Preocupações de Sulu Sou sobre acordo de extradição entre Macau e China sem resposta do Governo

O deputado democrata Sulu Sou apresentou uma interpelação escrita em que pergunta ao Governo se vai respeitar as regras internacionais de protecção dos direitos humanos nas futuras propostas legislativas e acordos de cooperação judicial com a China, conhecida como a “lei dos fugitivos”. Em documento datado do início de Maio, o mesmo legislador quer saber também como é que o Governo pode garantir que o sistema judicial chinês vai salvaguardar os direitos dos arguidos. Na resposta, o Governo diz que ainda está a negociar com a China e com Hong Kong, e que nesse processo serão ponderadas e estudadas de modo global todas as formas viáveis, e no fim “a assistência judiciária só se implementa quando as partes chegarem a um consenso”.

O deputado, no seu texto escrito, afirma que se não forem colocadas restrições às medidas de entrega de infractores em fuga, e se os indivíduos que se encontrem na RAEM forem entregues arbitrariamente ao interior da China, o mesmo significa aplicar directamente o regime penal do interior da China em Macau, violando-se o princípio do “Um País, Dois Sistemas”.

Sulu Sou mostra preocupação por Pequim reiteradamente recusar seguir o caminho da independência judicial, como existe no Ocidente. E, por isso, quer saber se o Governo de Chui Sai On, “neste contexto, pensa que é apropriado transferir fugitivos para o Continente”, onde o deputado tem dúvidas de que os arguidos possam enfrentar um julgamento justo.

A DSAJ reitera o que já antes tinha afirmado publicamente pelo Governo. “Por enquanto, não se registam novos avanços nos trabalhos do Governo da RAEM relativos” a esta proposta de lei. Sulu Sou alude ainda à proposta que o Executivo apresentou em 2015 na Assembleia Legislativa, e que previa a entrega de fugitivos a outras regiões e países vizinhos. No entanto, antes de o documento ser tornado público, o mesmo foi retirado, sendo que, segundo o deputado democrata, Ho Iat seng declarou que não era possível facultar a proposta de lei aos deputados por esta não ter sido arquivada.

Em relação a esta matéria, a DSAJ diz que o acordo com a China relativo à entrega de infractores em fuga tem de ser celebrado tendo como fundamento jurídico a legislação local sobre a assistência judiciária. E em relação ao processo de 2015, o mesmo organismo afirma que, “quer o exercício do poder de apresentação de proposta de lei pelo Governo, quer a retirada da mesma, efectuou-se de acordo com a lei”. J.C.M.