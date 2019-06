FIFA multa AFM e selecção é afastada da qualificação para o Mundial2022

A FIFA sancionou ontem a Associação de Futebol de Macau (AFM) por não ter comparecido no jogo da segunda mão da qualificação asiática para o Mundial2022, agendado para 11 de Junho no Sri Lanka. A selecção da RAEM, recorde-se, venceu por 1-0 na primeira mão, disputada em Zhuhai, mas a AFM entendeu não estarem reunidas condições de segurança para fazer a viagem ao Sri Lanka, apesar de tanto as autoridades locais, como a própria FIFA e a AFC (Confederação Asiática de Futebol), terem referido o contrário. A FIFA atribuiu uma derrota a Macau por 3-0, no jogo agendado para Colombo, e ainda uma multa no valor de dez mil francos suíços (cerca de 82 mil patacas) por violação dos regulamentos. A decisão apurou assim o Sri Lanka para a fase seguinte na qualificação asiática para o Mundial2022, deixando Macau fora da prova.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...