poderá ir a Viena?”. “A comédia é muito mais um termómetro do que um termostato”, atirou o humorista, para dizer que a comédia se limita a medir a temperatura, não a alterando.

“Acho muito saudável que uma sociedade possa rir-se dos seus dirigentes, porque lhes retira peso, encurta a distância entre nós e eles”, disse. Além disso, rir da própria desgraça “é vantajoso porque reduz peso às coisas, a gente mexe-se pior com peso em cima”. Foi aqui que citou “um filósofo português chamado Cristiano Ronaldo”: “Íamos a penalties, e ele falou com o João Moutinho e disse ‘anda bater, tu bates bem, se perdermos, que se lixe’ – e ele até usou um verbo mais expressivo. E eu acho que a atitude ‘se perdermos, que se lixe’ é melhor para ganhar do que a atitude ‘temos mesmo de ganhar’. A gente ganha mais facilmente com a atitude ‘se perdermos, que se lixe’. O que a comédia faz é dotar as pessoas dessa atitude”.

“COMÉDIA NÃO É AGRESSÃO”

Os tabus na sociedade estão presentes, hoje mais que nunca. Ricardo Araújo Pereira recorreu a um ‘sketch’ de 2008, incluído no programa que os Gato Fedorento tinham, na altura, na SIC, chamado “Zé Carlos”, para o demonstrar. O primeiro-ministro português era José Sócrates, que tinha acabado de lançar o computador Magalhães nas escolas: “ele estava a tentar convencer-nos a todos de que a salvação do país estava num computador chamado Magalhães”. Então, no ‘sketch’, “fizemos uma eucaristia em que o Messias era o Magalhães, estava o Magalhães pregado na cruz, eu estava vestido de sacerdote, fazia leituras não da Bíblia mas do livro de instruções, dava o disco de instalação a comungar às pessoas”. Isto fez com que o presidente da Conferência Episcopal dissesse: “uma coisa é fazer humor com as ondas do mar, outra coisa é com a eucaristia”.

O humorista saltou para os dias de hoje e comparou: “Imaginem que eu faço um programa com 25 minutos sólidos de estupenda comédia sobre as ondas do mar, eu garanto que nesse programa estupendo de comédia sobre as ondas do mar, a estação televisiva que o emitisse ia receber telefonemas de biólogos marinhos, pescadores, surfistas e toda a gente para quem o mar seja sagrado a dizer: ‘vai lá gozar com Jesus Cristo, pá, com as ondas do mar não gozas tu!’, garanto”. “Toda a gente tem o direito a ter os seus temas sagrados e eu tenho o direito de fazer comédia sobre os temas que me apetecerem, independentemente de eles serem sagrados para alguém”, afirmou, frisando: “Comédia não é agressão, hoje há uma tendência cada vez maior para considerar que uma piada é uma agressão”.

De Platão a Freud, passando por Kant e Schopenhauer, Ricardo Araújo Pereira revisitou a história do riso numa aula. Platão e Thomas Hobbes acreditavam que o ser humano se ria por superioridade daquilo que era inferior; Immanuel Kant e Artur Schopenhauer, mais tarde, sugeriam que era a “expectativa desfeita” que dava vontade de rir; depois foi Sigmund Freud a avançar uma teoria: o riso tem a ver com a superioridade, mas “uma superioridade paternal do super-ego sobre o ego”.

Para Ricardo Araújo Pereira, “o riso é demasiado complexo para arranjar uma explicação simples e rápida”, ainda que hoje a explicação mais simples e rápida é a de que a comédia é agressão, “rir é agredir, fazer uma piada é bater. Acho que isso é redutor”.

MACAU, ONDE DECORRE “UM BANHO TURCO CONTÍNUO”

Esteve em Macau em 2013, a propósito do Festival Literário – Rota das Letras, mas confessou desta vez estar pouco por dentro da realidade do território. Ricardo Araújo Pereira acabou por se queixar do tempo: “Em relação a Macau, fico surpreendido por estar a decorrer um banho turco contínuo, não estava à espera desta. A sensação que tenho é que, para vir até aqui, mastiguei o meu caminho, estive a comer o ar até chegar aqui para poder passar, não sei como é que vocês aguentam este banho turco constante, mas parabéns”.

