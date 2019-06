Relatório para revisão da lei sobre a violência doméstica termina em Outubro

A Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça promete, em resposta a interpelação do deputado José Pereira Coutinho, que o documento que está a elaborar com o Instituto dos Serviços Sociais “irá conter eventuais sugestões para revisão da lei”.

“O relatório irá conter eventuais sugestões que se considerem adequadas para a revisão da lei, bem como políticas referentes à prevenção e combate à violência doméstica, estando a envidar todos os esforços para que fique concluído antes do mês de Outubro do ano corrente”. Esta é a resposta da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ) à interpelação escrita do deputado José Pereira Coutinho, datada de 12 de Março, sobre que medidas vão ser adoptadas para melhorar a interpretação e aplicação da lei.

A mesma DSAJ garante que, actualmente, a formação dos agentes policiais e dos investigadores criminais, antes do ingresso na polícia, já abrange “o conteúdo relativo ao tratamento de casos de violência doméstica”. Na mesma resposta à interpelação, em que o deputado perguntava que medidas foram tomadas para melhorar a formação dos quadros especializados nesta área, aquele organismo do Governo sublinha que, de “forma irregular”, os agentes da PJ e do CPSP são enviados para acções de formação sobre esta temática de forma a reciclarem os seus conhecimentos. No total, esses elementos das forças de segurança frequentaram mais de 800 acções de formação, desde a entrada em vigor da lei em 2016.

A DSAJ escreve ainda que os serviços competentes reúnem de seis em seis meses para abordarem de forma interdepartamental estes casos. Têm assento nestes encontros o Ministério Público e a própria DSAJ.

Não interessa quantas vezes

Pereira Coutinho quis saber ainda se as entidades responsáveis por receber as queixas vão investigar em maior detalhe a duração das agressões físicas e psicológicas às vítimas, a qualidade do apoio logístico e o efectivo apoio de um advogado. A DSAJ responde que o Instituto de Acção Social proporciona às vítimas de violência doméstica serviços de protecção e abrigo, podendo as vítimas de sexo feminino serem acolhidas em centros de abrigo. E explicam que há “ainda um centro de retiro e reflexão que presta exclusivamente serviços para os homens”.

A mesma missiva acrescenta que, depois da avaliação do caso em concreto, as autoridades policiais em colaboração com o IAS podem adoptar as medidas necessárias de cooperação, que podem passar por apoio psicológico às vítimas. Em relação à ajuda judiciária, as vítimas de violência doméstica podem pedir um advogado de forma urgente à Comissão de Apoio Judiciário.

A DSAJ diz ainda que para aquele organismo é claro que a prática reiterada, ou não, dos actos não faz parte dos elementos constitutivos do crime de violência doméstica. E explica que este abrange não só as ofensas reiteradas de reduzida intensidade, mas também a ofensas que só sucedam uma vez e das quais possam advir resultados graves.

Sem condenações de prisão efectiva

Apesar de todas estas medidas, em 18 de Março deste ano, um comunicado emitido pelo Tribunal Judicial de Base (TJB) revelava que, desde a entrada em vigor da Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, a 5 de Outubro de 2016, até àquela data, o TJB admitiu 15 casos relacionados com violência doméstica. Nenhum caso resultou em sentença de prisão efectiva.

Em quatro, os arguidos foram condenados por violência doméstica com penas que iam de um a três anos de prisão, suspensas por dois a três anos. Noutros três, os arguidos foram condenados por ofensa simples à integridade física com penas que variavam entre 10 meses a um ano de prisão, suspensas por dois anos. Os restantes sete casos ainda se encontravam a aguardar julgamento, e noutro processo o arguido foi absolvido. Estes casos emanam de um conjunto de casos que o IAS acompanhou, 201 casos de violência doméstica.