Depois da meteorologia, lembrou a primeira vez em Macau: “Eu tinha uma expectativa diferente, pensei que ia haver muito mais chineses que falavam português ainda e que a presença portuguesa fosse mais nítida”. “Estava à espera que a presença portuguesa fosse mais visível e não é”, confessou. Ainda assim, não deixou de se mostrar espantado: “De qualquer modo, continua a ser bizarro, para mim, no meio da China, ver coisas escritas em português. O facto de nós estarmos todos aqui nesta sala é só porque há uns séculos houve um tipo que se meteu num barco e disse ‘deixa ver até onde é que isto vai’. É muito bizarro”.

O LIMBO ENTRE A INFORMAÇÃO E O HUMOR

“Gente Que Não Sabe Estar” é o nome do mais recente programa que Ricardo Araújo Pereira teve na TVI, que acabou há uma semana. Este magazine humorístico incluía-se no Jornal das 8, o que leva à questão sobre a relação entre a informação e o humor. “É bastante improvável que um programa daquele tipo faça parte do jornal. É uma espécie de suplemento humorístico do jornal”, respondeu. A ideia inicial para mostrar claramente que havia uma separação entre os dois registos era até menos ortodoxa, contou: “A minha ideia era colar a minha cadeira ao tecto e, no final do telejornal, virava-se ao contrário, a Judite aparecia de cabeça para baixo e eu de cabeça para cima, e no final, aparecia eu de cabeça para baixo e a Judite de cabeça para cima, era uma maneira de dizer que apesar de isto fazer parte do jornal, é uma espécie de jornal às avessas”. A ideia não colou porque “não se pode pôr a Judite de cabeça para baixo”.

“PROCESSE DE UMA VEZ, HOMEM”

Esta semana, o advogado do juiz Neto de Moura, que ficou conhecido pelos acórdãos polémicos acerca de casos de violência doméstica, confirmou que Ricardo Araújo Pereira seria um dos visados no pedido de indemnização devido aos comentários feitos pelo comediante. Segundo a revista Visão, o juiz-desembargador considera que foram ultrapassados os limites da liberdade de expressão, depois de terem sido divulgadas expressões que usou em acórdãos de casos de violência doméstica.

Em Macau, o humorista instou Neto de Moura a avançar: “Ele anda a confirmar isso há que tempos. Primeiro ameaçou processar na capa do Expresso, depois disse que realmente ia e que fazia, e agora reconfirmou outra vez. Está bem, processe de uma vez, homem. Muita conversa e pouco processo judicial, vamos embora, vamos a isso, processe à vontade”. Ainda assim, o comediante confessou que ser processado não é “uma medalha”, é “um aborrecimento”. Para Ricardo Araújo Pereira, “a única parte boa é que não há nenhum juiz que nos queira condenar por delito de opinião, por violação de liberdade de expressão”. “Espero que isso se mantenha agora, que não seja um juiz amigo dele que me vai julgar”, afirmou.

RAP A VOTOS?

E se o nome de Ricardo Araújo Pereira aparecesse nos boletins de voto, será que era eleito? O humorista apressou-se a esclarecer que “não há-de aparecer”. “O meu trabalho é fazer pouco dos deputados, não vou ser despromovido a deputado”, brinca.

Segundo o próprio, só haveria dois motivos que, numa eventual candidatura, o levariam a ser eleito: o voto pela popularidade e o voto pela abjecção. “É possível que alguém votasse em mim por algumas razões: pela popularidade – se a Cristina ferreira se candidatar também vai obter uma grande votação – e, tendo em conta a minha profissão, também é possível que eu conseguisse reunir alguns votos da abjecção, como o palhaço Tiririca no Brasil” . “Não quero passar essa vergonha”, concluiu.